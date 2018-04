T-Mobile sjednotil ceny SMS do zahraničí. Tedy zdražil až o 420 procent

V současnosti zaplatí každý zákazník u T-Mobile za SMS do zahraničí stejně jako za jakoukoli jinou textovku do české sítě. Tarifní zákazníky tak stojí 1,19 Kč, předplacenkáři v závislosti na zvoleném tarifu zaplatí od 1,90 do 3,50 Kč.

Od 1. května ale budou stát všechny textovky za hranice bez ohledu na tarif 5 korun, což je až pětkrát více než nyní. Na této změně nikdo ze zákazníků T-Mobile neušetří a o "zpřehlednění" ceníků se dá také polemizovat.

T-Mobile přistoupil ke stejnému kroku jako před několika měsíci Telefónica O2, kde zákazníci platí za SMS do zahraničí také 5 korun bez ohledu na tarif. Na druhou stranu T-Mobile tuto skutečnost netají a více než měsíc před jejím spuštěním ohlásil novinku zákazníkům.

Jediným operátorem, který ke sjednocení cen textových zpráv prozatím nepřistoupil, je Vodafone. Jeho zákazníci tak zaplatí za textovou zprávu v závislosti na tarifu mezi 1,19 Kč až 2,38 Kč.

V zahraničí nic výjimečného

Odlišné sazby za SMS zasílané na zahraniční čísla jsou u evropských operátorů běžné. Například německá pobočka operátora O2 zpoplatňuje mezinárodní SMS sazbou 0,29 eur (7,83 Kč) za zprávu, vnitrostátní textovka u stejného tarifu (O2 Genion L) vyjde na 0,19 eur, v přepočtu tedy na asi 5,13 koruny.

Podobně je tomu v Irsku, Polsku, nebo Velké Británii.