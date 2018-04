T-Mobile získal nejvíce nových zákazníků

24.1.05

BRUSEL - Americká společnost Microsoft se vzdala práva na odvolání a nebude se snažit zvrátit prosincový nález evropského Soudu první instance. Ten rozhodl, že Microsoft nesmí vázat svůj přehrávač médií na operační systém Windows. Dnes o tom informovala agentura Reuters. Zástupci Microsoftu vzápětí uvedli, že první operační systémy Windows bez přehrávače Media Player budou v evropských obchodech k dostání v nejbližších týdnech.

PRAHA - Informace potřebné k podání nabídky v tendru na prodej 51,1 procentního podílu státu v Českém Telecomu získá deset společností. Seznam šesti telekomunikačních firem a čtyř finančních investorů dnes vzala na vědomí meziresortní privatizační komise, sdělila ČTK mluvčí FNM Petra Krainová. Původně o registraci do tendru projevilo zájem 19 investorů.

Podle sdělení FNM jsou mezi zájemci telekomunikační firmy TDC, Swisscom, Vodafone, Telefonica, France Telecom a Belgacom. Zájemci z řad finančních investorů jsou společnosti Blackstone/CVC/Providence, Citigroup Venture Capital, SPO Partners, finanční skupina PPF a česko-slovenská banka J&T.



25.1.05

NEW YORK - Největší americký mobilní operátor Cingular Wireless skončil poslední čtvrtletí loňského roku ve ztrátě kvůli výdajům spojeným s akvizicí AT&T Wireless. Počet zákazníků firmy však prudce vzrostl a ve srovnání s odhady analytiků byl dvojnásobný, uvádí se ve firemním prohlášení. Ztráta společnosti činila 497 milionů USD ve srovnání se ziskem 16 milionů USD v období říjen až prosinec 2003. Výdaje spojené s akvizicí AT&T Wireless, kterou firma dokončila v říjnu, představovaly 245 milionů USD.

SOUL - Jihokorejský výrobce elektroniky LG Electronics se ve čtvrtém čtvrtletí vrátil k zisku po ztrátě ve stejném období předchozího roku. Oznámila to dnes firma s tím, že výsledky podpořil rekordní prodej mobilních telefonů. Dodala však, že proti třetímu kvartálu její zisk klesl kvůli propadu cen plochých obrazovek.

PRAHA - Premiér Stanislav Gross je přesvědčen o úspěchu nadcházejícího prodeje většinového podílu státu v Českém Telecomu. Privatizace podle něho splní vládní kritéria transparentnosti, rychlosti a ceny, řekl dnes agentuře Reuters. Předběžné nabídky deset zájemců předloží do 3. února. Tendru na 51,1 procenta akcií Telecomu se zúčastní deset společností z původně 19 zájemců. Seznam šesti telekomunikačních firem a čtyř finančních investorů vzala v pondělí na vědomí mezirezortní privatizační komise, oznámil Fond národního majetku.

MNICHOV - Německý výrobce čipů Infineon prodá část své ztrátové divize pro optická vlákna americké společnosti Finisar za 50 milionů dolarů. Oznámila to dnes firma poté, co plánovaný prodej celé divize před dvěma týdny zkrachoval. Součástí tohoto prodeje měl být podle týdeníku Euro i český výrobce optických kabelů Infineon Technologies Trutnov. Finisar původně hodlal za celou divizi zaplatit 263 milionů dolarů.

26.1.05

NEW YORK - Bývalý generální ředitel telekomunikační firmy WorldCom Bernard Ebbers opakovaně lhal investorům, zneužíval jejich důvěry a připravil je o miliardy dolarů. Prohlásil to federální prokurátor David Anders při zahájení procesu s Ebbersem, který čelí obvinění z podvodu. WorldCom v roce 2002 kvůli skandálu kolem účetnictví vyhlásil bankrot, jenž byl největším podnikovým kolapsem v USA.

TOKIO - Zisk japonské společnosti NEC Electronics se ve třetím finančním čtvrtletí prudce snížil kvůli zpomalení tempa růstu poptávky po čipech pro obrazovky z tekutých krystalů. Oznámila to dnes firma a současně zhoršila svůj výhled. Stala se tak tento týden již druhým velkým japonským výrobcem čipů, jenž snížil odhad celoročního zisku kvůli slabé poptávce po digitální elektronice.

SAN FRANCISCO - Čtvrtletní zisk společnosti Texas Instruments se snížil o čtyři procenta, díky silné poptávce po čipech pro mobilní telefony a televizory však překonal očekávání. Oznámila to dnes firma, která je největším výrobcem čipů pro mobilní telefony na světě.

PRAHA - Vláda dnes kvůli přechodu k digitálnímu televiznímu vysílání schválila návrh změny mediálního zákona. ČTK to řekl Luboš Šikula z tiskového oddělení vlády. Novela odděluje přenos televizního a rozhlasového signálu od obsahu vysílání, což se projeví i v licencích současných provozovatelů.

