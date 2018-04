T-Mobile: Pevné linky už jsou zbytečné!

Namísto očekávaného Flash OFDM společnosti Flarion, se T-Mobile rozhodl od podzimu nasadit UMTS TDD od IPWireless. T-Mobile jej bude nabízet pod názvem Fast UMTS. Tuto technologii zatím provozují operátoři v Austrálii, Německu, Litvě, Malajsii, Novém Zelándu, Nigérii, Portugalsku, JAR, Švédsku, UK a USA.

Podle zástupců výrobce a operátora jsou dosažitelné rychlosti 800 až 1000 kbps při zpoždění menším než 100 ms.Tato rychlost zdánlivě nepřesáhne konkurenční CDMA Eurotelu, ale podle výzkumu T-Mobile dosahuje nyní Eurotel ve své datové síti průměrnou rychlost 150 - 220 kbps. EDGE se přitom pohybuje okolo 100 - 150 kbps.

Palčivým problémem datových technologií je také jejich dosah. Fast UMTS by mělo být v říjnu 2005 dostupné pro 31 % populace a v polovině roku 2006 pro 54 %. V prosinci 2006 už by mělo být pokryto 63 procent populace. Jak velkou část území by to mělo znamenat si můžete prohlédnout na následující mapce.



Pokrytí službou Fast UMTS roce 2006 - 63 procent populace

Tou dobou už bude podle T-Mobile pokrývat signál EDGE téměř celou Českou republiku. Podle informací operátora disponuje dnes širokopásmovým internetem dvě procenta české populace, zatímco evropský průměr činí procent deset.

Jak to bude s frekvencemi?

T-Mobile před nedávnem vyhrál licenčním řízení na pásmo 872 MHz, za které zaplatil padesát miliónů korun na deset let. Fast UMTS ovšem bude spuštěno na frekvenci 1,9 GHz v rámci UMTS licence, kterou operátor zakoupil již dříve.

Roland Mahler potvrdil, že T-Mobile hodlá nasadit Fast UMTS i na nově získané frekvenci 872 MHz. V tomto pásmu to ale bude chvilku trvat. V první fázi, ted do léta 2006 by mělo být toto připojení dostupné téměř pro polovinu populace.

Budou nějaké telefony?

K dispozici by měly být také set-top boxy pro připojení k Fast-UMTS a propojení s domácí elektronikou (TV, herní konzole). Připravuje se také nové BlackBerry s EDGE a nová generace MDA Compact. Pro použítí v notebooku je připravena speciální PCMCIA karta. Proč to všechno jenom kvůli datům? Podle ředitele T-Mobile Rolanda Mahlera je

Průběh tiskové konference najdete ZDE.

S novou technologií by měly přijít na trh terminály, které zvládnou přenášet data přes EDGE, UMTS i Wi-Fi.u nás mnohem větší poptávka po mobilním připojení než například v SRN, protože je tam již rozšířené ADSL. Proto bude nová technologie čistě datová a určitě si přes ní nezavoláte. T-Mobile také ve svých materiálech slibuje, že bude Fast-UMTS nabízeno v univerzálních datových tarifech s EDGE a Wi-Fi. T-Mobile však tímto krokem nedává klasické UMTS k ledu. Hodlá jej spustit také, ale nejdříve až v roce 2007.