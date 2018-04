T-Mobile vám dá slevu na pět kamarádů. Vyplatí se tarif Mých5?

Snaha motivovat zákazníky, aby provolali více minut, je patrná u všech českých operátorů. A protože u nefiremních zákazníků tvoří drtivou většinu měsíčních účtů volání na relativně omezenou skupinu čísel, děje se tak právě různým zvýhodněním, či možná přesněji "zvýhodněním“ volání právě na tahle čísla. Stále častěji se setkáváme se snahou schovat co nejvíce služeb pod paušál – pro uživatele je to pohodlné, zaplatí určitou částku a pak už se nestará, jak a kolik volá.

Přesně takhle fungují Vodafone Kamarádi, za měsíční paušál můžete volat a posílat SMS na jedno až čtyři telefonní čísla. Na podobném principu fungují i O2 Nejbližší, zde je možné volat si zdarma dokonce na pět čísel ve skupině, a to všemi směry. Službu trochu limituje fakt, že vedoucím pětice musí být pevná linka. I tak ale v nejvyšší variantě zaplatíte 595 Kč a můžete si mezi sebou volat bez omezení. Škoda jen, že Telefónica O2 používá svůj klasický trik a zvýhodnění uplatňuje až po vyčerpání volných minut.

Poprvé i mimo vlastní síť

Většina až dosud představených zvýhodnění má jednu společnou vlastnost. Vždy se muselo jednat o telefonní čísla v síti stejného operátora. Jedinou možností volání mimo vlastní síť byla čísla pevných linek. To se nyní mění, T-Mobile včera představil úplně nový tarif s název Mých5 (více zde). V něm se poprvé setkáváme (Vodafone něco podobného nabídl pouze pro firemní zákazníky) s možností zadat si do preferované skupiny i čísla v sítích jiných operátorů.

Vzhledem k tomu, že za volání do cizí sítě si mezi sebou operátoři účtují tzv. terminační poplatky, nenašel zatím T-Mobile (ani nikdo jiný) odvahu dát volání do cizí sítě zdarma, přesněji v rámci paušálu. Proto i v případě Mých5 jde pouze o zvýhodněné volání. Další novinkou – a pro uživatele ne tolik příjemnou – je fakt, že se jedná o samostatný tarif. Nejde tedy o nějaký balíček nebo zvýhodnění, které si přikoupíte ke svému stávajícímu tarifu. To výhodnost celé nabídky poněkud snižuje.

Jasně patrné je to v porovnání s Vodafone Kamarádi, v tomto případě jde totiž o klasické tarifní zvýhodnění. To znamená, že si určíte čtyři čísla a na ta budete volat a posílat SMS v rámci paušálu. Co je ale důležitější, na všechna ostatní čísla voláte za standardní ceny svého tarifu. V případě Mých5 voláte poměrně výhodně na 5 vybraných čísel, všechny ostatní hovory jsou výrazně dražší než u standardního tarifu.

T-Mobile Mých5 Vodafone Kamarádi + Nabito 119 Vodafone Odepiš (40 minut zdarma) O2 Spolu + Simple 240 Měsíční platba 416,50 Kč 404,50 Kč 11,90 Kč 314,20 Kč Volání v rámci skupiny 2,98 Kč 0,00 Kč 7,14 Kč 4,30 Kč SMS v rámci skupiny 0,60 Kč 0,00 Kč 0,42 Kč 1,35 Kč Volání mimo skupinu 6,55 Kč 6,00 Kč 11,90 Kč 5,83 Kč SMS mimo skupinu 1,79 Kč 1,19 Kč 1,79 Kč 1,79 Kč

Od prvního listopadu bude nabídka Mých5 k dispozici i pro majitele předplacených karet Twist. O podmínkách pro zákazníky předplacené služby si můžete přečíst ve včerejším článku. Pro tarifní zákazníky je k dispozici tarif Mých5 s měsíčním paušálem 416,50 Kč. To je zhruba v polovině mezi tarify Kredit 250 (297,50 Kč) a Kredit 450 (535,50 Kč). Oproti Kredit 250 ušetříte za volání v rámci zvolené pětice necelé 3 Kč za minutu, na SMS 59 haléřů. Pokud byste měli Kredit 450, ušetříte za minutu hovoru 2,38 Kč, za SMS opět 59 haléřů. Pokud tedy budete volat jen na 5 čísel, je Mých5 opravdu zajímavou variantou a přejít z Kredit 250 na Mých5 se vám vyplatí při provolání 41 minut.

Jen pro srovnání, s Vodafone Kamarády zaplatíte měsíčně 285,50 Kč za tarifní zvýhodnění a 119 Kč za tarif Nabito 119, to znamená celkem 404,50 Kč (tedy o 12 korun méně). Na čtyři čísla přitom budete volat úplně zadarmo, ale musí jít o zákazníky Vodafone. Služba se vám vyplatí při provolání 48 minut nebo 68 minut, pokud započítáme i paušál. Jde ale o kreditní tarif, takže zmíněných 119 Kč můžete využít na další volání.

