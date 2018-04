T-Mobile překopal ceník telefonů: desítky slev a mobily na splátky

Nový ceník telefonů u T-Mobilu nepřichází až s novým měsícem, jak bývá zvykem, ale je v platnosti už nyní. Dotované telefony zcela skončily, ale u nedotovaných došlo ke slevám prakticky u všech modelů.

Zlevněných telefonů je tak několik desítek a dnes přinášíme přehled těch nejzajímavějších. Za pozornost určitě stojí pokles ceny u modelu Nokia Lumia 800, jehož cena lehce přesahuje pět tisíc korun. Náročnější zákazníky pak jistě zaujmou slevy u špičkových telefonů, jako jsou například Sony Ericsson Xperia Z nebo Samsung Galaxy S III.

Kdo je rozčarovaný z ukončení dotovaných mobilů, které se u nás v minulosti stejně málo kdy vyplatily, nemusí zase tolik zoufat. T-Mobile totiž stejně jako O2 představil možnost vzít si telefon na splátky bez navýšení. Splátky jsou umožněny pouze se smlouvou na dobu určitou (24 nebo 36 měsíců), přičemž zákazník si může vybrat mezi jednou až 23 splátkami.

Nejzajímavější slevy v novém ceníku T-Mobile

HTC One SV se řadí do do střední třídy smartphonů s operačním systémem Android. Samozřejmostí je nadstavba Sense. Dotykový super LCD 2 displej s úhlopříčkou 4,3 palce má rozlišení 480 × 800 obrazových bodů a kryje ho sklíčko Gorilla Glass 2. Fotoaparát je vybavený autofokusem.

Sleva: 1 000 Kč Cena: 9 299 Kč

HTC Windows Phone 8S se čtyřpalcovým displejem, dvoujádrovým procesorem o taktu 1 GHz a kapacitou paměti 512 MB má ve výbavě také fotoaparát s rozlišením 5 megapixelů. Vnitřní paměť pojme 4 GB dat a je možno ji rozšířit pomocí microSD karet.

Sleva: 800 Kč Cena: 6 099 Kč

Komunikátor LG Optimus L3 je určen pro méně náročnou klientelu. Jeho výbava zahrnuje displej s úhlopříčkou 3,2 palce, Android 2.3 Gingerbread a baterii s kapacitou 1 500 mAh. Fotoaparát dokáže pořídit snímky s rozlišením 3,15 megapixelu a disponuje i funkcí automatického ostření.

Sleva: 600 Kč Cena: 2 399 Kč

Nokia Asha 311 s dotykovým displejem boduje především nízkou cenou a možností připojení na internet přes wi-fi. Podporuje i sítě třetí generace, včetně datových přenosů HSDPA a HSUPA. Telefon je vybaven 3,2megapixelovým fotoaparátem bez autofokusu.

Sleva: 600 Kč Cena: 2 699 Kč

Nokia Lumia 800 je sice starší, ale stále velmi dobře vybavený smartphone, který má ve výbavě kvalitní fotoaparát s optikou Carl Zeiss se světelností f2,2 a osmimegapixelovým rozlišením. Dále obsahuje například plně funkční navigaci, včetně aplikace Nokia Drive.

Sleva: 1 300 Kč Cena: 5 199 Kč

Barevně výrazný smartphone Nokia Lumia 820 běží na operačním systému Microsoft Windows Phone 8. Telefon má ve výbavě rozměrný displej s úhlopříčkou 4,3 palce, osmimegapixelový fotoaparát s funkcí automatického ostření nebo MP3 přehrávač pro poslech hudby. Chybí však JAVA a rádio.

Sleva: 1 000 Kč Cena: 10 999 Kč

Špičkový smartphone Samsung Galaxy S III má nejen obří HD displej (720 × 1280 pix) a praktické funkce, ale i výkonné čtyřjádro. SuperAMOLED displej má úhlopříčku 4,8 palce. Telefon má NFC a samozřejmostí je podpora wi-fi nebo HSPA+. LTE verze je v přípravě.

Sleva: 1 000 Kč Cena: 11 499 Kč

Samsung Galaxy Note II běží pod OS Android Jelly Bean ve verzi 4.1.1. Přístroj má obří Super AMOLED HD displej s úhlopříčkou 5,5 palce nebo integrovaný fotoaparát s rozlišením 8 megapixelů, automatickým ostřením a přisvětlovací diodou. Snímky nepostrádají ostrost ani barevnou věrnost.

Sleva: 1 200 Kč Cena: 13 999 Kč

Sony Xperia go používá operační systém Android a pochlubit se může zvýšenou odolností, splňuje stupeň krytí IP67. Telefon tak zcela odolá prachu a vydrží ponoření do hloubky jednoho metru až na půl hodiny. Výbava neohromí, ale předností je příznivá cena. Fotoaparát má rozlišení 5 megapixelů.

Sleva: 1 000 Kč Cena: 5 799 Kč

Komunikátor Sony Xperia Z boduje především dokonalým pětipalcovým displejem s Full HD rozlišením a atraktivním designem. Vestavěný fotoaparát má kapacitu 13 megapixelů a samozřejmostí je funkce automatického ostření nebo detekce obličeje.

Sleva: 1 000 Kč Cena: 15 999 Kč