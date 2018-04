T-Mobile: stejné odměny pro všechny. Body nebo měsíční výhody

Až dosud oddělené věrnostní programy pro majitele předplacených karet (Twist Bonus) a tarifní zákazníky (T-Mobile Bonus) se nyní sjednocují do nového věrnostního programu T-Mobile Bonus. Přitom v nové podobě není T-Mobile Bonus omezen jen na některé tarify a také dochází k rozšíření výhod, jež lze získat. Příjemné je, že uživatel si může vybrat, jestli dá přednost sbírání bodů, které lze vyměnit za odměny, nebo tarifnímu zvýhodnění.

Pro starší kartu menší útrata

Mezi sbíráním bodů a využíváním tarifního zvýhodnění lze přecházet pouze jednou za zúčtovací období (u majitelů Twist karet jednou za měsíc). Výhody programu T-Mobile Bonus mohou využít jen zákazníci, kteří utratí či dobijí částku odstupňovanou podle „stáří“ dané SIM karty (u tarifů jde o dobu od aktivace, u Twistu od uskutečnění prvního hovoru). Tato částka se pohybuje od 250 Kč u karet aktivních více než 2 roky, až po 600 Kč pro karty aktivní méně než půl roku.

Pokud tedy zákazník využívá služeb T-Mobile více než 24 měsíců, stačí mu ke kvalifikování se do T-Mobile Bonus utratit za měsíc 250 Kč. Pak získají majitelé předplacených karet příslušný počet Bonus bodů, případně jim bude aktivována Zvýhodněná služba. Tarifním klientům budou body načteny až v době vyúčtování, Zvýhodněná služba bude k dispozici v následujícím zúčtovacím období. Body se na zákaznické konto přičítají v poměru 1 bod za každých 23,80 Kč útraty (dobití), přičemž do se útraty počítá i paušální poplatek. Stáří SIM karty Potřebná výše věrnostního účtu do 6 měsíců 600 Kč více než 6 měsíců

až 1 rok 400 Kč více než 1 rok

až 2 roky 300 Kč více než 2 roky 250 Kč



Majitelé Twistu musí odhalit svou totožnost

Všichni zákazníci se musí do programu registrovat pomocí SMS ve tvaru BONUS A na číslo 4603, zavoláním na Zákaznické centrum či prostřednictvím služby Můj T-Mobile. Účastníci dřívějších variant věrnostního programu se již znovu registrovat nemusí, automaticky se stávají členy. Administrace všech nastavení probíhá zdarma pomocí SMS, voláním na hlasový automat, případně přes službu Můj T-Mobile. Twist zákazníci mohou Bonus body čerpat pouze v případě, že prostřednictvím služby Můj T-Mobile poskytnou své kontaktní údaje, aby jim mohl být zasílán katalog odměn a objednané zboží.

Zvýhodněné služby: každý měsíc něco jiného

Zákazníci, kteří se rozhodnou pro sbírání bodů, obdrží na svůj účet body v příslušném poměru, a navíc jednorázově 100 bodů při úvodní registraci do programu. Bonus body lze uplatnit na nákup telefonů, příslušenství, balíčků volných jednotek a dalšího zboží i služeb dle platného katalogu. Pokud o odměny nemají zájem, mohou sáhnout po Zvýhodněných službách. Tuto nabídku T-Mobile průběžně mění, do konce února lze aktivovat „Ranní rozcvičku“, která sníží cenu SMS odeslaných do sítě T-Mobile mezi šestou hodinou ranní a polednem na 50 haléřů. Od března chystá T-Mobile nabídku nočního volání (21 až 9 hodin) do sítě T-Mobile za 1 Kč/min.