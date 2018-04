T-Mobile ustoupil, bezplatné SMS z webu budou

Zákazníci T-Mobile registrovaní v portálu T-zones budou mít i po zrušení bezplatné SMS brány možnost posílat textové zprávy z webu zdarma. Ovšem jenom ti, kdo jsou zaregistrovaní v portálu T-zones a využívají služby MobileBox, MobileBox Easy nebo MobilePager. Zákazníci ostatních operátorů nebo ti, kdo se do T-zones nezaregistrují, nebudou mít žádnou možnost, jak poslat uživatelům sítě T-Mobile zprávu prostřednictvím internetu – přinejmenším do doby, než vzniknou jiné nezávislé, pravděpodobně placené, SMS brány.

SMS zdarma nejsou pro každého

Když RadioMobil těsně před koncem roku oznámil, že zruší bezplatnou SMS bránu, vzbudil tím vlnu nevole nejen mezi svými zákazníky. Ti měli mít oproti zákazníkům ostatních operátorů alespoň možnost posílat po zaregistrování textové zprávy z portálu T-zones. Za ty by ovšem platili cenu podle svého tarifu. Nepochybně pod tlakem svých zákazníků RadioMobil ohlášené omezení zmírnil. Zákazníci jiných operátorů i nadále nebudou mít možnost posílat textové zprávy z webu na telefonní čísla v síti T-Mobile, ale zákazníci T-Mobile registrovaní v portálu T-zones získají možnost poslat určitý měsíční objem textových zpráv zdarma.

Pokud využíváte službu MobileBox, potom můžete každý měsíc odeslat z T-zones 100 textových zpráv měsíčně do sítě T-Mobile. Uživatelé MobileBox Easy a MobilePager mohou bezplatně poslat 20 zpráv za měsíc. MobileBox je pokročilá hlasová, faxová a e-mailová schránka. Za její používání se platí 94,50 Kč měsíčně. MobileBox Easy je e-mailová schránka; MobilePager je služba přeposílající e-maily prostřectvím SMS na mobilní telefony (tuto funkcionalitu mají i oba MobileBoxy). Za MobileBox Easy a MobilePager se naplatí žádné aktivační ani měsíční poplatky. Abyste se na T-zones mohli zaregistrovat, musíte mít kartu SIM sítě T-Mobile.

Možnost posílat SMS z webu zdarma se nevztahuje na přeposílané e-maily na mobilní telefon a na textovky odeslané do jiných sítí, než je česká síť T-Mobile. Za takové zprávy zaplatíte podle svého tarifního programu, stejně jako za SMS po vyčerpání limitu pro odeslání SMS zdarma. Textová zpráva s přehledem došlých e-mailů do schránek MobileBox je i nadále zdarma.

Pomohl si T-Mobile?

Je zřejmé, že RadioMobil sáhnul k této nabídce až pod tlakem svých uživatelů. V opačném případě by nabídku textových zpráv zdarma po registraci v T-zones zveřejnil již při ohlášení únorových změn. Nejsme si však už vůbec jistí, zda to uživatelé považuji za dostatečné zadostiučinění. SMS bránu totiž především nevyužívají uživatelé sítě T-Mobile, ale zákazníci jiných operátorů. A ti ani po ohlášení této změny nebudou mít žádnou možnost poslat textovku z webu do sítě T-Mobile, ať už za peníze nebo zdarma. To může přesvědčit ty zákazníky RadioMobilu, kteří takové textovky dostávali, aby přešli k jinému operátorovi – nejspíše k Českému Mobilu. Typický uživatel SMS brány totiž patří k cenově velmi citlivému zákazníkovi a také je obvykle mobilní fluktuant, kterému nečiní problém několikrát do roka změnit své telefonní číslo a operátora.

Některé uživatele ale může přece jenom tato nabídka RadioMobilu potěšit. Jsou to ti uživatelé sítě T-Mobile, kteří až dosud posílali textové zprávy ze svého mobilu, bez toho, že by přehnaně přemýšleli nad jejich cenou. Odeslání textovky z internetu je totiž výrazně pohodlnější než z mobilu. A odpověď na takovou SMS stejně přijde na mobil. Zejména majitele tarifních programů jistě potěší, že podobně jako zákazníci Eurotelu nyní mají možnost poslat několik textových zpráv zdarma, byť jenom z T-zones a do sítě T-Mobile. Možná by to mohlo vykompenzovat zdražení textové zprávy těm zákazníkům, kteří až dosud za jednu textovku platili jednu korunu.

