T-Mobile prozradil nejvíc z nového špičkového Samsungu Galaxy S6

Premiéra Samsungu Galaxy S6 a verze Edge se zahnutým displejem proběhne tuto neděli večer v Barceloně v předvečer zahájení veletrhu MWC. Samsung samozřejmě design přístroje nezveřejnil, přesto neuhlídal vše. Utekly fotky šasi telefonu pořízené na tureckém záchodě, objevila se fotografie telefonu od výrobce příslušenství a samotný Samsung naznačil tvar přístroje částí siluety na pozvánce na premiéru.

Obrázek, který nyní vystavil operátor T-Mobile na svůj web toho tak zatím ukazuje nejvíc. Na obrázku je telefon vyobrazený z boku, kde je vidět tvar přístroje, což koresponduje s tvarem znázorněným na pozvánce výrobce.

Stejný obrázek má na webu i Americký operátor AT&T, jen s jinou barvou zářícího displeje.

Z obrázku je i jasné, že je na něm verze Edge se zahnutým displejem. Ten má už phablet Note 4, ale u něj je displej zahnutý jen na jednu stranu vpravo. Galaxy S6 má mít displej zahnutý na oba boky.

Operátor AT&T láká na Samsung Galaxy S6

Svojí troškou do odhalovacího mlýna přispěla i norská pobočka Samsungu. Ta také zve na nedělní premiéru a k tomu připravila tři obrázky. Na nich rozhodně novinka zobrazená není, mají jen demonstrovat, co se o telefonu šušká a co by mohl umět. Přímo na stránce jsou všechny funkce označené za spekulace.

Jeden obrázek ukazuje stereofonní reproduktory směřující dopředu, další naznačuje odolnost přístroje a třetí zobrazuje displej zahnutý do třech stran. To by měla novinka mít, to se všeobecně ví. Stereoreproduktory by si telefon zasloužil a odolnost je otázkou. Vše se dozvíme v neděli 1. března.

Redakce Mobil.iDNES.cz bude na místě a připraví pro vás on-line reportáž.