T-Mobile začal v Rakousku prodávat iPhone

Rakousko se stalo po Německu, Velké Británii, Francii a Irsku pátým evropským trhem, na kterém se prodává iPhone od Apple. Stejně jako v Německu, i v Rakousku nabídne iPhone operátor T-Mobile. V prodeji jsou dvě verze iPhonu: 8GB za 399 eur (10 000 korun) a 16GB za 499 eur (12 500 korun).

K dispozici jsou dva tarify, oba dva jsou vázány na úpis na dva roky. Levnější Classic za měsíční poplatek 39 eur (1 000 korun) zahrnuje 1 000 volných minut do všech sítí. Dražší tarif Supreme za měsíční poplatek 55 eur (1 400 korun) zahrnuje po 1 000 volných minutách do sítě T-Mobile, na pevnou linku, dalších mobilních sítí a do T-Mobile Box. Navíc tento tarif obsahuje 1 000 SMS zdarma. Oba dva tarify zahrnují datové přenosy zdarma až do 3 GB a využít lze 165 T-Mobile wi-fi hot-spotů po celém Rakousku.