T-Mobile vymyslel obezličku na zákazníky

"Máme záložní mobil s původním Twistem. Najednou zapípá, protože přišla SMS, ve které nám píše operátor, že nám strhává nějakých 49 korun z kreditu. Více informací prý najdeme na webu. Pak si všimneme, že je tam ještě jedna starší. Jenže tahle, dva dny stará, nás upozorňovala, že nyní můžeme využít 100 minut týdně mimo špičku do sítě T-Mobile za 49 korun týdně. Pro zrušení máme zaslat TVOL D na 4603. Zrušení čeho? Přece nebude operátor účtovat službu, kterou si účastník explicitně neobjednal. Nebo že by přece...? Slečna na infolince zastávala ten druhý názor," vysvětluje situaci pan Mirek Hrad, jeden z poškozených. "Pro ilustraci přikládám zvukový záznam z audiotexového systému (jelikož byl k nalezení po stisku hvězdičky hned na začátku hlasové nabídky, předpokládám, že T-Mobile dobře věděl, co dělá, a

patřičně se na nápor poškozených zákazníků připravil)," dodal. Záznam si můžete poslechnout v audio příloze článku.