T-Mobile také naděluje předplacenkářům. Ostatní mají ale lepší nabídky

T-Mobile připravil majitelům předplacených karet dva dárky. Skoro všechny se ale týkají volání a SMS ve vlastní síti. V tom T-Mobile zůstal za svými konkurenty trochu pozadu.

První výhodou je možnost o adventních víkendech volat a SMSkovat ve vlastní síti zdarma a ještě využít 50 MB internetu v mobilu zdarma. Stačí od 21. listopadu dobít alespoň 300 Kč. Víkendy jsou k dispozici i celý další rok, podmínkou je ale počínaje lednem vždy jednou za 4 týdny pravidelně dobíjet 300 Kč.

Druhá výhoda je pro nové zákazníky. Když si koupí novou Twist kartu ze speciální edice a budou pravidelně každý měsíc dobíjet 300 korun, dostanou vždy 100 Kč kreditu jako bonus. Za celý rok, kdy výhoda platí, je tak možné získat 1 200 korun. Pokud uživatel dobití vynechá, nevadí to. V dalším měsíci, kdy dobije, bonus opět obdrží.

Připomeňme, že konkurence snížila při aktivaci do konce roku ceny volání do všech sítí, i když s podmínkou pravidelného dobíjení. U O2 i Vodafone bude stát minuta volání 3,50 Kč a SMS 1,50 Kč. Vodafone navíc nabízí tarifikaci 60 plus 1, čímž se stává výhodnějším. Pro udržení tarifu musíte u O2 měsíčně dobíjet 200 korun ihned od aktivace, u Vodafonu 300 korun, ale až od 1. dubna.

T-Mobile nabízí tyto ceny také, ale pouze v rámci tarifu Twist Přátelé, který nevyžaduje pravidelné dobíjení kreditu. Tyto ceny však neplatí na jakákoliv čísla, ale jen 5 vybraným lidem z jakékoliv sítě.