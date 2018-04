T-Mobile chystá volání přes wi-fi. Zatím ho zvládne jediný smartphone

Český T-Mobile je prvním operátorem skupiny Deutsche Telekom, který službu VoWi-Fi spouští. Najde uplatnění zejména v místech, kde se mohou zákazníci potýkat s horším signálem mobilní sítě. Jde napríklad o odlehlá místy republiky, suterénní prostory (restaurace, bary, kluby), ocelové výrobní haly či budovy se silnými stěnami.

Právě v těchto místech, kde je šíření mobilního signálu omezeno, bývá často k dispozici wi-fi síť. Ta pak v kombinaci s technologií VoWi-Fi dokáže mobilní síť nahradit, zákazník tak bude moci využívat i nadále mobilní služby. VoWi-Fi stejně jako VoLTE (více zde) přináší rychlé spojení hovoru s kvalitním přenosem hlasu s potlačením ruchů z okolí.

Oproti VoLTE si však musí uživatel službu Wi-Fi volání sám aktivovat. Učiní tak přímo v menu telefonu, a to bez nutnosti instalace nějaké aplikace. Po aktivaci služby pak již postačí vybrat preferovanou síť (mobilní, nebo wi-fi). Přechod mezi sítěmi je pak pro zákazníka nepostřehnutelný. V případě, že se během aktivního hovoru vzdálí z pokrytí wi-fi sítě, přejde hovor plynule do sítě LTE (VoLTE hovor). Stejný princip se uplatní i při přechodu z LTE do wi-fi sítě. Na volání přes wi-fi síť uživatele upozorní ikonka ve stavovém řádku smartphonu, může mít například podobu sluchátka doplněného ikonkou signálu wi-fi.

Využití služby se však neobejde bez smartphonu podporujícího technologii VoWi-Fi. Po aktualizaci firmwaru jím může být vlastně kterýkoli ze současných VoLTE smartphonů. Těch je v nabídce T-Mobilu v současnosti osm, a to Samsungy Galaxy S5, S6 a S6 edge, Microsoft Lumia 640 LTE a iPhony 6/6 Plus a 6s/6s Plus. Avšak jediným modelem, který VoWi-Fi v současnosti podporuje, je Samsung Galaxy S6 edge.

Právě na něm operátor totiž službu od pondělí 2. listopadu testuje v interním (zaměstnaneckém) provozu. Podpora technologie VoWi-Fi pak v případě ostatních uvedených VoLTE telefonů bude záležet na samotných výrobcích. Podpory by se podle manažera inovací Matěje Řády měly dočkat i některé starší telefony, konkrétně iPhony 5s a 5c.

V horizontu týdnů pak operátor zpřístupní volání přes wi-fi nejprve firemním zákazníkům. Rezidentní zákazníci se služby dočkají až během prvního pololetí 2016, a to kvůli novému systému CRM (systém pro řízení vztahů se zákazníky). Lze předpokládat, že do té doby se výčet telefonů podporujících technologii VoWi-Fi rozroste.