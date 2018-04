T-Mobile zatím nezdraží MMS; Murphyho mobilní zákony

Týdenní souhrn aktualit Mobil.cz

pátek, 29. srpna 2003 14:00 Společnost Three uvedla novou Motorolu A920

Provozovatel sítí třetí generace společnost Hutchinson, začne od září nabízet ve vybraných obchodech novou Motorolu A920. Vedle funkcí spojených s možnostmi sítí třetí generace, nová Motorola zaujme použitím operačním systémem Symbian 7.0. Tento telefon je možné provozovat i ve třech běžných pásmech GSM (900/1800 a 1900). Nová Motorola disponuje barevným dotykovým displejem s rozlišením 208 x 320 obrazových bodů a s rozměry 39,9 × 61 milimetrů a podporou 64 000 barev. Ve výbavě nechybí ani integrovaný fotoaparát. pátek, 29. srpna 2003 07:00 MMS u T-Mobile i nadále za 2 Kč

Ještě celý první podzimní měsíc budou mít všichni zákazníci T-Mobile možnost zasílat MMS za pouhé dvě koruny bez DPH. Až do konce října prodlužuje T-Mobile také druhou nabídku, v jejímž rámci lze zdarma využívat službu Media Album. MMS za 2 Kč Tuto nabídku mohli využít všichni tarifní i twistoví zákazníci po dobu letních měsíců; nyní byla prodloužena až do konce září. Tarifní zákazníci mohou navíc za tutéž cenu odesílat MMS i ze zahraničí, kde se to vyplatí dvojnásob: pokud se uživatel namísto klasické pohlednice rozhodne pro vzkaz formou MMS, pošle jich za cenu poštovného hned několik. Multimediální pozdravy si již mohou všichni jejich příznivci vzájemně zasílat nejenom s majiteli českých, ale také slovenských a rakouských mobilních telefonů využívajících služby operátorů EuroTel Bratislava a T-Mobile Austria. Media Album S Media Albem již zákazníci nejsou omezeni ani kapacitou telefonu, ani tím, že ještě nevlastní MMS telefon. Díky této službě, dostupné na portálu www.t-zones.cz nebo ve wapové verzi v sekci E-mail a více, je možné spravovat veškeré MMS zprávy: vytvářet nové, upravovat nebo přeposílat zprávy doručené, ukládat si jejich části i zprávy jako celek a mnohé další. Do MMS zprávy je možné spolu s textem vkládat obrázky, video a melodie z veřejně dostupné galerie nebo použít obrázky a melodie stažené z počítače. Vhod jistě přijde také editor obrázků a editor melodií, ve kterých lze jednotlivé části MMS zprávy před odesláním upravit nebo vytvořit zcela nové, například si složit vlastní melodii. Až do 31. 10. 2003 si lze Media Album vyzkoušet zcela zdarma (při přístupu přes WAP platí zákazník pouze za dobu připojení nebo za objem dat přenesených prostřednictvím GPRS dle tarifu). čtvrtek, 28. srpna 2003 16:51 T-Mobile představí v pondělí nové tarify

Podle našich neoficiálních, ale důvěryhodných informací představí T-Mobile v pondělí nové tarifní programy. Součástí bude i tarifní program Student, o kterém se dnes krátce po poledni objevily informace v e-mailové konferenci o GSM. Za 190 korun měsíčně si studenti budou moci pořídit tarif Student obsahující 50 volných minut, 30 volných SMS, 3 stažení obsahu z T-zones. Volání do sítě T-Mobile mimo špičku by mělo stát 1,90 Kč za minutu. Pro získání je třeba doložit studium a upsat se na 12 měsíců. čtvrtek, 28. srpna 2003 09:00 Ericsson pohrozil, že opustí Švedsko, nepřijme-li země euro. středa, 27. srpna 2003 09:00 Murphyho mobilní zákony si můžete přečíst na Pooh.cz. středa, 27. srpna 2003 00:00 ICQ pro Motorolu T720(i)

Návod jak zprovoznit službu ICQ pomocí Java aplikace najdete na těchto českých fanouškovských stránkách pro telefony Motorola T720(i)/T722i. úterý, 26. srpna 2003 00:00 Symbian je velmi úspěšný

Společnost Symbian, která vyvíjí stejnojmenný operační systém pro chytré telefony, oznámila výsledky za první pololetí tohoto roku. Za prvních šest měsíců roku 2003 se prodalo 2,68 milionu mobilů, které používají operační systém Symbian. V první polovině roku 2002 to bylo jen 230 tisíc mobilních telefonů. V současnosti se vyvíjí 26 modelů mobilní telefonů se Symbianem, prodává se jich 10. pondělí, 25. srpna 2003 00:00 V Koreji za chvíli mobilní data rychlostí až 2,4 mbps

Jihokorejský operátor KTF podepsal minulý týden smlouvu se společností Lucent Technologies na dodávku technologií systému CDMA 2000 1xEV-DO. Jedná se o vylepšenou variantu dnes již velmi rozšířeného systému CDMA 2000 1x (o standardu CDMA více zde). Nová síť patřící do rodiny sítí třetí generace, umožní operátorovi naqbídnout klientům pokročilé hlasové služby a především extrémně rychlý přenos dat. Maximální přenosová rychlost v této síti může být až 2,4 mbps. Zatím bude síť fungovat v aglomeraci města Busan a v provincii Kyungnam včetně města Ulsan. Objem kontraktu je 80 milionů USD.