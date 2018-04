T-Mobile: práce asistenta infolinky je těžší než práce kosmonauta

Operátor: „Kde máte vaši e-mailovou schránku?

Zákazník: „V Chomutově!“ Operátor: „Dobrý den, jak vám mohu pomoci?"

Zákazník: „Já volám skrz tu smlóvu né?"

Operátor: „A co ohledně smlouvy máte na mysli?"

Zákazník: „Prodlóžit né?"

Operátor: „A jedná se smlouvu k tomuto číslu ze kterého voláte?"

Zákazník. „Jéé, číslo."

Operátor: „No jestli se jedná o váš telefon, ze kterého voláte? K němu chcete prodloužit smlouvu?"

Zákazník: „No na telefón"

Operátor: „A na ten který držíte u ucha? Na jeho čísle?"

Zákazník: „Jéžiš, já nevím to číslo."

Ozve se hlas v pozadí: „Řekni prosimtě "ano" ".

Operátor: „Takže k tomuto telefonu?"

Zákazník: „Ano" Operátor: „Dobrý den, jak vám mohu pomoci“

Zákazník: „Dobrý den volám Vám kvůli tomuhle problému.“

Operátor: „Ano, povídejte.“

Zákazník: „Já tady mám teď dceru…“

Operátor: „Hmm...“

Zákazník: „…a já si kvůli té dceři teď nemůžu vzpomenout, co jsem chtěl.“

Operátor: ?????

Zákazník: „No jo, ona je malá....“

Operátor: „Aha.“

Zákazník: „Moment-Jarmilo, pojď si vzít malou, já si teď kvůli ní nemůžu vzpomenout, co jsem chtěl pánovi říct...“

Operátor: „Tak?“

Zákazník: „Už je pryč....a já teď fakt nevím. No, já si kvůli ní fakt nevzpomenu. Já Vám zavolám později, nevadí?

Operátor: „Ne, nic se neděje, klidně zavolejte později.“

Zákazník: „Nashledanou.“

Operátor: „Nashledanou“ Ne vždy je zákazník odborník v anglických termínech. Nezřídka musí operátoři vyřešit rébus, co asi znamenají pojmy jako:

blautatut = bluetoth

džípírísí = GPRS

imprafort = infraport Zádrhel může nastat i u služby Internet 4G, pokud si zákaznice není jistá, zda má notebook nebo stolní počítač. Operátor: „Jakým způsobem jste dobíjel kredit?“

Zákazník: „Nooo, dobíjel jsem si kredit přes ten terminátor!“ Operátor: „Co vám to píše na displeji za hlášku?“

Zákazník: „Zadejte kód PUN.“ Pokud nejsou zákazníkovi prosby vyslyšeny, dojde občas i na výhrůžky. Například, že nahlásí T-Mobile na Ministerstvu spojů... Operátor: „Dobrý den, s čím vám mohu pomoci?“

Zákazník: „Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat ... já to teď ale zapomněla, víte - já mám Alzheimera... jsem si to asi měla napsat, že? No nevadí, já si vzpomenu...chvíli mi něco povídejte a já si vzpomenu.“ Operátor: „Řekněte mi, prosím, heslo pro komunikaci s operátorem.“

Zákazník: (zavolá na manželku) „Mámo, jakou máme tu operaci s tím komunikátorem???“ Operátor: „Společnost T-Mobile, dobrý den.“

Zákazník: „Dobrý den, já mám takový zvláštní dotaz a nevím jestli mi na něj budete schopná odpovědět...“

Operátor: „Pokusím se.“:-)

Zákazník: „Viděla jste někdy film Diskopříběh?“

Operátor: „Ovšem...“

Zákazník: „A jak tam hraje ten Hrušínský, nevíte jestli je to toho starýho syn nebo vnuk???“

Operátor: „Ano byl to jeho vnuk.“

Zákazník: „Jo, jeho táta je ten s těma brejlama, že jo???“

Operátor: „Ano...“

Zákazník: „A jste si určitě jistá??? Já jsem se totiž vsadil o 2.000,-, tak to potřebuju vědět na 100%...“

Operátor: „Ano jsem si jistá.“

Zákazník: „Chtěl bych nastavit inkaso.“

Operátor: „Samozřejmě, řekněte mi číslo Vašeho účtu.“

Zákazník: „Nuuuuula......(po půlminutě ticha) - máte to????????“

Operátor: „Zákaznické centrum T-Mobile dobrý den“

Zákazník: „Tady XY, mě nehraje zvuk u televize.“

Operátor: „Jak to myslíte, že vám nehraje zvuk u televize?“

Zákazník: „No, nehraje zvuk. Já tady mám UPC, jako ty programy a nejde mi tam zvuk. Před dvouma hodina mi tam zvuk šel a teďka je to všechno mrtvý.“

Operátor: „Dobře, já to chápu, ale nerozumím proč kontaktujete Zákaznické centrum T-Mobile?“

Zákazník: „Já předpokládám, že televize je v pořádku a zvuk nevysíláte vy. Že to vysíláte jako bez zvuku ty programy.“

Operátor: „Teď jste se dovolal na Zákaznické centrum T-Mobile, čili na poradenské lince pro účastníky mobilní sítě T-Mobile – máme na starosti mobilní telefony, služby a tak, a nevím, jak by to mělo souviset s vaší televizí?“

Zákazník: „A jaký číslo mám teda volat?“

Operátor: „Zavolejte na linku 1183, což jsou kolegové z naší služby T-Mobile Asistent, kde vás mohou propojit na odpovídající službu. Vytočte prosím 1183.“

Zákazník: „1183, dobrý, to jsem nevěděl.“

Operátor: „Nic se neděje, v pořádku.“

Zákazník: „Děkuji vám, na shledanou a jdu vytáčet 1183.“

Operátor: „Na shledanou.“