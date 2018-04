T-Mobile přináší fanouškům hip hopu soutěž o 50 lístků

Princip soutěže je velmi jednoduchý – na stránkách t-music je připravena vědomostní otázka. Soutěžící si vybere jednu ze tří variant a tu pak jako SMS ve tvaru SOUTEZmezeraREDMANmezeraA (nebo B, nebo C) odešle na telefonní číslo 900 11 07 (cena SMS je 7 Kč včetně DPH). Soutěž je rozdělena do dvou týdenních kol, první končí tento pátek 28. března.

Method Man i Redman nepřijíždějí do České republiky poprvé, nicméně zatím se zde neobjevili společně na jednom pódiu. Oba MCs to spolu táhnou již několik let, důkazem je společné album „Blackout“ z roku 1999. Kromě hudby je však spojuje i kariéra před kamerou. Filmoví fanoušci si je jistě pamatují z populárního filmu „How High“, na jehož soundtracku se autorsky podíleli, nebo z jejich vlastního seriálu Method & Red.

Návštěvníci koncertu se mají na co těšit a rozhodně se nebudou nudit. Společný repertoár obou rapperů je více než rozsáhlý. Každý z nich natočil několik alb a mají za sebou také obrovské množství kvalitních „hostovaček“. Během show jistojistě zazní nejslavnější skladby z alba „Blackout“ a „How High“. Navíc má letos vyjít jejich nová společná deska „Blackout 2“, takže třeba některé z chystaných skladeb zazní 11. dubna v Praze.