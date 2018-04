T-Mobile: Vánoce v říjnu přinesou tisíce volných minut

Letošní nadílka od T-Mobile je ve znamení evergreenu poslední doby - tisíců volných minut.

Jestliže totiž od října do prosince uzavřete smlouvu, přejdete na paušál a nebo přejdete k operátorovi od konkurence, dostanete na každý měsíc balíček pěti tisíc volných minut a stejný počet volných textovek do vlastní sítě.

Vánoční služby budou nabízeny už od začátku října, ale samotná reklamní kampaň začne až v polovině měsíce.

Vypadá to, že operátor chce opět zaútočit na pozici jedničky českého mobilního pelotonu. Tam se totiž chvíli vyhříval minulý rok.

Počet měsíců, po které budete moci využívat tuto výhodu, záleží na tarifu, ke kterému se uvážete. Volné minuty a SMS dostanete i v případě, že si k tarifu vyberete zvýhodněný telefon a nebo levnější volání HIT.

tarif doba platnosti vánoční nabídky T 30/T 30 HIT 3 měsíce T 80/T 80 HIT 6 měsíců T 160/T 160 HIT 9 měsíců T 300/T 300 HIT 12 měsíců T 600/T 600 HIT 12 měsíců T 1500/T 1500 HIT 24měsíců

Pro nenáročné zákazníky připravil operátor i telefon za korunu. Jestliže uzavřením nové smlouvy získáte nárok na volné minuty a SMS, můžete ze značkové prodejny odejít ještě s telefonem za korunu. Musíte si ale aktivovat ještě jeden standardní tarif a nebo partnerský Happy Partner.

V případě, že vás tato kombinace zaujme, čeká na vás Nokia 1600 nebo Sony Ericsson J220i.



Nokia 1600 a Sony Ericsson J220i

Měsíčně přijde provoz Happy Partner na 46,40 korun. Takže jestli máte ve svém okolí někoho, koho byste rádi uvázali ke svému tarifu, abyste získali telefon, nic vám nebrání.

Za telefon zaplatíte jednu korunu – tu navíc dostanete zpět do šedesáti dnů od aktivace. Při pořízení dárku je nutné složit zálohu 1000 korun, která je vratná nejpozději ve 4. vyúčtování služeb. Nabídka platí do 31. 12. 2006 nebo do vyčerpání zásob zmíněných dárkových telefonů.

Twist: Večerní a víkendová volání za kačku

Vánoční edice Twist karet vám může zpříjemnit sychravé a temné podzimní a zimní večery. Po deváté hodině večerní s nimi můžete volat za jednu korunu do vlastní sítě celou noc až do devíti ráno. Samozřejmě i o víkendech a o svátcích. Tato sazba na vánočních kartách bude fungovat až do června příštího roku. Ostatní ceny, například za SMS nebo hovory přes den jsou totožné s tarifem Twist Standard.

Vánoční SIM karta přijde na 249 korun a obsahuje padesátikorunový kredit. Ve vánoční nabídce nechybí letos ani Twist bez vánočního tarifu. Nové Twistové číslo a dvacetikorunový kredit bude stát zájemce 99 korun, přičemž služby budou účtovány podle cenového programu Twist Standard.

Telefon se slevou aneb Nechci slevu zadarmo

Jestliže si chcete k vánoční SIM kartě koupit i levnější telefon, německý Ježíšek vám to umožní. Jestliže si od 2. října do 31. prosince koupíte telefon v Twist sadě, získáváte nárok na slevu 600 korun z ceny telefonu.

Sleva však je podmíněna tím, že si po nákupu kartu ihned aktivujete a jednorázově ji dobije kreditem minimálně 600 korun. Operátor vám následně sleví stejnou částku z ceny nového telefonu. Tato možnost se vztahuje na všechny telefony v nabídce.