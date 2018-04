T-Mobile: Reklama v mobilu funguje, služby zdarma zřejmě nabídneme

V rámci pilotního provozu nabízel operátor vybraným klientům 50 SMS či 50 volných minut nad rámec svého tarifu výměnou za maximálně dvě reklamní SMS a MMS denně. Nyní operátor komerční spuštění SMS a MMS reklamy v průběhu čtvrtého kvartálu. - čtěte T-Mobile: za reklamu až padesát SMS měsíčně zdarma

Podle T-Mobilu tento model reklamy funguje. Kampaně, které v rámci testovacího provozu proběhly, vykazovaly mnohem vyšší úspěšnost než internetová reklama. Testování služby se v období od 16. března 2009 do 12. června 2009 zúčastnilo 22 inzerentů a bylo osloveno 3 133 příjemců.

Průměrná úspěšnost SMS/MMS kampaní v pilotním provozu byla asi 27krát vyšší (2,72 %) než u bannerových kampaní na internetu. U nejúspěšnější kampaně toto číslo činilo dokonce 11,78 %, u nejméně úspěšné kampaně 0,29 procenta. Běžná úspěšnost internetové reklamy je přitom jen 0,1 %.

"Mobilní telefon je doposud velmi málo využívaný marketingový nástroj. Je přitom unikátní v tom, že je osobní, interaktivní a je vždy tam, kde je také jeho majitel," řekl Michal Němec, ředitel portálových služeb T-Mobile. "Reklama zasílaná do mobilu dokáže na rozdíl od plošné inzerce v tisku či televizi přesně zasáhnout cílovou skupinu," dodal.

Pilotního provozu mobilní reklamy v síti T-Mobile se účastnili zástupci dvou cílových skupin. Bylo to 1 392 žen ve věku 26 až 50 let žijících ve městech a druhou, početnější skupinu, pak tvořilo 1 741 mladých lidí ve věku do 26 let.

T-Mobile není jediný, kdo s mobilní reklamou koketuje. Jako první tento model přinesl na český trh Vodafone, který nabídl výměnou za reklamu možnost odeslání až 600 bezplatných SMS denně. Vodafone tuto službu ale před nedávnem zrušil, ekonomicky se mu nevyplácela.