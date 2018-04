T-Mobile testuje GPRS. To není apríl, ale retro z roku 2000

Nokia uskutečnila v ČR první mobilní videohovor

Počátkem září prezentovala Nokia na našem území první videohovor v rámci mobilní sítě třetí generace. Živá demonstrace byla provedena díky propojení zkušební sítě 3G společnosti Nokia a GSM sítě společnosti EuroTel. „Nokia je světovou jedničkou v systémech 3G a touto živou demonstrací chceme dokázat, že v této oblasti patříme na špičku také v České republice,“ řekl Jukka Pietarienen, generální ředitel Nokia, s. r. o. UMTS je logickým rozšířením technologie a služeb GSM. Jeho nejrychlejší a nejracionálnější rozvoj je možný implementací nových prvků do stávajících GSM sítí. EuroTel Praha také potvrdil, že jeho vysokokapacitní GSM síť je připravena pro rozšíření o zařízení UMTS.

„Přestože 3G sítě vyžadují obrovské investice, EuroTel chce nabídnout služby 3. generace mobilních komunikací svým zákazníkům okamžitě, jakmile bude technologie připravena pro komerční použití,“ uvedl Alexander Winkler, zástupce generálního ředitele společnosti EuroTel. Doufejme, že největší poskytovatel mobilních služeb v České republice dostojí svým slibům a sítě třetí generace v nejbližších letech nahradí ty stávající.



Eurotel začne účtovat hovory po vteřinách

Eurotel se rozhodl vyjít vstříc přáním svých zákazníků a od 1. října 2000 bude účtovat hovory systémem 60 + 1, tedy po první provolané minutě po vteřinách. Až do této chvíle bylo zvykem účtovat hovory po minutách, v lepším případě systémem 60 + 30, což v praxi obvykle znamenalo zdražení hovoru až o desítky procent. „Z našich rozsáhlých marketingových výzkumů vyplynulo, že veřejnost by účtování hovorů po vteřinách uvítala.

Jsme rádi, že tak můžeme vyhovět našim zákazníkům,“ poznamenal zástupce generálního ředitele společnosti EuroTel Alexander Winkler. Účtování hovorů v intervalu jedné vteřiny se vztahuje na všechny zákazníky společnosti, využívající programy služeb EuroTel a T!P. Snad se touto změnou inspirují i konkurenční operátoři a zákazníci tak zaplatí skutečně jen to, co opravdu provolají.





RadioMobil testuje ve své síti GPRS

RadioMobil, IBM, Logica, Tesla Hloubětín, následně GiTy a Microsoft, jako jedni z prvních na světě testují novou datovou technologii GPRS v reálné síti GSM. Tato technologie umožňuje uživateli neustále mobilní on-line spojení, neboť se neplatí za dobu strávenou na internetu, nýbrž pouze za přenesená data. Navíc je GPRS několikanásobně rychlejší než vytáčené spojení CSD a dokonce předčí i HSCSD a pevné připojení dial-up.

GPRS je schopno dosáhnout za použití všech 8 slotů při použití nejvyšších kódovacích schémat (CS-4) přenosové rychlosti až 171,2 kb/s, to je ale zatím hudba budoucnosti. „Už delší dobu probíhá rozsáhlé testování funkčnosti GPRS v síti Paegas, na čemž se podílí řada externích firem. Ty zkoušejí, jak jim nová technologie pomůže v běžném provozu. Zároveň s předstihem připravují vlastní aplikace a integraci GPRS do systémů, které nabízejí svým zákazníkům tak, aby byli připraveni na komerční zavedení této služby.

"Věříme, že už na konci tohoto roku bude tato služba natolik připravena, abychom ji mohli nabídnout všem zákazníkům,“ uvedl marketingový ředitel RadioMobilu Robert Chvátal. První přenos dat v rámci GPRS realizoval britský Cellnet 8. listopadu loňského roku, pouhé čtyři dny po něm proběhl úspěšný přenos i v síti Paegas. Od té doby zde proběhlo mnoho dalších datových přenosů přes GPRS, v rámci kterých se testovaly nejrůznější služby včetně WAPu.



Nokia představila nový model 3310

Společnost Nokia představila 1. září na tiskové konferenci v Německu horkou novinku – model 3310. Ten vychází z Nokie 3210, od které se designově příliš neliší, na první pohled je však znatelně menší – o celý jeden centimetr. Fyzické proporce nového přístroje jsou následující: 113 x 48 x 22 mm. Hmotnost má hodnotu 133 gramů. Nokia 3310 se bude standardně dodávat s NiHM baterií, jako příslušenství si však bude možné dokoupit modernější Li-lon akumulátor, jenž sníží váhu přístroje na příjemných 111 gramů. Telefon se do prodeje dostane v tmavě modrém provedení, díky Xpress-On si však půjde přední i zadní kryt vyměnit za jinou barevnou kombinaci.

Nokia 3310 přináší oproti svému předchůdci mnoho nových funkcí, mezi něž patří hlasové vytáčení, vibrační vyzvánění, definovatelné vyzváněcí profily, chat, upomínky, stopky, odpočet a několik her, z nichž asi nejvíce upoutá Space Impact (vesmírná střílečka). Za pozornost dále stojí možnost posílání dlouhých SMS zpráv o délce až 460 znaků (takováto zpráva bude rozdělena do 3 klasických SMS), obrázkové SMS zprávy a editor vyzváněcích melodií se 7 volnými pozicemi. Nokia 3310 bude primárně směřovat do rukou mladých uživatelů, proto v její výbavě chybí WAP a infračervený port. Telefon se v zahraničí dostane do prodeje již během následujícího měsíce, cena zatím nebyla stanovena. Podle Nokie ale bude příznivá.



Siemens SL45 – je libo MP3?

Společnost Siemens oznámila svou novou vlajkovou loď, která se nepochybně zařadí na pomyslný žebříček nejlepších telefonů současnosti. Manažerský model SL45 totiž kromě nadstandardní funkční výbavy nabídne i jednu speciální funkci, která nemá dosud v mobilech obdoby. Tou je slot paměťových karet MMC, jenž ve spojení se zabudovanou podporou MP3 vytvoří z mobilu plnohodnotný hudební přehrávač. Součástí balení bude paměťovka o kapacitě úctyhodných 32 MB, na níž půjde uložit zhruba ¾ hodiny hudby v přijatelné kvalitě.

Na jedno nabití vydrží telefon hrát až po dobu 210 minut. Náročnější hudební posluchači si pak budou moci dokoupit další kartu – mobil teoreticky zvládne kapacitu až 128 MB. Paměť pro kontakty činí 500 volných pozic, SMSek půjde uložit rovných 100. S telefonem se budou dále dodávat stereofonní sluchátka a datový kabel. Ten bude možné využít pro přenos hudby, ale také pro synchronizaci dat s počítačovým softwarem (např. Outlook).

Pokud ovšem raději dáváte přednost bezdrátové komunikaci, ani zde nebudete nijak omezeni – model SL45 disponuje rovněž infračerveným rozhraním. Standardní výbava dále zahrnuje vibrační vyzvánění, prediktivní vkládání textu (slovník T9), kalendář, časové funkce a hlasové ovládání. Prohlížeč wapových stránek a hardwarový modem je pak u tohoto manažerského telefonu naprostou samozřejmostí. Siemens SL45 zaujme i svými miniaturními rozměry 105 x 46 x 17 mm a hmotností pouhých 88 gramů. Na našem trhu by se měl objevit ještě do konce tohoto roku za cenu okolo 25 tisíc korun.