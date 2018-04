T-Mobile vyhlásil soutěž o 50 lístků na koncert kapely Simple Plan

Pop-punkeři z Montrealu vystoupí v holešovické Malé sportovní hale v rámci svého evropského turné k novému albu. To vyšlo ve druhém únorovém týdnu a dostalo eponymní název Simple Plan.

V pořadí třetí deska je dosud nejambicióznějším počinem skupiny, která se netají odhodláním překonat úspěch obou předcházejících.

Všichni zákazníci T-Mobilu mohou díky t-music vyhrát lístky na koncert. Na stránkách t-music je připravena jednoduchá vědomostní otázka. Soutěžící si vybere jednu ze tří variant a tu pak jako SMS ve tvaru SOUTEZ SIMPLE A (nebo B, nebo C) odešle na telefonní číslo 4616 (cena SMS je podle tarifu zákazníka).

Na pětadvacet správně odpovídajících čeká odměna v podobě dvou vstupenek. Hraje se tedy celkem o 50 lístků. Navíc osm nejšťastnějších účastníků se osobně setká se členy SIMPLE PLAN, tzv. Meet & Greet.

Svůj debut No Pads, No Helmets... Just Balls vydali SIMPLE PLAN v listopadu 2002. V říjnu 2004 následovalo i v našich končinách velmi oblíbené album Still Not Getting Any... Obě desky shodně dosáhly počtem svých prodejů platinového statusu.



Historie formace sahá ovšem – pro mnohé překvapivě – až do roku 1995, kdy zpěvák Pierre Bouvier a bubeník Chuck Comeau, dnes stěžejní členové SIMPLE PLAN, založili ve svých patnácti kapelu RESET. Ta během necelých pěti let odehrála slušnou řádku koncertů po celé Kanadě, většinou v roli předskokanů tehdy známějších pop-punkových part jako Face To Face, MxPx nebo Ten Foot Pole. Oba ale postupně Reset opustili a počátkem roku 2000 založili SIMPLE PLAN, společně s baskytaristou Davidem Desrosiersem a kytaristy Jeffem Stincem a Sebastienem Lefebvrem.



Kapela brzy podepsala kontrakt s kanadskou odnoží vydavatelství Atlantic Records a po necelých dvou letech vydala již zmíněný debut, který obsahoval dva megahity, Perfect a I'd Do Anything a na jehož studiové verzi podpořil kapelu doprovodnými vokály Mark Hoppus z hvězdných Blink 182. Následující dva roky strávili SIMPLE PLAN na světovém turné, během něhož zaznamenali úspěch zejména v Japonsku, ale slušnou pozici si vydobyli i v USA díky účinkování na Warped Tour.



Druhé album přineslo podstatně vyzrálejší produkci, aranže i texty a zaznamenalo v průběhu roku 2005 masivní úspěch zejména v Evropě, a to především díky i u nás notoricky známým hitům Crazy a Welcome To My Life.



Práce na novém CD započaly na jaře 2006 a trvaly patnáct měsíců, během nichž kapela nahrávala se čtyřmi různými producenty v Montrealu, New Yorku, Los Angeles, Miami a San Diegu. Album bylo na sklonku loňského roku uvedeno pilotním singlem When I'm Gone. Bezprostředně po jeho únorovém vydání vyjeli SIMPLE PLAN na sérii koncertů po USA. Následné evropské turné bylo zahájeno 27. března v Helsinkách a přesně o měsíc později bude zakončeno pražským koncertem.



Vstupenky jsou k dispozici od 1. 2. 2008 v sítích Ticketpro a Ticketportal.