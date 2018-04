T-Mobile rozdá 50 lístků na Rock for People - vyhrát můžete i vy

Již druhého července otevře v Hradci Králové své brány největší tuzemský festival Rock for People. Fanoušci se mohou těšit nejen na nejznámější jména české scény, ale i zahraniční hvězdy v čele s Kaiser Chiefs, The Offspring a Massive Attack. Pro všechny své zákazníky T-Mobile připravil soutěž o 50 lístků na festival a setkání s vybranou kapelou.

Podívat se do Hradce jako vítěz není nic komplikovaného. Na www.t-music.cz/rockforpeople běží vědomostní soutěž. Účastníkům stačí správně zodpovědět jednoduchou otázku a svou odpověď poslat na telefonní číslo 4616. Cena SMS je podle tarifu každého zákazníka. Jako předkrm najdou návštěvníci těchto stránek rozhovor s Kaiser Chiefs, pořízený během jejich vystoupení v holandském Landgraffu.

Kdo by snad neuspěl v soutěži, nebo si nestačil zakoupit v eShopu T-Mobile vstupenku během speciální akce (více informací zde http://tpress.cz/tiskove_zpravy/2008/859/), nemusí smutnit. Všichni účastníci věrnostního programu T-Mobile Bonus si nadále mohou pořídit lístky v Bonus katalogu za zvýhodněnou cenu.

T-music zone na festivalu

Co by to bylo za hudební festival, aby na něm chyběla t-music zone. Ta letos svým návštěvníkům v Hradci nabídne samé populární služby, například nabíječky pro všechny typy mobilů, takže žádný telefon nezůstane bez energie. Deset notebooků s Internet 4G umožní všem hostům bezplatné surfování nejen mezi vystoupeními oblíbených interpretů.

Příchozí si budou moci vytisknout své fotografie z mobilu nebo si dát fotbalový mač s přáteli na jednom z patnácti stolních fotbálků. K dispozici pro zvídavé dotazy budou zástupci ze Zákaznického centra T-Mobile, kteří poradí nejen s nastavením telefonu, ale i třeba výběrem vhodného tarifu či dalších služeb.

Letošní novinkou je SMS info kanál. Každý zákazník T-Mobile si navíc může aktivovat speciální bezplatné SMS zpravodajství. Stačí jen poslat SMS ve tvaru +TMUSIC na telefonní číslo 4616 a novinky o festivalovém dění, programu a jeho změnách poputují přímo do mobilu.