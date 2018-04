T-Mobile si stěžuje na Eurotel

Mobilní operátor T-Mobile odeslal začátkem týdne stížnost Evropské komisi kvůli chystanému spuštění vysokorychlostní mobilní internetové sítě CDMA konkurenčním Eurotelem. T-Mobile ve stížnosti, jejíž text má ČTK k dispozici, upozorňuje na to, že Eurotel získá po spuštění sítě exkluzivní postavení a znevýhodní konkurenci, což je v rozporu s právem unie.

Podle mluvčího T-Mobile Jiřího Hájka je konkurence nutnou podmínkou pro pokles cen a stejně jako u volání z mobilu by mělo více nabídek existovat i u CDMA. "Chceme, aby stejná konkurence fungovala i v rychlém mobilním internetu a myslíme si, že dny, kdy v této zemi někdo mohl mít monopol, by se už neměly vrátit," uvedl. Evropské direktivy jsou podle mluvčího nadřazeny národnímu právu, a proto firma očekává, že jí dá Evropská komise za pravdu.

Eurotel buduje CDMA v pásmu 450 MHz, které získal v roce 1991 na 20 let pro analogovou mobilní síť NMT s předčíslím 601. ČTÚ již dříve uvedl, že nebude kmitočty přidělovat dalším operátorům. Ti nepochodili ani s žádostí, aby Eurotel v okamžiku spuštění služby přišel s velkoobchodní nabídkou. "Žádosti tohoto druhu považujeme za předčasné, protože sami ještě zmíněnou službu neposkytujeme," řekla ČTK mluvčí Eurotelu Diana Dobálová.

CDMA mělo fungovat již v květnu, ale kvůli prodlouženému zkušebnímu provozu Eurotel zřejmě přijde s komerční nabídkou během srpna. Zkušební provoz se protáhl kvůli rušení sousedních frekvencí, kde například vysílá televize. CDMA by měla umožnit připojení o rychlosti kolem 200 kbit/s, což je asi pěti- až desetinásobek současné rychlosti pro připojení z mobilního telefonu. Eurotel by měl službu nabízet i jako možnou alternativu služby Internet Express od mateřského Českého Telecomu. Eurotel do CDMA investoval kolem 400 milionů korun.