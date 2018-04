T-Mobile podpořil Samsung proti Applu, už jako druhý operátor

V USA se schyluje k důležitému rozhodnutí ve sporu mezi Applem a Samsungem. Apple žádá soud o předběžné opatření, které by zamezilo Samsungu prodávat některé jeho androidí přístroje. Donedávna dodávaly dokumenty k soudu pouze obě zúčastněné strany.

Před časem se ale rozhodl na stranu Samsungu postavit Verizon, největší americký operátor. Nyní se k němu přidává americký T-Mobile. Argumentuje podobně jako Verizon. Oba operátoři hovoří o veřejném zájmu.

V zájmu operátorů a zákazníků totiž není zákaz prodeje některých důležitých přístrojů na předvánočním trhu. Soud námitky obou operátorů uznal a bude k nim během přelíčení přihlížet, i když proti tomu Apple protestoval.

Zástupci operátora T-Mobile se také chtěli zúčastnit soudního přelíčení jako třetí strana. To ale soud nepovolil. Dal za pravdu Applu, který argumentoval tím, že už tak je rozvrh stání velmi napjatý a další strana by zdržovala rozhodnutí.

Soud naopak nedovolil Applu dodat dokumenty, které by vyvracely argumentaci obou operátorů. Považuje je za nadbytečné s tím, že veřejný zájem, který operátoři ve svých argumentech hájí, musí stejně soud brát v úvahu.

Účast obou operátorů v řízení je tak spíše formální záležitostí než silným argumentem. Nicméně u soudu mohou argumenty z "úst" dvou ze čtyř největších amerických operátorů mít větší váhu, než kdyby soud bral v potaz pouze samotný veřejný zájem.

Už to, že se do sporu operátoři vůbec vložili, je důkazem toho, že se jim současné počínání Applu přestává líbit. Firma totiž poškozuje jejich zájmy. Již dříve jsme přitom psali, že jsou to právě operátoři, kdo může na Apple vyvinout nátlak a nutit ho ke změně současné strategie.

Pikantní na celé záležitosti je fakt, že se T-Mobile vůbec do sporu pustil. Firma se totiž má spojit s AT&T, tedy operátorem, pro kterého je iPhone dominantním a důležitým zařízením. T-Mobile a Verizon vsází spíš na přístroje s androidem. Americké úřady ale pravděpodobně transakci AT&T a T-Mobile nepovolí, a proto T-Mobile nadále jedná samostatně tak, jak nejlépe odpovídá jeho zájmům.