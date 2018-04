T-Mobile spouští předplacenky s neomezeným voláním a SMS. Je v tom ale háček

Samotný nový předplacený tarif T-Mobile Twist se jmenuje Twist Začínám. Jeho struktura je velmi jednoduchá. Minuta hovoru kamkoliv stojí 6,90 Kč včetně daně a jedna SMS stojí 2,90 Kč. Zajímavá jsou ale dvě zvýhodnění, z kterých si zákazníci mohou vybrat.

První zvýhodnění se jmenuje Twist Povídám a přináší neomezené hovory v rámci sítě T-Mobile po pěti odvolaných minutách každý den. Druhé zvýhodnění nese jménoTwist Posílám a v jeho případě jsou benefitem neomezené SMS v rámci sítě, opět ale až po pěti odeslaných zprávách každý den.

Twist má 50 procent zákazníků T-Mobile se chlubí, že je na trhu předplacených služeb v České republice jedničkou. Předplacenou službu Twist využívá přibližně 2,75 milionu zákazníků, což je polovina všech klientů T-Mobile.

Aby zvýhodnění začalo platit, nemusí zákazníci udělat nic zvláštního. Jen musí každý den uskutečnit pět minut hovorů kamkoliv, případně odeslat pět SMS a to opět kamkoliv. Zvýhodnění platí jen do konce dne, v další den se opět nejprve zaúčtuje prvních pět minut nebo prvních pět SMS. Další hovory mimo síť T-Mobile jsou zpoplatněné standardní sazbou 6,90 Kč a SMS mimo T-Mobile stojí 2,90.

Počítání SMS je snadné, u hovorů se sčítají sekundy. Pokud by byl prvním denním hovorem telefonát trvající déle než pět minut, tak zákazník zaplatí jen oněch pět minut a dál již volá zdarma. Samozřejmě to ale musí být hovor do sítě T-Mobile. Pokud by hovor směřoval jinam, bude bezplatný až další hovor v rámci sítě.

Bohužel, pětiminutový limit pro začátek bezplatného volání v rámci sítě je počítán po sekundách. Hovor trvající minutu a sekundu je tak počítán jako opravdových 61 sekund. Ale na druhou stranu za něj zákazník zaplatí dvouminutovou sazbu. Účtování je totiž v obligátním taktu 60 + 60. V tomto případě T-Mobile nepřekvapil a zůstal u standardu tuzemských sítí, který je výhodný pro operátory ale nikoliv pro zákazníky.

1035 nebo 435 korun měsíčně Pokud zákazník využije zvýhodnění Povídám každý den, zaplatí měsíčně minimálně 1035 korun. Pokud bude každodenně využívat zvýhodnění Posílám, bude ho služba stát minimálně 435 korun (v měsíci s třiceti dny). Do této sumy nejsou započítaná volání mimo síť a SMS v případě prvního zvýhodnění, a nebo jakékoliv hovory u zvýhodnění Posílám. U takto častého využití služby je už otázkou, jestli se nevyplatí některý z klasických tarifů. Třeba za 1000 korun u T-Mobilu získáte tarif Kredit 1000 v jehož rámci lze provolat až 344 minut. S novou předplacenkou lze za zhruba stejnou částku provolat jen 150 minut plus neomezené množství minut zdarma do sítě T-Mobile.

O začátku zvýhodnění (ať volání nebo SMS) je zákazník upozorněn zprávou a pak už může volat a psát až do konce dne bez omezení. V případě hovorů je ale délka jednoho omezena na hodinu a pět minut, což je standard pro sítě GSM.Po odpojení ale není problém zahájit bezplatně hovor další.

Obě zvýhodnění nelze mít souběžně. Lze mezi nimi přepínat pomocí SMS. První dvě přepnutí jsou zdarma, každé další je zpoplatněno částkou 130 korun. Pokud je zákazník sponzorem jiného zákazníka (jeho volání se mu přičítá k účtu - platí za něj), tak se do pětiminutového limitu počítá právě i telefonování sponzorovaného a případný hovor sponzorovaného sponzorovi je pak se zvýhodněním zdarma.

T-Mobile s novým Twist tarifem včetně obou zvýhodnění neruší stávající předplacené tarify. Ty si lze i nadále aktivovat. Nový zákazník však v obchodě dostane vždy SIM s přednastaveným tarifem Twist Začínám a následně si tarif musí změnit. Změna je v některých případech logická. Pokud totiž zákazník nehodlá využívat bezplatných hovorů nebo SMS, protože jednoduše tolik nevolá nebo nepíše, standardní tarif Twist Start nebo Twist SMS pro něj budou výhodnější. Mají totiž o korunu nižší sazbu hovorného nebo SMS.

Ve srovnání s konkurencí nové tarify také celkem obstojí, je ale jasné, že každý z operátorů má prostě to své. Vodafone se svou Nabitou kartou nabízí účtování hovorného podle výše dobití a standardní minutová sazba je nižší než u T-Mobile (6,05 Kč). Vodafone dá svým zákazníkům i SMS nebo volání do vlastní sítě zdarma. Tyto akce se ale váží na výši dobití a jsou omezeny třeba na víkend. O2 nabízí volání nebo SMS za 50 haléřů nebo volání na jedno číslo v síti O2 zdarma. Výhody jsou opět podmíněny výší dobití (minimálně 300 korun) a v případě akcí za padesát haléřů platí o víkendu nebo ve všední dny večer (jen volání).

Nové Twist tarify T-Mobile tak rozhodně nepřináší žádnou revoluci, ale na druhou stranu jsou zajímavou alternativou pro ty, kdo mnoho nevolají, ale jednou za čas se jim hodí možnost vést dlouhý hovor ve vlastní síti neo poslat velké množství zpráv. Tito zákazníci si nové tarify budou moci aktivovat od pondělí 16. srpna.