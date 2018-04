T-Mobile rozjíždí 3G ofenzivu. Pokryje 500 měst a obcí a nabídne až 21 Mbit/s

Do Plzně a Brna se rychlá data přes 3G dostanou ještě do konce června, významně se zvětší rovněž pokrytí Prahy. Do konce léta pak přibude většina krajských měst jako České Budějovice, Olomouc, Pardubice, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Liberec, Ostrava a Karlovy Vary.

proč až teď? T-Mobile masivní rozšíření pokrytí 3G signálem odkládal na dobu, kdy dokončí modernizaci své současné GSM sítě. Tu firma zahájila v roce 2008 a po 18 měsících ji minulý týden zcela dokončila. Modernizací sítě GSM firma zkvalitnila nabízené služby, v některých problematických oblastech se zlepšilo pokrytí a podstatně se zvýšila přenosová rychlost při surfování po internetu, což souvisí s nasazením technologie EDGE v celé síti T-Mobilu. Během modernizace sítě bylo vyměněno všech 4 514 základnových stanic a 112 kontrolerů. Nové vysílače mají mj. o 45 % nižší spotřebu elektrické energie. Nezávislá měření společnosti 3P Consulting, která pravidelně hodnotí kvalitu všech GSM sítí v České republice, označila modernizovanou síť GSM T-Mobilu jako nejlepší v oblasti hlasových i datových služeb. Nyní se operátor soustředí na rychlé rozšíření 3G služeb.

Do konce letošního roku chce T-Mobile pokrýt další tři desítky největších měst v České republice a jejich nejbližší okolí. V letech 2011 až 2012 pak počítá, že 3G budou moci využívat obyvatelé celkem 500 měst a obcí.

Navrch firma nabídne velmi rychlé datové přenosy díky nasazení nové technologie HSPA+, která slibuje teoretické rychlosti až 28,8 Mbit/s pro download a 11,5 Mbit/s pro upload.

3G pokrytí nikdy nebude stoprocentní

Podle slov operátora nebude signálem 3G nikdy pokryta celá republika. "Mapu pokrytí 3G nikdy neuvidíte zcela zabarvenou," řekl na tiskové konferenci Frank Meywerk, ředitel technologického úseku T-Mobilu. Důležitější je prý pro operátora kvalita nabízených služeb.

S tím souvisí i záměr firmy v nejbližší době nabídnout technologii HSPA+, která nabízí maximální teoretickou přenosovou rychlost až 21 Mbit/s. Díky ní se zlepší nejen nabízené přenosové rychlosti, ale výrazně se zvýší i rychlost odezvy při načítání webových stránek.

Firma už danou technologii testuje, v ostrém provozu by se mohla objevit již v září tohoto roku. T-Mobile má připravenu i řadu modemů, které HSPA+ dokážou plně využít. O LTE prý firma prozatím nepřemýšlí, a to kvůli velmi omezené dostupnosti koncových zařízení.

Nerozšiřuje jen T-Mobile

Kromě budování standardní sítě UMTS FDD T-Mobile provozuje i její ryze datovou verzi UMTS TDD. Tuto síť prý nadále zachová, rozšiřovat ji už ale nebude. Firma na ní nabízí službu s komerčním názvem Internet 4G.

Své 3G sítě rozšiřují i ostatní operátoři. Například Vodafone nedávno odtajnil své plány, kdy po úplném pokrytí Prahy, Brna a Karlových Varů spustí svou 3G síť v dalších sedmi velkých městech a několika menších obcích. Největší pokrytí 3G signálem má stále Telefónica O2, která s výstavbou své sítě začala jako první a dále ji průběžně rozšiřuje.