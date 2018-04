T-Mobile Podnikatel: nové tarify s výhodami, které běžní klienti nezískají

Novou generaci kreditních tarifů s názvem Podnikatel si mohou firemní zákazníci T-Mobilu aktivovat od 19. října a využít tím možnosti, které běžní spotřebitelé nemají.

T-Mobile totiž nově umožňuje kredit čerpat nejenom na běžné volání, SMS a MMS zprávy tak, jak tomu bylo doposud, nově se budou z kreditu odečítat i přenesená data (GPRS, CSD i WAP), volání v rámci VPN nebo hovory do zahraničí (pouze v rámci vybraných zón).

Podobnou nabídku pro spotřebitelské zákazníky prozatím T-Mobile nechystá. Na náš dotaz totiž představitelé společnosti odpověděli, že nové tarify vycházejí z toho, že podnikatelé vyžadují něco navíc, a právě rozšířené možnosti čerpání kreditu jsou tímto bonusem.

Podnikatelské tarify mají také o něco výhodnější minutové sazby. K dispozici bude šest různých tarifních plánů, u nichž číselné označení odpovídá výši kreditu bez DPH. Nejnižší z nich je určen pouze pro zákazníky, kteří přechází z Twist karty.

Křištálová lupa Rozšíření možností čerpání kreditu je jistě zajímavé, nicméně ani v tomto případě nešel T-Mobile do úplného extrému. Aby operátor odečítal z kreditu hovory do zahraničí, musí klienti volat do zóny 1, 2, 3 nebo 4. Volání do dalších destinací je zpoplatněno standardně nad rámec paušálu dle platného ceníku. To samé platí pro volání v roamingu, ani to se z kreditu neodečítá.

K novým tarifům si mohou firemní zákazníci vybrat mezi dotovaným mobilním telefonem, nebo aktivací zvýhodnění HIT, se kterým získají 20 % kreditu navíc. V obou případech budou muset podepsat smlouvu na 24 měsíců.

S novými tarify zároveň T-Mobile zruší stávající kreditní tarify pro podnikatele a bude nabízet pouze novou řadu. Pokud firmě kreditní tarify nevyhovují, stále bude mít možnost aktivovat si i klasické minutové tarify, které zůstávají v platnosti.