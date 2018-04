T-Mobile už definitivně dorazil do Prahy

Po včerejším dnu je definitivně jasné, kdy ze vzduchu definitivně zmizí síť Paegas. Ono datum je 1. července – v ten den totiž začne síť s označením 230-01 (nebo také CZ-01) používat název T-Mobile CZ. Na včerejší tiskové konferenci věnované změny značky Paegas na T-Mobile to oznámil generální ředitel RadioMobilu Roland Mahler.

T-Mobile měl včera svůj den – T-Mobile Day. Ten se konal ještě v jiných evropských městech, Vídni a Londýně. Vedle masové zábavy (vystoupení hudebních skupin a zpěváků, bavičů a sportovců na náměstích) se také otevíraly nové obchody T-Mobile a mimo jiné se za pomocí videokonference konala jedna globální tisková konference.

Zaznělo na ní několik zajímavých, ale povětšinou nekonkrétních myšlenek. To, že jste členy globální skupiny, to vás asi tolik neosloví. Jistě by vás zajímaly výhodnější ceny za roaming – zatím jsou ovšem pouze pro velké zákazníky. Představitelé T-Mobile slibují také výhodnější nabídku mobilních telefonů. Na tom už něco je – jenže v České republice se může prodávat jenom počeštěný telefon a lokalizace se bude provádět jenom tehdy, pokud se bude dát předpokládat seriozní zájem o jeho koui.

Jenže i tak by mohli zákazníci sítí T-Mobile pocítit efekt z integrace celé skupiny. Spousta služeb se bude vyvíjet pro všechny operátory T-Mobile, což sníží náklady na jejich zavádění a provoz. Také nákup infrastruktury se bude koordinovat (dodavateli by se do budoucna měly stát společnosti Siemens, Nokia a Nortel), což by mělo zlevnit provoz sítí. To vše by možná mohlo vést k tomu, že při nižších nákladech si budou moci operátoři dovolit snížit ceny. Ale nechejme se překvapit, zatím je na vnímání změn ještě příliš brzy.

Nový kabát dostanou i prodejny Paegas – změní se na T-Mobile. Jednu úplně novou slavnostně otevřel Roland Mahler v Praze na Příkopech. Více fotek z této akce i tiskové konference najdete na webu www.t-mobileday.cz. Jako ukázku vám přinášíme pohled na R. Mahlera při otevírání prodejny.