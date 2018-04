T-Mobile začal všem zákazníkům rozesílat reklamu na mobily. Lze ji odhlásit

Co říkají obchodní podmínky operátora Souhlas se zasíláním reklamních sdělení je součástí obchodních podmínek operátora. Najdeme jej v článku 11.5 aktuálního znění podmínek. Ten říká: Účastník souhlasí s tím, že T-Mobile je oprávněn osobní údaje zpracovávat k následujícím účelům: veškeré marketingové a obchodní účely, včetně zasílání obchodních sdělení, telemarketingu a průzkumů trhu, ověřování a hodnocení platební morálky prostřednictvím registrů dlužníků či jiných podobných registrů, zveřejnění kontaktních údajů Účastníka v informační službě T-Mobile, zveřejnění kontaktních údajů Účastníka v informační službě jiných subjektů poskytujících tento typ služeb, zveřejnění kontaktních údajů Účastníka v tištěném telefonním seznamu. Pro marketingové a obchodní účely je T-Mobile oprávněn po celou dobu trvání účastnické smlouvy zpracovávat zejména následující osobní údaje: jméno, příjmení, obchodní firmu, bydliště, místo podnikání, sídlo, IČ, DIČ, datum narození, telefonní čísla Účastníka, e-mailové adresy, typ mobilního telefonu, IMEI, typ a objem využívaných služeb, délka trvání účastnických smluv. V rámci zpracování osobních údajů pro marketingové a obchodní účely je T-Mobile oprávněn zpracovávat osobní údaje jak pro vlastní marketingové akce, tak pro marketingové akce jiných podnikatelů, jejichž podnikatelská činnost přímo souvisí s poskytováním Služeb v síti T-Mobile (např. prodejci mobilních telefonů, provozovatelé obsahu prostřednictvím sítě T-Mobile, prodejci zboží prostřednictvím sítě T-Mobile, partneři T-Mobile, kteří poskytují plnění v rámci věrnostních programů T-Mobile apod.). Obchodní sdělení je T-Mobile oprávněn zasílat formou SMS, MMS, e-mailu či písemně. Obchodní sdělení může být jako takové označeno hvězdičkou (*). Účastník souhlasí s tím, že po ukončení Účastnické smlouvy je T-Mobile oprávněn po dobu neurčitou zpracovávat jméno, příjmení, adresu a jiné kontaktní údaje Účastníka (včetně telefonního čísla), a to za účelem nabízení obchodu a služeb. Ověřovat a hodnotit platební morálku Účastníka prostřednictvím registru dlužníků a jiných podobných registrů je T-Mobile oprávněn jak při vzniku smluvního vztahu, tak kdykoliv v průběhu trvání Účastnické smlouvy, je-li to třeba.