Zkusili jsme volat přes wi-fi u T-Mobile. Většina zákazníků má smůlu

T-Mobile nejprve pustil wi-fi volání v testovacím režimu, pak jej zprovoznil svým firemním zákazníkům a nakonec službu počátkem dubna pustil i všem tarifním zákazníkům. To znamená, že by službu mohla využívat více než polovina zákazníků T-Mobilu. Jenže tomu tak není. Sám operátor přiznává, že momentálně je wi-fi volání dostupné jen asi 140 000 zákazníkům. To je totiž báze tarifních soukromých a firemních klientů, kteří vlastní jeden z podporovaných smartphonů.

Původně spouštěl T-Mobile wi-fi volání s modelem Samsung Galaxy S6 edge, teď se zprovozněním služby i pro další zákazníky se rozrostlo množství podporovaných telefonů. K modelu edge přibyl i klasický S6 bez zahnutého displeje a také celá řada iPhonů. Volání přes wi-fi, tedy VoWi-Fi, je dostupné pro majitele modelů 5s, 5c, 6, 6 Plus, 6s a 6s Plus. Podmínkou je instalace správného firmwaru, u Samsungu to musí být operátorská verze a tedy telefon zakoupený u T-Mobilu.

Další přístroje by se měly podpory wi-fi volání dočkat postupem času, na Twitteru nám například zástupci společnosti potvrdili, že operátor očekává zpřístupnění této služby třeba majitelům nového Galaxy S7 a S7 edge. Z vyjádření ovšem vyplývá, že nejspíš záleží na Samsungu, kdy připraví patřičný firmware. Wi-fi volání také operátor během několika týdnů zprovozní uživatelům předplacených karet, takže postupně bude uživatelská základna růst.

T-Press (Twitter) @TPress_CZ @vokac Ahoj, Samsung zpřístupnil tuto službu zatím na dvou modelech, zpřístupnění S7 také očekáváme, ale později. Páťa odpovědětretweetoblíbit

Telefonování přes wi-fi jsme otestovali na prvním z podporovaných smartphonů, Samsungu Galaxy S6 edge. Je to velmi užitečná služba, která ušetří vrásky především těm, kdo často telefon používají v místech se špatným signálem mobilní sítě, ale dostupnou wi-fi. Ať už máte špatný signál doma, v kanceláři nebo třeba v oblíbené restauraci, wi-fi volání je řešením. Telefon se nadále chová jako vždy, jen se tentokrát dovoláte a kvalita hovoru bude taková jako v normální síti s kvalitním signálem.

Funguje to vlastně stejně jako technologie VoLTE, kterou také T-Mobile nabízí. Telefon se připojí přes wi-fi do sítě operátora, hovor putuje jako VoIP telefonát, tedy čistě na datové bázi. Uživatel v podstatě nemusí nic nastavovat – jen musí být volání přes wi-fi aktivní v nastavení smartphonu. Pak se stačí připojit na wi-fi a dostupnost telefonování přes tuto síť uživateli oznámí drobná ikona v notifikační liště. Toť vše, není třeba se o nic starat. Spojení hovoru trvá v podstatě standardní dobu, vytáčení vlastně dovede být i rychlejší, než když se snaží mobil z místa se špatným signálem sestavit hovor přes klasickou síť. I samotný hovor je prostě stejný jako v běžné situaci, kvalita je velmi vysoká a daná moderními technologiemi, které se při přenosu přes datovou síť používají.

Potud je vše skvělé a wi-fi volání opravdu může být pro řadu uživatelů určitým vysvobozením. Nemůžeme se ovšem zbavit dojmu, že by tahle funkce mohla být ještě užitečnější. Jednak je tu samozřejmě potenciál v rozšíření této technologie, výrobci musí připravit patřičný firmware a třeba Samsung by rychle měl zajistit podporu u všech svých aktuálních modelů a to nejen v kusech prodávaných u operátora.

Pro Samsung je poněkud ostuda, že jeho nejdražší a nejmodernější smartphone tuto funkci nepodporuje a až ji podporovat bude, možná to bude platit jen pro verzi prodávanou u T-Mobilu. Jistě, operátor tak vlastně může zákazníkům dávat důvod, proč kupovat telefon u něj, ale to by zrovna nemělo být v jeho zájmu. Telefonování přes wi-fi samozřejmě odlehčuje síti operátora a zvyšuje komfort služeb pro zákazníky, to by měla být pro operátora dostatečná motivace (a nejspíš i je).

Druhou oblastí, kde má wi-fi volání obrovský potenciál, je roaming. V něm totiž bohužel služba nefunguje, byť pro to v podstatě neexistuje důvod. Jestli totiž putuje hovor přes IP síť z vašeho domácího routeru nebo z wi-fi routeru hotelu na druhém konci světa je pro síť operátora zcela lhostejné, takže jde o zbytečné omezení.

Otestovali jsme, že smartphone funkci nenabídl ani v letovém režimu se zapnutou wi-fi, přičemž v této konfiguraci v Česku bez problémů přes wi-fi volal. To, že tedy hovor pochází ze zahraničí, pozná síť podle identity dané wi-fi. Může to představovat určitý problém pro některé firemní sítě nadnárodních firem, které fyzicky fungují v zahraničí a používají VPN spojení. Naopak jsme si v zahraničí během našeho krátkého testu nestihli vyzkoušet, zda by šla tato služba ošálit právě použitím české VPN připojené přes zahraniční wi-fi síť. Teoreticky by to ale jít mělo.

Fungování wi-fi volání v roamingu by mohlo samozřejmě snížit účty za telefonování především z exotických mimoevropských destinací. Je otázkou, nakolik nemá operátor na tomto zprovoznění zájem právě z důvodu vybírání roamingových poplatků. Navíc, i kdyby volání přes wi-fi v zahraničí fungovalo, zárukou nízkých cen není. Sám operátor totiž upozorňuje, že hovory (a také SMS) jsou účtovány standardně dle ceny u tarifu zákazníka. To tedy znamená, že minutová sazba je shodná s minutovou sazbou u vašeho tarifu – v případě neomezeného tedy neplatíte nic, v případě ostatních čerpáte voláním přes wi-fi volné minuty stejně jako klasickým voláním a po jejich vyčerpání platíte klasickou minutu hovoru.