T-Mobile - Rok úspěchů

Tisková konference T-Mobilu věnovaná finančním výsledkům za rok 2002 se nesla v optimistickém duchu. Však podtitul tiskovky zněl "2002, Rok úspěchů". Co vede T-Mobile k optimismu? Citujme první větu agenturní zprávy: "Jako jediný z velkých domácích operátorů zaznamenal T-Mobile v loňském roce dvojciferné zvýšení čistého zisku. Zatímco v roce 2001 dosáhl podle mezinárodních účetních standardů 2,5 miliardy Kč, v roce 2002 již činil 2,9 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o celých 14 procent." Pokud by se srovnávaly obraty, skončil by RadioMobil druhý, protože Český Mobil dosáhl několikanásobného procentního růstu. Ukažme si čísla, která byla na tiskové konferenci prezentována.

Údaje v milionech Kč 2002 2001 změna (v mil. Kč) změna Tržby 21 568 21 107 461 2,2 % Tržby za služby 20 664 20 236 428 2,1 % Tržby za propojení 4 596 5 918 -1 322 -22,3 % Čisté tržby za služby 16 068 14 318 1 750 12 % Tržby za prodej zboží 904 871 33 4 % Hrubá marže 14 414 11 350 3 064 27 % EBITDA (zisk před zdaněním a odpisy) 9 498 7 623 1 875 25 % EBITDA marže 44 % 36,1 % Čistý zisk 2 899 2 537 362 14 %

T-Mobile tedy zaznamenal jak zvýšení celkových tržeb (meziročně o 2,2 %), tak zvýšení čistého zisku (meziročně o 14 %). Eurotelu sice tržby poklesly o 7 % a čistý zisk se zvýšil jen o 3 %, v absolutních číslech ovšem jde o srovnatelné růsty obou společností. Na snížení celkových tržeb se u všech operátorů podepsalo dramatické snížení propojovacích poplatků (z 6,50 Kč na 3,66 Kč za minutu) a také klesající zájem o nové mobily; to se odráží v tržbách za zboží. Zde zaznamenal Eurotel větší propad (-45 %).

Ronald Mahler, generální ředitel společnosti, uvedl: "Přestože příjmy z propojovacích poplatků meziročně klesly o 22,3 procenta, celkové tržby ze služeb vzrostly o 2,1 procenta zejména díky 12procentnímu nárůstu čistých tržeb ze služeb." Znamená to, že buď vzrostl počet zákazníků T-Mobilu, nebo jeho stávající zákazníci více telefonují. Jak to tedy je s počty zákazníků?

Na konci roku 2001 měl T-Mobile 2 850 345 zákazníků, na konci roku 2002 počet stoupl na 3 509 593 zákazníky; to je nárůst o 23 %. Tito zákazníci provolali o 25 % více minut (3 084 mil. oproti 2 466 mil.) a poslali o 44 % více textovek (2 345 mil. oproti 1 632 mil.). Zde je asi třeba hledat důvody úspěchu T-Mobilu: nárůst počtu zákazníků nebyl tak dramatický (Eurotelu vzrostl počet zákazníků o 20,2 %), zákazníci T-Mobilu ale více využívali služeb společnosti. Jistě vás zajímá, kolik textovek bylo posláno z volné webové brány… Přesné číslo neznáme, ale víme, že tyto textové zprávy nebyly do výše uvedeného celkového poštu započítány. Měsíčně se jednalo o řádově desítky miliónů.

Ukazatele počtu zákazníků (v tisících):

Síť Konec 2001 Podíl (%) Konec 2002 Podíl (%) Noví za 2002 Podíl (%) Noví za 4Q/02 Podíl (%) Eurotel 3 238 47 % 3 891 45 % 653 40 % 213 37 % Oskar 858 12 % 1 180 14 % 322 20 % 134 23 % T-Mobile 2 850 41 % 3 510 41 % 660 40 % 227 40 %

Bylo by velmi zajímavé porovnat ARPU (průměrný zisk na jednoho zákazníka) jednotlivých operátorů, ale právě toto číslo T-Mobile nezveřejnil. Podle Deutsche Telekomu činí ARPU RadioMobilu 16 euro, což je méně než u ostatních dvou českých konkurentů. Odvolával se na nejednotnost termínu "aktivní SIM karta" a na operace s počtem aktivních zákazníků, které nedávno při výpočtu ARPU provedl Český Mobil. A pak také český T-Mobile "drží basu" s nadřízeným T-Mobile International na mezinárodní úrovni – ten ARPU také ještě nezveřejnil.

