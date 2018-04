T-Mobile mění tarify. Razantně přidává data, ale má to háčky

Zcela nové portfolio dat představili na tiskové konferenci šéfové rezidentního segmentu a marketingu Dušan Švalek a Juraj Bóna. Současné tarify platí jen do soboty, od neděle nabídne T-Mobile pět nových tarifů. Operátor přidal data, ale také zdražil. Nejlevnější tarif se nedostane pod 499 korun a hodně dat mají až dražší tarify s cenou od 1 000 korun měsíčně.

Podle operátora jsou nové tarify na průměru cen v Evropské unii, viz fotografie. Na dotaz redakce, proč je polská pobočka T-Mobile o tolik levnější, odpověděli zástupci operátora, že je to pozicí polského T-Mobile, který je až číslo tři či čtyři na polském trhu a dále je to otázka nákladů na pokrytí (rozloha, rozložení obyvatel, profil země, kvalita sítě, atd.).

Operátor dále uvedl, že průměrná spotřeba dat u zákazníků, kteří data využívají a mají tarif, je dnes přibližně 800 MB. Když dával operátor data navíc v akci, stoupla spotřeba zhruba na dvojnásobek. Data pak využívá méně než polovina zákazníků operátora.

Nejdůležitější tarif lehce zdražil, ale má více dat

Klíčový tarif S námi síť nesíť se mění na Mobil M. Zůstávají neomezené hovory a SMS kamkoliv. Mění se datový balíček a cena. Místo 1,5 GB dat nyní zákazníci dostanou 4 GB dat a cena vzroste ze 749 na 799 korun měsíčně při dvouletém úvazku. Bez úvazku cena stoupne o 150 korun, což platí pro všechny tarify.

Mobil M se tak stává nejatraktivnějším tarifem na trhu. Je sice o 50 korun dražší než u O2 a Vodafone, ale má o 2,5 GB dat víc.

Srovnání základních neomezených tarifů Cena Volání a SMS Objem dat Další data T-Mobile Mobil M 799 Kč neomezeně 4 GB 1 GB za 199 Kč O2 Free CZ 749 Kč neomezeně 1,5 GB 149 Kč za 1,5 GB Vodafone Red LTE 749 Kč neomezeně 1,5 GB 99 Kč za 1 GB

Základní tarify se nedostanou pod 500 korun

Nové základní tarify T-Mobile jsou dva, oba za 499 korun. Mobil S obsahuje neomezené hovory kamkoliv a 500 MB dat. SMS se platí, kus za 1,50 Kč.

Druhý základní tarif se jmenuje Mobil DATA a obsahuje 10 GB dat. Jenže se platí za hovory i SMS, minuta je za 3,50 Kč a SMS za 1,50 Kč. Což je hodně.

Operátor prý plánuje i levnější tarify, ale v podstatě je z nové nabídky zjevné, že T-Mobile chce zákazníky, kteří neutratí alespoň 500 korun měsíčně poslat na předplacenou kartu.

Tři další tarify obsahují neomezené volání a SMS kamkoliv a 8, 16 a 60 GB dat. Jenže ceny začínají na 999 korunách u tarifu Mobil L, další tarif Mobil XL stojí 1 499 korun a nejvyšší Mobil XXL vyjde měsíčně na 2 499 korun. Ceny tak omezují tarif spíš na pracovní použití.

Drahá data navíc

T-Mobile nabízí různé balíčky pro dokoupení dat a balíčky pro volání a SMS u tarifů, které nemají tyto služby neomezené. U volání lze kupovat balíčky po 100 a 200 minutách, minuta vyjde na 2 koruny, případně neomezené volání stojí 400 korun. SMS vyjde na korunu, k dispozici jsou balíčky za 50 a 100 korun, nebo neomezené SMS za 200 Kč.

Datové balíčky po vyčerpání limitu má T-Mobile hodně drahé. Konkurence má 1 GB už za 100 korun, T-Mobile nabízí za stejnou sumu 400 MB, 1 GB vyjde na 200 korun, 2 GB jsou za 299 Kč a 4 GB za 399 korun.

A pozor: u všech tarifů se po vyčerpání dat data vypnou a je potřeba koupit další data.

Srovnání nových a starých tarifů

Nové tarify T-Mobile Mobil S Mobil DATA Mobil M Mobil L Mobil XL Mobil XXL Cena 499 Kč 499 Kč 799 Kč 999 Kč 1 499 Kč 2 499 Kč Hlas neomezeně 3,50 Kč/min neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně SMS 1,50 Kč/SMS 1,50 Kč/SMS neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně Data 0,5 GB 10 GB 4 GB 8 GB 16 GB 60 GB

Končící (staré) tarify T-Mobile S námi v sítích S námi síť nesíť S námi v sítích+ S námi bez hranic S námi bez hranic+ Cena 349 Kč 749 Kč 549 Kč 999 Kč 1 499 Kč Hlas neomezeně v síti, jinam 3,50 Kč/min neomezeně neomezeně v síti, jinam 120 minut a dále 3,50 Kč/min neomezeně neomezeně SMS neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně Data 0,05 GB 1,5 GB 0,2 GB 3 GB 5 GB

Neomezený roaming už teď - výhoda na 2,5 měsíce

U všech tarifů T-Mobile s předstihem spouští neomezený EU roaming, v rámci EU lze využít všechny volné jednotky v tarifu. Dva nejvyšší pak mají i volné jednotky pro mezinárodní hovory a SMS, u Mobil XL to je 300 jednotek, u Mobil XXL pak 1 000 jednotek.

Slevy na mobily pro všechny tarify

T-Mobile bude dotovat všechny přístroje v nabídce. Výše dotace se liší podle tarifu. U základních dvou to je 1 000 korun, u tarifu Mobil M získá zákazník zvýhodnění 2 000 korun a u tří nejvyšších pak 4 000 korun. Opět platí, že dotaci lze využít jen při úvazku na 24 měsíců.