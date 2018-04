T-Mobile reaguje na regulaci a chystá nový roamingový tarif

Nový tarif by mohla firma uvést zřejmě na konci léta nebo na podzim.

"Chceme pokračovat v tom, co jsme začali s tarifem Cestovatel, tedy přesvědčit zákazníky, aby se přestali bát telefonovat v zahraničí. Budeme se snažit učinit roaming více atraktivní," uvedl.

Nový tarif bude podle Mahlera vyhovovat pravidlům, která pro roaming schválil Evropský parlament, ale tržně orientovanou cestou. Na návrh Evropské komise parlament schválil strop 49 eurocentů, tedy zhruba 14 korun za minutu volání. Příchozí hovor má stát maximálně 22 centů, což je kolem šesti korun.

Firma se podřídí nové regulaci, i když s ní nesouhlasí. "Je to zcela proti principům volného trhu a trendu omezování regulace v odvětví. Také to omezuje konkurenci, protože by operátoři mohli nabízet shodnou cenu," dodal Mahler.

T-Mobile v současnosti v rámci nabídky Cestovatel nabízí volání z vybraných zemí za sestavovací poplatek 34,5 Kč a minutovou sazbu 4,76 Kč (včetně DPH). Oproti hovornému regulovanému EU se služba vyplatí zhruba od čtyř minut.