Podíl na trhu firemních zákazníků (zdroj: t-Audit, AISA)

Síť Únor 2002 Konec 2002 změna Eurotel 65,2 % 61,8 % - 3,4 % T-Mobile 37,2 % 40,1 % + 2,9 % Oskar 14,2 % 15,4 % + 1,2 %

Data v této tabulce odrážejí skutečnost, že někteří zákazníci využívají služeb více operátorů .

Co se týče struktury zákaznické základny, chlubí se T-Mobile nejvyšším nárůstem v segmentu středních firem (20 až 199 zaměstnanců). V oblasti velkých firem se T-Mobile pochlubil faktem, že v TOP 10 českých společností je jich 5 zákazníky T-Mobilu (např. Škoda Auto, Unipetrol). Podíl paušálních zákazníků na celkovém počtu zákazníků vzrostl o 3,42 % - z kolika na kolik nevíme, tyto údaje byly označeny za "citlivé".

Procentuální nárůst EBIDTA marže ukazuje na zvýšení efektivnosti fungování společnosti, růst EBIDTA marže zaznamenal i Eurotel (48 oproti 44 %).

Dalším tématem tiskovky bylo zhodnocení rebrandingu, tedy zavedení nové značky T-Mobile. I zde byl Ronald Mahler plný optimismu. Tzv. spontánní znalost značky dosáhla 82 %. Dostatek prostoru bylo věnováno i výhodám, které příslušnost k mezinárodnímu T-Mobilu přinese české odnoži (společná vývojová centra, společné produkty, stejné cenové strategie). Ostatně od 1. května bude i Radiomobil, a.s. vystupovat jako T-Mobile Česká republika.

Český T-Mobile v roce 2002 investoval 5,6 miliardy korun a společnost předpokládá pokles investic (do GSM už není třeba investovat, do UMTS se bude investovat až v roce 2004; u nás využijí zkušeností ze zavádění sítí 3. generace v Německu). Otázkou zůstává, zda příslušnost k nadnárodní korporaci nepřinese T-Mobilu také problémy, zda se český T-Mobile nebude muset podílet na krytí ztrát nadřízených společností (Deutsche Telekom, kterému český T-Mobile patří, ohlásil rekordní ztrátu ve výši 24,6 mld. €…).

Data, data, data

T-Mobile se pochlubil i růstem na poli datových služeb, ale svá tvrzení podpořil pouze procenty, nikoliv čísly. Počet SIM karet s aktivními MMS službami vzrostl mezi listopadem a prosincem o 92 % (což je v období Vánoc opravdu logické, lidé si darovali nové mobily). Počet MMS zpráv vzrostl o 71 %, počty neznáme. Využití WAPu vzrostlo o 24 %, toto číslo se pravděpodobně týká počtu připojení.

Za 12 měsíců bude muset být T-Mobile přesnější, neboť rok 2003 se bude nést ve znamení nehlasových služeb. O nové strategii jsme vás již informovali – 1. dubna startuje mezinárodní kampaň na podporu datových služeb, která se bude týkat multimediálních zpráv, wapu a stahování Java her (dnes T-Mobile International představí novou podobu wapových t-zones), GPRS aplikací pro firemní zákazníky. T-Mobile představí nové telefony s jednoduchým přístupem na wapové t-zones.

Vše má prostě směřovat k tomu, aby užívání datových služeb bylo pro zákazníky co nejjednodušší. A "přítulnější" by měly být také datové tarify. V Německu byl ohlášen pokles cen u některých tarifů až o 70 %. Mobil.cz položil panu generálnímu řediteli dotaz, zde se obdobné razantní snížení cen očekává i v ČR. Ronald Mahler odpověděl vyhýbavě, detaily se veřejnost dozví v průběhu kampaně během 2. čtvrtletí 2003. Počátkem dubna očekávejme důležitou tiskovou konferenci. Doufejme, že se nebude jednat o restrukturalizaci cen a že GPRS bude skutečně výhodnější…

Chlubil?

T-Mobile by mohl připomínat chlubivého krocana, který svou všudypřítomnou růžovou barvou na volátku a na olbřímým T dokázal v poslední době hodně lidí naštvat, nicméně čísla hovoří v jeho prospěch. Generální ředitel předpovídal růst společnosti i pro dalších dvanáct měsíců. Bude mít pravdu?