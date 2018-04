T-Mobile v Česku standardní 3G síť nepostaví, zaměří se na LTE

Firma v současnosti provozuje výhradně datovou verzi UMTS (TDD) pod označením 4G.

"Klasickou síť třetí generace zavádět nehodláme. V tuto chvíli by z našeho pohledu šlo o krátkodobou, nevýhodnou investici. Celá skupina T-Mobile chce v budoucnosti zavést technologii LTE, která nabízí dlouhodobý potenciál rozvoje," uvedla mluvčí.

O časovém horizontu a dodavatelích je dle Kemrové zatím předčasné hovořit. Podle neoficiálních informací by LTE mohla v tuzemsku stát do dvou let, její testování by mohlo začít ještě letos.

Hlasovou i datovou síť UMTS (FDD) v Česku provozuje pouze Telefónica O2. Ta nedávno v souvislosti s uvedením nového iPhonu 3G oznámila, že během dvou let rozšíří pokrytí z Prahy a Brna na zhruba 20 až 30 velkých tuzemských měst. Třetí operátor Vodafone získal licenci na UMTS později a letošní lednový start, který mu ukládala licence, o rok odložil. Za licence pro UMTS operátoři dohromady zaplatili přes 9,3 miliardy korun.

O LTE (Long Term Evolution) se hovoří jako o plnohodnotné síti čtvrté generace, která umožní dosahovat rychlosti stahování dat přes 300 Mbit/s. Výrazné zlepšení má přijít i na straně latence, která má dosahovat maximálně deseti milisekund.

Naproti tomu u UMTS s nadstavbou HSPA (HSDPA, HSUPA) se rychlost datových přenosů zatím pohybuje maximálně v jednotkách Mbit/s a latence v řádech desítek či stovek milisekund.

Sítě LTE vyžadují zcela novou síťovou infrastrukturu, fungují totiž na jiných principech.