T-Mobile řešil nesrovnalosti v telefonních účtech

Nezdá se vám výše telefonního účtu v pořádku? Zkontrolujte si pečlivě vyúčtování. Může se stát, že objevíte chybu operátora, nebo si naopak ušetříte čas a starosti s neoprávněnou reklamací.

I operátoři jsou jen lidé

T-Mobile nabízí několik různých tarifů pro přístup k internetu prostřednictvím technologie GPRS. V současnosti je v rámci tarifu GPRS Business nabízen internet za paušál, zákazník tedy neplatí za objem přenesených dat. Na opačném konci spektra stojí tarif GPRS Basic, v rámci kterého zákazník naopak neplatí paušál a T-Mobile účtuje pouze přenesená data. T-Mobile dříve účtoval objem dat i v rámci GPRS Business, přesto však loni od začátku května do konce července objem dat zákazníkům neúčtoval. Zákazník T-Mobile inženýr Hernych po ukončení této akce přešel na tarif GPRS Basic, který byl úpro něj tehdy výhodnější. K jeho překvapení mu však T-Mobile účtoval měsíční poplatek i nadále. Inženýr Hernych proto prostřednictvím infolinky T-Mobile nahlásil problém ve vyúčtování, T-Mobile mu spornou částku dobropisoval a zákazníkovi se omluvil.

Operátor na infolince naneštěstí nezajistil zpětnou vazbu a chyba se opakovala. Inženýr Hernych se proto obrátil znovu na infolinku a druhý den stížnost odeslal pro jistotu také e-mailem. T-Mobile se opět omluvil, částku opět dobropisoval a zaslal ji inženýru Hernychovi na jeho bankovní účet. Zároveň zaslali zákazníkovi i novou verzi vyúčtování. Celý spor trval jeden měsíc.

Komunikační problémy

Na začátku sporu mezi dalším zákazníkem a T-Moble bylo zpoždění platby. Zákazníkovi byla zablokována simkarta, T-Mobile si za blokaci naúčtoval 52,50 Kč a v rámci přechodu na jiný tarif se objevila i nesrovnalost v počtu volných minut. T-Mobile byl přesvědčen, že jednal korektně, přesto v rámci snahy o udržení zákazníka dobropisoval poplatek za blokaci karty i rozdíl 11,55 Kč způsobený rozdílem ve volných minutách. T-Mobile dobropisovanou částku uhradil ve dvou částech a zřejmě neinformoval zákazníka dostatečně jasně. Za dva měsíce obdržel T-Mobile žádost o přechod na předplacený tarif Twist a dotaz, kam se poděla dobropisovaná částka. Po dalších dvou měsících T-Mobile obdržel žádost o její vyplacení. V obou případech zákazníkovi T-Mobile písemně odpověděl, jak dobropisování proběhlo. Tento spor nakonec trval s přestávkami sedm měsíců.

Ukazuje se, že zákazníci by měli lépe studovat vyúčtování od svých mobilních operátorů. Mohou tak objevit nesrovnalosti podobně jako inženýr Hernych, nebo se vyvarovat nedoroumění. Ponaučení by si však mohli vzít také operátoři, telefonní účty by mohly být přehlednější a dobropisování by se v některých případech zjedodušit. Nezapomeňme, že náklady na lidskou práci při započtení daní, odvodů, pronájmu kanceláří a podobně vycházejí poměrně draho a náklady na pracování reklamace mohou být často vyšší než dobropisovaná částka.