T-Mobile výrazně zlevnil Nokii 6230i a má novou žiletku

Pokud přemýšlíte o nákupu telefonu u operátora, mohla by vás zaujmout nabídka T-Mobilu. Ten do nového roku zlevnil velké množství telefonů, nekteré až o 1500 korun. Největší slevy můžete očekávat u nadupané Nokie 6230i, véčka LG 3300, nebo multimediálního Sony Ericssonu W800i.

Operátor připravil pro tento měsíc také řadu novinek. Najdeme mezi nimi levná véčka, ale i luxusní telefon s cenou přes dvacet tisíc korun. O novinkách Oskar Vodafone jsme vás informovali už včera. - více zde...

Zlevněné telefony

Pro tento měsíc má T-Mobile ve své nabídce zlevněných telefonů opravdu požehnaně. Největší sleva o 1500 korun se týká manažerské Nokie 6230i. Véčko zajímavého designu LG 3300 zlevnilo o 800 korun, stejně jako Sony Ericsson D750i. Další větší slevy se týkají hudebního Sony Ericssonu W800i a komunikátoru Nokia 9300.

Foto Model Stará cena Nová cena LG C3300 4299 3499 Motorola V3Razr 7499 6999 Nokia 5140i 5699 5199 Nokia 6021 4499 3999 Nokia 6101 5699 5399 Nokia 6230i 9499 7999 Nokia 9300 16299 15699 Siemens A70 1499 1299 Siemens C72 2899 2699 Siemens C75 3999 3599 Sony Ericsson D750i 8699 7899 Sony Ericsson K700i 4699 4599 Sony Ericsson T290i 1799 1699 Sony Ericsson W800i 11699 10799 Lednové slevy u T-Mobile

Novinky na leden

Již před Vánoci zařadil T-Mobile do své nabídky mobilní telefon tenké konstrukce Motorolu L6. Nyní přibyly další dva, v podobě véček od Samsungu, modelů X490 a X660. V průběhu měsíce by se v nabídce operátora měli objevit také další telefony, a to luxusní Nokia 8800, outdoorový Siemens ME75, nebo Nokia 6020.