V případě Mých5 ovšem nastává "drobný" problém v okamžiku, kdy voláte mimo vyvolenou pětici. V tom okamžiku zaplatíte za minutu volání o 60 haléřů více než u Kredit 250, a dokonce o 1,19 Kč oproti Kredit 450. Také SMS vyjde o 60 haléřů dráže. To znamená, že pokud nevoláte téměř výhradně na zmíněných pět čísel – a to se daří opravdu jen nemnoha lidem – může se vám tohle zvýhodnění pěkně prodražit. Přitom v případě Vodafone voláte za standardní ceny tarifu Nabito 119 – ty sice nejsou také úplně nízké, ale i tak je 6 Kč za minutu o 55 haléřů méně než u Mých5 a také SMS je o 60 haléřů levnější.

Jen pro úplnost dodejme, že O2 nabízí službu O2 Spolu, která za měsíční paušál 28,60 nabízí slevu volání a SMS ve skupině 3 čísel v mobilní síti O2. Se srovnatelným tarifem Kredit 240 za 285,60 budete volat na dvě čísla za 4,30 Kč (to znamená o 1,32 Kč za minutu dráž než u Mých5) a posílat SMS za 1,35 Kč (o 74 haléřů dráže). Rozdíl v paušálu (102,30 Kč) se ale smaže až po provolání nějakých 77 minut nebo poslání 139 SMS.

Kouzlo tarifu Odepiš

Když se podíváte do diskusí na internetu, zjistíte, že většina snah o komunitní programy bledne v konkurenci s tarifem Vodafone Odepiš. Ten si sice může každý člověk pořídit jen jednou, ale při paušálu 11,90 Kč měsíčně to není většinou žádný problém, když si přátelé nebo rodina koupí tuhle kartu jako doplněk ke svému stávajícímu tarifu. Získají 40 volných minut na volání v rámci vlastní sítě (a mohou je provolat spolu). S novým tarifem Mých5 by je těchto 40 minut vyšlo na 119,20 Kč plus na paušálu by zaplatili měsíčně o 404,60 Kč více. I když by se zmíněná částka odečetla z kreditu, pořád zbývá 285,50 Kč navíc.

Platí ale, že pokud se zmíněnými 40 minutami nevystačíte – a je to jen něco přes minutu denně – zaplatíte u tohoto tarifu 11,90 Kč za volání do cizí sítě, což znamená o 5,35 Kč více. V síti Vodafone už ale rozdíl takový není – tam stojí minuta 7,14 Kč, jen o 59 haléřů více. Přitom SMS do vlastní sítě bude stát 42 haléřů (tedy o 18 haléřů méně než s Mých5) a mimo vlastní síť stojí stejně jako mimo Mých5.

Komfort za omezení telefonu

Tarif Mých5 přináší i řadu dalších komunitních vylepšení, která konkurenčním nabídkám chybí. Možnost mít ve stand-by režimu telefonu obrázky kontaktů a moci jednoduše přistupovat ke každému z nich vypadá zajímavě. Navíc stiskem jediného tlačítka můžeme získat informace o komunikaci s daným kontaktem – například zmeškaná volání, došlé SMS atp. To je jistě příjemné. Na druhou stranu, tyto vymoženosti jsou dostupné (zatím) jen pro sedm konkrétních mobilních telefonů dvou značek. Navíc nejde o klasickou aplikaci, ale o upravený firmware, takže pokud byste o Mých5 stáli, musíte se s podporovaným telefonem dostavit do T-Mobile a nechat si firmware přehrát. Samozřejmě, pokud si jej nepořídíte již s předinstalovanou aplikací.

Pochvalu si zaslouží T-Mobile alespoň za to, že zvýhodnění funguje i v případě, že aplikaci nepoužijete nebo nemáte kompatibilní telefon. Navíc podle informací by upravených modelů mělo do budoucna přibývat, údajně finišuje jednání se Sony Ericssonem. Bez telefonu s aplikací Mých5 totiž přece jen projekt ztrácí kus svého kouzla.

Pro uzavřenou skupinu

Mých5 má podporovat (nebo využívat) komunitní život. Je logické, že nejčastěji si voláme se svými přáteli nebo s rodinou. Vzhledem k poměrně vysokým cenám volání mimo pětici si ale dobře spočítejte, jestli se vám Mých5 opravdu vyplatí. A nejde jen o nabídky konkurence, i samotný T-Mobile nabízí ke svým tarifům zvýhodnění, která mohou být výhodnější – především jde o službu Moji blízcí, kterou si můžete aktivovat ke standardnímu tarifu a volat v rámci skupiny za 2,26 Kč, tedy o 72 haléřů levněji než s Mých5. Tohle zvýhodnění ale nejde aktivovat ke kreditním tarifům, což je škoda. Využít ale můžete také Girls Talk s voláním po třetí minutě zdarma nebo Nej Nonstop s voláním v rámci paušálu na jedno číslo.

Přesto si Mých5 zaslouží pochvalu za to, že se odhodlalo prorazit bariéru mezi vlastní a cizí sítí. Jedině s tímhle tarifem tedy nemusíte kamarády přesvědčovat, aby kvůli vám změnili operátora, nebo se dohadovat s rodiči, proč máte jiného než oni. Také samotnou aplikaci Mých5 je potřeba pochválit, do telefonu opravdu přináší novou dimenzi. Škoda drahého volání mimo pětici, byl by to dokonalý tarif.