SEATTLE - Americká softwarová společnost Microsoft se rozhodla pokročit v boji proti nelegálním uživatelům svých výrobků. Proto výrazně omezí možnost aktualizace pirátských kopií svého operačního systému Windows a zaměří se rovněž na ztížení stahování tzv. bezpečnostních záplat. Microsoft novou iniciativu nazval Windows Genuine Advantage a v boji s piráty softwaru se zaměří na tři země - Čínu, Norsko a Českou republiku. V těchto zemích má prý s pirátskými kopiemi největší problémy.

27.1.05

PRAHA - Česká televize a Český rozhlas by podle Senátu neměly být zvýhodněny před komerčními stanicemi v získání prostoru pro digitální vysílání. Senátoři naopak chtějí, aby všichni provozovatelé celoplošných televizí měli zajištěno šíření svých programů v síti pro zemské digitální vysílání. Týkat se to má i těch regionálních provozovatelů s licencí, kteří sdílejí vysílací kmitočty s provozovatelem celoplošného vysílání.

PRAHA - Mobilní operátor T-Mobile loni přilákal nejvíce nových zákazníků, naopak nejméně se zvýšil jejich počet u společnosti Oskar Mobil. T-Mobile zvýšil počet klientů o přibližně 410.000, Eurotel si připsal 380.000 zákazníků a Oskar 280.000 uživatelů. Na trhu tak koncem roku bylo 10,78 milionu aktivních mobilních telefonů. Vyplývá to ze sdělení firem pro ČTK.

PRAHA - Akcie Českých radiokomunikací se přestaly od pátku na neurčitou dobu obchodovat na Burze cenných papírů Praha. Organizátor obchodů se obává ohrožení investorů kvůli nepřehledné situaci kolem vyřazování akcií z veřejných trhů, informovala dnes burza.

NEW YORK - Americká společnost SBC Communications se chystá převzít konkurenta AT&T, který kdysi býval jejím mateřským podnikem. Tvrdí to zdroje z odvětví, na které se odvolávají zahraniční agentury, včetně listů The New York Times a The Wall Street Journal. Pokud firmy jednání o sloučení potvrdí, bude to znamenat, že se v USA schyluje k jedné z významných fúzí v sektoru.

BERLIN - Pro agenturu AFP řekl generální ředitel Heinrich von Pierer řekl, že o osudu mobilní divize Siemensu ještě nebylo rozhodnuto a v současné době tedy nemá smysl oznamovat žádná konkrétní řešení. Siemens zatím postupuje podle připraveného harmonogramu, který by měl produkci mobilních telefonů dostat z červených čísel. Tuto skutečnost potvrzuje i fakt, že taiwanský výrobce Lite- převzal od Siemensu zakázku na výrobu nového modelu GFX65.

Německý gigant, který vyrábí vše od turbín až po lékařské vybavení, zkusí provést další strukturální změny v obou telekomunikačních divizích, které o prázdninách sloučil do jediného celku. Cílem mají být další úspory.

LONDON - Britská telekomunikační společnost Vodafone zatím neví, zda podá nabídku na privatizaci Českého Telecomu. Zástupce ředitele Julian Horn-Smith řekl, že podnik se rozhodne do měsíce. Zájemci ale mají nabídky předložit nejpozději 3. února, což je už příští čtvrtek.

Vodafone také sdělil, že v klíčovém 4. kalendářním čtvrtletí, kdy jsou Vánoce, získal zhruba 5,4 milionu nových klientů. To je více, než činily odhady. Podnik ale varoval, že s horšími výsledky je třeba počítat v Japonsku. Vodafone přesto považuje Japonsko za důležitý trh, kde zůstane.



28.1.05

PRAHA - Některým poslancům vadí, že majitelé mobilních telefonů s předplacenými kartami, jako je Eurotel Go, T-Mobile Twist nebo Oskarta, jsou naprosto anonymní. Poslanci tvrdí, že anonymita majitelů komplikuje pátrání po zločincích, kteří předplacené karty používají a často je mění, a proto chtějí anonymní mobily zakázat. Informují o tom dnešní Hospodářské noviny a Mladá fronta Dnes. V tuzemsku je takovýchto karet 7,5 milionu. Premiér Stanislav Gross dostal od poslanců úkol, aby do června připravil návrh, který zrušení anonymních karet umožní.

SEATTLE - Softwarová společnost Microsoft zvýšila za poslední tři měsíce minulého roku zisk díky silné poptávce po osobních počítačích a videohrách. Profit meziročně vzrostl na 3,46 miliardy z 1,55 miliardy dolarů a překonal očekávání analytiků na Wall Street. Microsoft představil výsledky v noci na dnešek, jde o druhé čtvrtletí jeho fiskálního roku.