T-Mobile: za reklamu až padesát SMS měsíčně zdarma a další benefity

Služba spočívá v zasílání reklamních a obchodních sdělení na telefonní čísla zákazníků, kteří mají službu aktivní. Za to jim vzniká nárok na přidělení benefitů v různé podobě. Tu se klienti dozví ze zvací SMS zprávy.

Redakce má k dispozici informace o variantě služby, v níž mohou klienti získat až padesát bezplatných zpráv měsíčně. V jejích podmínkách doslova stojí: "Za 30denní přijímání obchodních sdělení vám vždy ke 14. dni tohoto období zdarma poskytneme 50 SMS, které můžete využít v následujících 30 dnech do všech sítí v rámci ČR."

Obchodní sdělení budou každému uživateli zasílána formou SMS anebo MMS zpráv. Operátor slibuje, že jejich počet nepřekročí kvótu 46 zpráv měsíčně.

V současné chvíli novou službu operátor testuje na svých vybraných klientech. Pilotní provoz má probíhat v období od 15. 3. do 14. 6. 2009. Poté se rozhodne, zda operátor bude novou službu nabízet i komerčně.

Klienti, kteří by se do testování chtěli přihlásit dobrovolně, však nepochodí. "Pokud tuto službu chce využít uživatel, který nebyl do této akce náhodně vybrán, je mu doručena SMS s informací, že se nemůže do tohoto projektu zapojit," uvedl ve svém e-mailu čtenář iDNES.cz, který na novou službu redakci upozornil.