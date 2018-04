T-Mobile spustí rychlá data do konce roku!

Samozřejmě porosteme dál. Nové klienty přetáhneme z pevných linek, říká Roland Mahler, šéf českého T-Mobilu.

Mobilních čísel je v Česku více než obyvatel, ale téměř si nevoláme. Průměrný Čech, který často bere telefon i na místa, kam každý musí sám, protelefonuje denně jen necelé tři minuty. Ale i to stačí mobilním operátorům k rekordním výdělkům.

Jak vidí českou telekomunikační scénu šéf českého T-Mobile? Bojí se operátor konkurence Telefóniky a Vodafone? Kdy pojede EDGE v celé republice?



Co pro vás znamená příchod Vodafonu, který kupuje Oskara, do Česka?

Neznamená žádnou razantní změnu pro naši strategii, nebudeme dělat žádné úhybné manévry. Mám stejný názor jako reprezentační trenér Brückner, tedy nikdy neměň vítězný tým, nikdy neměň vítěznou strategii.

Nikdo však nechce být trojkou na trhu...

Tak s tím úplně souhlasím.

Už máte připraven větší reklamní rozpočet?

(smích) Zvažujeme to. Ale vážně, nikdy nedopustíme, aby byl slyšet jen konkurenční hlas. Byli bychom hloupí, kdybychom to dopustili.

Takže se dá očekávat ostřejší boj, snad i v cenách. Souhlasíte?

Určitě se konkurence přiostří. Ale chci připomenout, že Vodafone je trojka v Maďarsku. Jméno Vodafone není zárukou, že se jim okamžitě podaří poskočit na druhé, nebo dokonce na první místo. A my samozřejmě budeme dělat všechno, aby měl život co nejtěžší.

Když si to přeložím, budete o klienty usilovat spíš značkou a mezinárodním zázemím než cenami...

Ano. Naše strategie není jen táhnout ceny dolů, ale spíš v otázce kvality a zvyšování počtu minut, kilobytů a SMS.

Nicméně v mezinárodním srovnání se vám i ostatním operátorům v Česku extrémně daří. Poměr zisku k tržbám máte skoro nejvyšší v Evropě. Takže polštář pro nižší ceny tady určitě je...

Nebo pro další investice. A my spíš půjdeme touto cestou. Investováním do EDGE a vysokorychlostního internetu. A jak víte, máme UMTS licenci. I tato síť je už na horizontu. A všechny tyto oblasti jsou finančně náročné.

V pořádku, ale jak chcete přesvědčit lidi, aby u vás zůstali, nebo dokonce přešli k vám?

My máme výhodu, že jsme členem mezinárodní skupiny už tři roky. To není vidět na první pohled, ale vezměte si přístup k know-how, úspory z velikosti, které dosahujeme. A dál, my jsme stabilní. Máme stabilní plán, značku i management. U nás se nevedou diskuse o značce, nediskutujeme o změně managementu. A poslední důvod jsou mobilní data, my jim říkáme nomádská data. Chceme EDGE v celé zemi, pokrýt většinu obyvatel. A další krok bude rychlé bezdrátové připojení k internetu, které může nahradit ADSL.

Kdy tedy bude celoplošné pokrytí EDGE?

Je to průběžný proces. Nyní končíme první část a začínáme druhou. Tedy pokrýt 27 měst, ve třetí fázi to bude asi jedenaosmdesát měst, což bude odpovídat více než padesáti procentům české populace. S tím souvisí i velmi bolestná zkušenost, když regulátor udělil Eurotelu exkluzivní licenci na rychlý internet (CDMA internet v původní síti Eurotelu). My to cítíme jako nefér a musíme na to reagovat. Tudíž přijdeme se silnější variantou v druhé polovině letošního roku.

To bude na té frekvenci, kterou jste nedávno získali, předpokládám...

Ano, bude to v tom pásmu.

Licence na vybudování sítě třetí generace vám nyní dává čas do ledna 2007, ale asi bude honička. Kdy se dočkáme?

Je to citlivá informace, kterou by si určitě velmi rád přečetl Vodafone. Tudíž bez komentáře. Jak už jsem řekl, do konce roku přijdeme s rychlejším internetem.

Na druhou stranu, když chcete, dokážete přijít i s nižší cenou, například u volání na pevnou linku za korunu...

Ano, ale to je jedna z oblastí, kde chceme růst. Počet obyvatel je omezený, takže se snažíme zvýšit využití telefonů. A také chytit nové trhy, jako je náhražka za ADSL a pevné telefonní linky. Interní cíle jsme už překročili, máme teď už šedesát tisíc lidí s tarifem Pevná plus.

Češi si mobily kupují, ale moc je nepoužívají. Provoláme v průměru osmdesát minut měsíčně, což je v mezinárodním srovnání málo. Není čas vymyslet něco nového, abychom je využívali k tomu, k čemu jsou, tedy k volání?

