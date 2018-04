T-Mobile Sidekick Slide – SMS monstrum, které Evropu neoslovuje

T-Mobile Sidekick – tak se nazývá v USA velmi úspěšná řada zajímavých mobilních telefonů určených především pro ty, kteří preferují textovou komunikaci. Zařízení Sidekick se prodávají u tamního operátora T-Mobile a odtud se tak dostala i do nabídky německé pobočky operátora.





Zatímco v USA je Sidekick velmi populární, v Evropě si příliš mnoho příznivců nezískal. Čím to je, jsme se pokusili zjistit během krátkého testu.

Trocha historie

Přístrojů Sidekick již vzniklo dohromady sedm verzí, tři z nich se aktuálně prodávají. Všem Sidekickům je společných několik vlastností – pod jejich velkým displejem se ukrývá qwerty klávesnice a všechny používají operační systém (nebo spíše uživatelské prostředí) od společnosti Danger. Společným znakem je také hlavní ovládací prvek – trackball. Námi zkoušený Sidekick Slide však přeci jenom trochu vystupuje z řady.





Všechny dosud nabízené přístroje Sidekick totiž měly displej vytáčecí, zatímco Slide má, jak název napovídá, vysouvací konstrukci podobnou mnoha Windows Mobile komunikátorům. Sidekick Slide je prozatím také nejmenším přístrojem z rodiny. Většina těchto odlišností je způsobena tím, že výrobcem Slidu je Motorola. Dosavadní modely byly většinou dílem Sharpu ve spolupráci právě se společností Danger.

Vzhled a konstrukce

Ačkoli je Sidekick Slide od Motoroly nejmenším přístrojem řady Sidekick, nejde o žádného drobečka. Váha 150 gramů je sice ještě celkem snesitelná, ovšem vnější rozměry přerůstají i třeba takový HTC TyTN II. Ani to by tak nevadilo, jenže přístroje Sidekick nikdy nebyly symbolem jakékoli state-of-art technologie a tak je jejich výbava poměrně základní. Proto bychom očekávali prostorově trochu méně výrazný přístroj.





Pochválit ale musíme celkovou konstrukci – ta je velmi pevná. Posouzení designu necháme na vás, dle našeho názoru působí Sidekick Slide trochu moc těžkopádně a to i přesto, že mu sluší černo-modrá barevná kombinace. Jenže výrobce by asi udělal lépe, kdyby černé plochy byly matné, lesklý plast u Sidekicku působí trochu lacině.





Problémy se spolehlivostí

Mechanická kvalita zpracování je neoddiskutovatelná, ovšem podle vyjádření zástupců německého T-Mobilu má Slide mnoho problémů. Ty jsou ostatně známy i z USA a Austrálie, kde se tento model také prodává. Motorola prý zapracovala na nápravě a aktuálně dodávané kusy by již měly být v pořádku, to ovšem nic nemění na tom, že v Německu pravděpodobně po doprodání momentální série Sidekick Slide skončí. A s ním asi i celá řada Sidekick, protože Slide je jediným přístrojem svého druhu, který se na starém kontinentu prodává. To je ovšem docela škoda.





Výbava

Z hlediska výbavy o není Sidekick Slide příliš zajímavý. Telefon podporuje data maximálně rychlostí EDGE, jeho velký displej má rozlišení 320 x 240 bodů, fotoaparát nabízí jen 1,3 megapixelu, nechybí Bluetooth. Co se softwaru týče, Sidekick je specialistou na zprávy všeho druhu – SMS, e-maily nebo Instant Messaging jsou jeho doménou.





Telefon nabídne i hudební přehrávač, hry, nebo organizační funkce, nic z toho ale v podobě kdovíjak zázračné. Stáhnout si můžete i pár nových aplikací a to přes speciální menu přímo v telefonu, jinak to nejde. Sidekick nabízí i internetový prohlížeč, jehož kvality ovšem také nepatří nikam na vrchol dnešní produkce.

Používání

Z výše zmíněného vám asi stále není jasné, jak může být Sidekick především v USA tak úspěšný. Průměrná výbava, velké rozměry, to přeci není žádné lákadlo. Jenže Sidekick je o něčem jiném – o použitelnosti.





Při našem krátkém seznámení na nás sice uživatelské prostředí působilo všelijak, ale jednoduchost, přímočarost a snadnost ovládání mu upřít nelze. Na displeji si sice občas připadáte jako někde na pouťové střelnici a nevíte, na co se máte soustředit dříve, když tomu ale trochu přijdete na chuť, bude vás Sidekick jistě hodně bavit.





Radostí je ovládání pomocí trackballu. Menu telefonu je trochu zvláštní – je uspořádáno do půlkruhu v levé části obrazovky – po najetí na položku se vpravo automaticky objeví její obsah – obrovskou výhodou je, že v tu chvíli nemusíte nic potvrzovat, stačí jen trackballem pohnout do strany a máte zvoleno. Tento jednoduchý systém někdy naráží na své hranice a tak má Sidekick ještě speciální tlačítko na vyvolání kontextového menu nebo nastavení. Trochu smůla je, že není k dispozici indikace, co zrovna by mohlo v danou chvíli ono tlačítko dělat, ale asi se na to dá zvyknout.





Hlavní zbraní Motoroly Sidekick Slide je ovšem její vestavěná klávesnice. V zámoří se na ní sice snáší kritika, že prý není zdaleka tak dobrá, jako u ostatních přístrojů Sidekick, ale jestli je to pravda, tak musí být používání klasického Sidekicku doslova božské.





Qwerty klávesnice Sidekicku Slide je totiž asi tím nejlepším svého druhu, s čím jsme měli dosud tu čest. Tlačítka jsou od sebe jasně oddělena a jejich odezva na stisk je přesně taková, jakou bychom si přáli – zdvih je malý, stisk zřetelný, odpor tak akorát. Prostě paráda. Obrovskou výhodou je také fakt, že na Sidekicku zbylo místo pro samostatnou řadu numerických tlačítek.

U nás máme smůlu

Sidekick Slide je jistě hodně zajímavým přístrojem a je škoda, že neobohacuje nabídku místní pobočky T-Mobile. Nejde o komunikátor pro náročné, ale o poměrně inteligentně řešený přístroj pro ty, kdo preferují textovou komunikaci před hlasovou.

Vzhledem ke své výbavě není Sidekick Slide ani příliš drahý – k drtivé většině tarifů je v Německu k mání za jedno Euro, maximálně za něj při úvazku zaplatíte eur šedesát, tedy asi 1500 korun. A to rozhodně není špatné.