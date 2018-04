T-Mobile prodlužuje nabídku neomezeného internetu

Společnost T-Mobile se pro velký zájem uživatelů rozhodla prodloužit nabídku neomezeného přístupu k internetu a WAPu za 699 Kč (bez DPH) měsíčně. Každý, kdo si do 31. března aktivuje T-Mobile GPRS Business, bude moci za uvedený měsíční paušál stahovat data bez omezení, a to až do konce června tohoto roku. Kdo si jej aktivuje později, bude platit běžný měsíční paušál ve výši 999 korun. T-Mobile s touto nabídkou oslovil své zákazníky již na začátku prosince a původně měla platit do 3. února 2004.

Názor redakce: Je nad slunce jasné, že možná více než velký zájem uživatelům byla důležitým faktorem pro rozhodování o prodloužení této nabídky včerejší tisková konference Eurotelu, na které tento operátor oznámil prodloužení shodné služby ve stejném časovém období (s předstihem jsme informovali touto aktualitou). V oblasti datových služeb se oba operátoři již tradičně dohánějí a dorovnávají své nabídky. Nejmladší operátor, Oskar, žádný neomezený paušál pro mobilní internet svým zákazníkům nenabízí.