To má několik důvodů. Jednak tady je běžné mít více SIM karet, takže použití na osobu může být o něco vyšší. Druhý limit jsou české peněženky. Výsledkem je větší posílání SMS zpráv, kde jsou Češi lídry na trhu. Chceme to změnit, budeme čím dál víc nabízet různé balíčky, které budou obsahovat ne dvacet či osmdesát minut, ale čtyři pět set. Touto cestou se dostaneme na vyšší počet provolaných minut.

Když mluvíte o vyšším počtu provolaných minut, volání ze zahraničí je drahá záležitost. Dočkáme se někdy nižších cen u roamingu?

Souhlasím s názorem, že ceny roamingu musí jít dolů. S kolegy z ostatních společností máme stanoven plán, jak toho dosáhnout. Prvním krok je snížit propojovací poplatky, které se projeví v konečných tarifech pro klienty. V létě už trh uvidí první konkrétní výsledky.

Vy můžete snížit ceny v rámci své skupiny...

To nejde. My máme více než 200 roamingových partnerů a nemůžete selektivně někomu snížit ceny. Když snížíme cenu pro naši sestru v Rakousku, musíme tu samou cenu nabídnout i rakouské konkurenci. Jinak budeme obviněni z diskriminace. Musíme být velmi opatrní při těchto změnách.

A zároveň by vás čekal výrazný výpadek příjmů.

Samozřejmě i na to musíme myslet. (smích)

Trh s mobily tady dospívá. Snižují se přírůstky uživatelů, zároveň klesají průměrné příjmy na jednoho zákazníka. Jak se s tím chcete vyrovnat?

Když to vezmete přes lidi, ne SIM karty, tak příjmy neklesají. Ale reagovat na tento trend musíme -hlavně chceme nahrazovat pevné linky a dále posilovat v internetu. Naše celkové tržby vzrostly o jedenáct procent, největšímu konkurentovi klesly, což jen podtrhuje, že rozdíl v příjmech se snižuje.

Když se podívám na vaše příjmy, kolik v průměru utratí vaši klienti měsíčně, ve srovnání s konkurenty zaostáváte. Čím to je?

Určitě s tím nejsem spokojený. A měl byste se zeptat mých kolegů, jak často je otravuji otázkou, s čím přijdou, aby se to změnilo. Máme trh rozdělený na pět šest segmentů a zjišťujeme, kde si stojíme lépe a kde hůř. A na ty části, kde nejsme spokojeni, chceme cílit.

A v které části trhu jste zastoupeni méně?

Zejména ve velkých firmách. A to z historických důvodů. Eurotel tu byl o pět šest let dříve. A zadruhé, všechny velké veřejné instituce ze zřejmých důvodů byly u Eurotelu. To se nyní s privatizací mění a my budeme oslovovat všechny tyto klienty.

Myslíte si, že v téhle oblasti bude největší bitva o klienty?

Nemyslím, že jen v této. Bude více bitevních polí.

Dvouciferné růsty mobilního trhu pravděpodobně již brzy skončí, přemýšlíte o propouštění a zeštíhlení firmy?

Ne. Zaplňujeme jen úbytek zaměstnanců kvůli přirozené fluktuaci. Máme plus minus 2400 zaměstnanců, jejich počet zvyšovat nebudeme, ale ani nemáme v plánu nějaké náhlé snižování. Naši akcionáři navíc od nás požadují dvouciferný růst i v budoucnu. A já už jsem vám naznačil, kde vidím možnosti růstu - náhrada pevných linek a data. Takže ani v budoucnu nevidím směřování k propouštění lidí.

Přemýšleli jste o možnosti pronajmout svoji síť v Česku dalším operátorům a vylepšit si tím výsledky? T-Mobile to v jiných státech dělá.

Proč bychom to dělali? Mám zkušenost z Německa, kde jsme se v devadesátých letech rozhodli nabídnout naši síť virtuálním mobilním operátorům. Potřebovali jsme více prodejních míst, větší sílu, abychom rychle obsadili trh. Tahle logika už v Česku neplatí, protože jsme na úrovni více než stoprocentní penetrace. Nemáme tedy žádný důvod, a proto to dělat ani nebudeme.

Pak existuje i jiná cesta, kterou se vydaly jiné evropské státy. Tam regulátor nařídil současným operátorům, aby pustil konkurenci do své sítě. Zejména se to týká států se dvěma silnými hráči a třetím menším, což mi připomíná Česko...

(smích) Víte, že posouzení síly na trhu je na regulátorovi. A my uvidíme, k čemu dojde. Určitě taky přihlédne k tomu, jestli příchod Vodafonu tyto poměry na trhu nemění směrem k dostatečně velké konkurenci na trhu. Je to tedy na regulátorovi a my jsme zvědavi, k čemu dojde.