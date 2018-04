T-Mobile vám vymění každý rok mobil za nový. Je to ale raketová věda

Přijdete do prodejny T-Mobile, ukážete svůj současný mobil, prodavač vám ho nacení, vyberete si nový mobil, připlatíte za službu Fresh a odcházíte s novým přístrojem. A za rok či později to můžete udělat znovu. Na první pohled to vypadá snadně a lákavě, pod pokličkou to však připomíná dort, který vařil pejsek s kočičkou.

Především musíte mít smlouvu na dobu určitou, a to minimálně na dva roky či na delší dobu. Telefon pro odkup musí patřit do nabídky Fresh, alespoň to tvrdí podmínky služby. Jenže už nyní T-Mobile nabízí odkup starších telefonů, a jelikož služba začala fungovat 1. listopadu, tak lze odprodat/vykoupit i přístroj pořízený nejen mimo tuto službu, ale i zakoupený jinde než u tohoto operátora. Minimálně to bude platit v rámci letošní vánoční kampaně.

Peníze za vykoupený starý telefon můžete použít na snížení ceny nového zařízení a nebo na doplacení splátek za odprodávaný telefon - pokud byl pořízen u T-Mobile na splátky, třeba na dva roky a vy ho odprodáváte už po roce.

Pokud si nový telefon pořídíte na splátky, můžete ho znovu odprodat nejdříve po roce, pokud za hotové, tak kdykoliv.

Za službu Fresh se platí, je to fakticky pojistka proti odcizení a poškození přístroje. Platí se měsíčně na dva roky a výše pojistky se odvíjí od ceny přístroje. Začíná se na 49 korunách u telefonů s cenou do 4 000 korun po 199 korun měsíčně u telefonů s cenou nad 10 000 korun. V případě krádeže by pojistka měla pokrýt pořízení nového přístroje, u poškození je to samozřejmě složitější, pojistka obsahuje několik výluk. Podmínky pojistky si můžete prostudovat zde. Ostatně tato pojistka není žádnou novinkou, T-Mobile ji nabízí již delší dobu, jen v případě služby Fresh trvá 24 měsíců, samostatně ji lze pořídit i na kratší dobu.

Zkusme příklad. Do prodejny T-Mobile přinesete iPhone 5s, respektive si ho nejdřív oceníte na stránkách operátora v docela vtipné animaci. Za tento telefon operátor zaplatí v ideálním případě 7 600 korun. Nový iPhone 6 operátor na splátky zatím nenabízí, takže si z ceny 16 690 Kč (s úvazkem na dva roky) odečtete 7 600 korun. Měsíčně za službu Fresh budete platit 199 korun, třeba za rok tak zaplatíte 2 388 korun a pak si stejným způsobem můžete pořídit třeba iPhone 7, nebo jak se nástupce bude jmenovat.

Komplikovanější je to u telefonů na splátky, kdy sumu za vykoupené zařízení lze použít na doplacení zbývajících splátek respektive na akontaci nového zařízení na splátky. Příkladem budiž Samsung Galaxy S4, za který vám T-Mobile v ideálním případě vyplatí 4 500 korun. Za nový Galaxy S5 chce T-Mobile 15 900 Kč, na splátky pak akontaci 9 000 korun a 23 x 300 Kč. Z vyplacených peněz tak můžete snížit akontaci za nový model na polovinu a ke splátce 300 Kč měsíčně si připočtete 199 korun za službu Fresh.

Aby to nebylo jednoduché, tak operátor vykoupí jen telefony se zůstatkovou cenou nad 200 korun. Respektive negarantuje, že levnější telefon vykoupí. K telefonu ze služby Fresh můžete nabídnout k výkupu další dvě zařízení, které jste pořídili kdekoliv: mobily, tablety, notebooky.

Rychlejší obměna mobilů je aktuálně celosvětově žádaná služba a v Česku ji nedávno nabídl prodejce Mobil Pohotovost ve spolupráci s prodejcem produktů Apple iStyle, uplatnit ji lze i na vybrané modely Samsungu. Přestože z našeho pohledu není služba Up Date příliš výhodná a je zajímavá především pro toho, kdo si nechce přidělávat starosti, tak v principu je proti nabídce T-Mobile jednodušeji střižená. Ale taktéž je postavena na příplatku za pojištění, které se platí s měsíční splátkou za telefon.