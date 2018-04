T-Mobile představí svůj rychlý internet už v pondělí!

O tom, co se bude dít s nově získaným pásmem 872 MHz se měla veřejnost dozvědět již koncem března. Licenční řízení se však poněkud protáhlo a tak T-Mobile získal tuto licenci až koncem dubna.

Tisková konference se tak poněkud posunula a právě 20. červen má být onen den D, kdy se dozvíme jednak, cože to vlastně v pásmu 872 MHz poběží a jednak patrně také podrobnosti ohledně spuštění služeb UMTS. Nová mobilní datová síť přitom přitom přichází v době, kdy konkurenční CDMA od Eurotelu přichází s novou FUP vyvolávající u některých uživatelů poněkud smíšené pocity.

Která technologie vyhraje?

Při volbě technologie pro pásmo 872 MHz připadají v úvahu v zásadě čtyři technologie – CDMA2000 1xEV-DO (tedy to, co má Eurotel), FLASH-OFDM, Flexband a případně i WiMax nebo přesněji něco, co se honosí tímto názvem a už to aspoň funguje a nebo něco, co bude nejdřív koncem roku, ale zato to bude již certifikované a standardizované.

Pokud by se jednalo o nasazení CDMA2000 1xEV-DO, dostal by se T-Mobile prakticky do stejného problému jako Eurotel, ba dokonce možná horšího. Pásmo, které získal T-Mobile se nikde na světě pro CDMA2000 nepoužívá a tudíž pro něj nejsou dostupná koncová zařízení.

Na rozdíl od pásma 450 MHz pro něj však není dostupná ani síťová infrastruktura. Nicméně 872 MHz je velice blízko poměrně rozšířenému pásmu 850 MHz. Úpravy infrastruktury a koncových zařízení pro pásmo 872 MHz by tak byly relativně jednoduché.

A co WiMax?

Co se WiMaxu týče, tak tam je situace poměrně nejasná. Existuje řada řešení, které o sobě tvrdí, že jsou WiMax a existuje certifikační fórum, které dokončí certifikaci prvních WiMax výrobků do konce letošního roku. V tuto chvíli by ale v zásadě nebyl problém připravit WiMax pro 872 MHz, pokud by to někdo byl ochoten zaplatit.

Navíc je zde ten „drobný“ detail s tím, že WiMax je ještě spíš polotovar a že T-Mobile International ho bude chtít zavést patrně za pár let všude. Je tedy nepravděpodobné, že by se nyní T-Mobile rozhodl zavést v ČR nepříliš standardizované řešení v naprosto nepoužitelném pásmu 872 MHz.

CDMA2000 1xEV-DO Rev. 0 CDMA2000 1xEV-DO Rev. A FLASH-OFDM Flexband 1,25 MHz Flexband 5 MHz Downlink (max. rychlost) 2,457 Mbps 3,1 Mbps 3,2 Mbps 5,3 Mbps 15,9 Mbps Uplink (max. rychlost) 153,6 kbps 1,8 Mbps 900 kbps 1,8 Mbps 1,8 Mbps QoS Ne Ano Ano Ano Ano Podpora IP telefonie Ne Ano Ano Ano Ano Latence (přibližně) 200 ms nižší než 50 ms nižší než 50 ms nižší než 50 ms nižší než 50 ms

Bude to FLASH-OFDM nebo Flexband?

Poměrně nadějně ale neustále vyhlížejí dvě technologie z produkce společnosti Flarion, ve které má mimochodem T-Mobile International prostřednictvím společnosti T-Venture podíl. T-Mobile také již delší dobu vlastní dvě testovací FLASH-OFDM sítě – jednu v Haagu a druhou ve svých laboratořích v Bonnu (a dost možná už také třetí v Praze).

FLASH-OFDM se navíc nachází na řekněme osudovém rozhraní – buďto ho T-Mobile někde konečně komerčně nasadí (ostatní operátoři, zejména v USA od této technologie dali svorně ruce pryč a přesunuli se raději k CDMA2000 1xEV-DO či k UMTS + Pandořině skříňce s názvem HSDPA) – a nebo celá společnost patrně skončí jednou provždy.

Měl by to být Flarion

Podle našich informací se však skutečně nasadí FLASH-OFDM. Jedinou otázkou však zůstává, zda to bude přímo již dobře a dlouhodobě otestované FLASH-OFDM, pro které jsou dokonce již dostupná zařízení jako modemy, telefony a PCMCIA karty (ty od Eurotelu budou nepochybně koncem roku 2005), a nebo zda to bude nový a „zázračný“ Flexband představený poměrně nečekaně letos v Cannes.

Ten zatím připomíná projev onoho pověstného tonoucího, který se stébla chytá. Flexband byl totiž z ničeho nic představen pár dní poté, co jediný nadějný kupec – americký Nextel – dal od FLASH-OFDM definitivně ruce pryč a v době, kdy WCDMA výrobci přišli se spásným HSDPA. Příští týden tedy bude v České kotlině nepochybně poměrně rušno, neboť právě k T-Mobilu začíná řada uživatelů GPRS, ADSL či CDMA upínat své naděje.