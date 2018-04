T-Mobile: SMS celý víkend zdarma

Zástupci operátora dnes na tiskové konverenci nešetřili superlativy nad čísly, které jej posouvají v počtu zákazníků na čelo operátorského pelotonu. Každopádně se jím s 4,46 miliony aktivních zákazníků stali. Rostl i čistý zisk a EBITDA.

Meziročně vzrostl zisk o 39,7 procenta a EBITDA se zvýšila o 14,2 procenta. Růst posledně zmiňovaného ukazatele je pro vedení T-Mobile klíčový pro útok na další metu, stát se do dvou let jedničkou i ve finančních ukazatelích. Stále výrazněji se u operátora také prosazují nehlasové služby. Jejich podíl na celkových příjmech z jednoho zákazníka se přiblížil 22 procentům.

U příležitosti této události připravil T-Mobile pro zákazníky speciální překvapení. Děkovnou kampaň se sloganem "Jste jedničky. Děkujeme." doprovází i víkendová akce SMS zdarma. Té mohou zákazníci operátora využít o víkendu 20. - 21. srpna. Celou konferenci jste mohli sledovat v našem on-line přenosu.

Jak jsme již napsali, dosavadní jasná jednička co do počtu zákazníků i tržeb Eurotel oznámil na konci července poslední počty o svých zákaznících. Na první pohled byly docela šokující. Za poslední tři měsíce ubylo Eurotelu 244 tisíc zákazníků, nyní jich vykazuje celkem těsně nad 4,4 milionu (včetně 80 tisíc klientů ve staré NMT síti).

Po zavedení nových "magnetických tarifů" by se to mohlo zdát jako velký neúspěch. Úbytek je to ovšem pouze statistický, protože Eurotel dříve počítal mezi aktivní zákazníky i předplacené SIM karty, které nikdo nepoužil celých osmnáct měsíců. Dnes počítá mrtvá čísla stejně jako konkurence, tedy už po třinácti měsících.

