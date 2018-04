T-Mobile žaluje regulátora kvůli přenositelnosti čísel

Přenositelnost mobilních čísel by měla začít fungovat od patnáctého ledna příštího roku. Jejímu spuštění předcházelo několikaletá debata operátorů o tom, jak by měla v reálu fungovat.

Český telekomunikační úřad už v červenci vydal opatření, ve které definuje pravidla, podle kterých budeme moci přecházet mezi operátory. Ty se ale nemusí líbit všem operátorům. A jako první, který se ozval, a zažaloval regulátora, byl T-Mobile.

T-Mobile po soudu chce, aby ve sporu s Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) rozhodl, zda smlouvy na dobu určitou mezi operátorem a klientem přestávají platit, když uživatel využije přenesení čísla. Píšou to dnešní Hospodářské noviny.

Podle deníku to vyplývá z opatření, která ČTÚ vydal v souvislosti s přenositelností čísel. V praxi by to znamenalo, že by každý účastník od data zavedení přenositelnosti mohl od T-Mobilu odejít. Smlouvu by klienti mohli ukončit kdykoli podle svého rozhodnutí, například měsíc po jejím uzavření.

T- Mobile tvrdí, že část tohoto opatření je v rozporu se zákonem. Podle smluv na dobu určitou dostávají zákazníci výhodnější tarify nebo telefony a pokud by smlouvu předčasně ukončili, přineslo by to firmě ztráty. T-Mobile se na soud obrátil koncem srpna a ten se bude sporem zabývat na veřejném zasedání 27. září.

Jeho verdikt bude důležitý i pro dva zbývající mobilní operátory, Eurotel a Oskar. Podle rozhodnutí ČTÚ musí operátoři nejdéle do 15. ledna příštího roku umožnit klientům přechod ke konkurenci s ponecháním jejich čísla. Není také jasné, zda má zákazník přenos čísla řešit s oběma operátory nebo jen s jedním, uvedly HN.