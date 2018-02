T-Mobile výrazně zrychlil internet. Ceny starších tarifů zůstávají

Nabídka T-Mobilu tak od začátku února obsahuje celkem čtyři tarify - stávající Pevný internet S, Pevný internet M a Pevný internet L doplnil tarif s přídomkem XL. Rychlost stahování dosahuje až 250 Mbps, tedy 2,5krát vyšší rychlosti než bylo dosavadní maximum (Pevný internet L - až 100 Mbps). Měsíční paušál činí 799 korun.

Nový tarif je ovšem jako jediný ze stávající nabídky dostupný pouze v jediné variantě připojení, a to přes VDSL. Ostatní tarify jsou k dispozici i ve variantě přes LTE. Do konce ledna byla jediná možnost připojení dostupná u do té doby nejvyššího tarifu Pevný internet L, který byl do té doby k dispozici pouze přes LTE. Operátor jej ovšem současně s rozšířením portfolia doplnil i o variantu připojení přes VDSL.

Tarify pevného internetového připojení T-Mobilu Rychlost stahování Rychlost odesílání (VDSL/LTE) Cena Pevný internet S 20 Mbps 2 Mbps/5 Mbps 399 Kč Pevný internet M 50 Mbps 5 Mbps/15 Mbps 499 Kč Pevný internet L 100 Mbps 10 Mbps/25 Mbps 599 Kč Pevný internet XL 250 Mbps 25 Mbps/ - 799 Kč

Výhodou nabídky dvou variant připojení (VDSL a LTE) je fakt, že operátor zájemci o tuto službu vybere vždy tu vhodnější z hlediska dostupnosti v dané lokalitě. Jsou-li dostupné obě technologie, pak zákazníkovi doporučí tu, která v daném místě poskytuje vyšší kvalitu připojení.

Pevné internetové připojení přes xDSL poskytuje i konkurence, aktuálně dostupná maximální přenosová rychlost je u O2 i Vodafonu shodná (100 Mbps). O2 si za tarif Internet Premium HD naúčtuje měsíčně 649 korun, Vodafone pak za Pevný internet VDSL 100 Mbit o padesát korun méně, tedy shodných 599 korun jako T-Mobile u srovnatelného tarifu.