T-Mobile plánuje masivní výstavbu optických přípojek. Připojí milion bytů

16:19 , aktualizováno 16:19

V současnosti má T-Mobile v Česku tisíce optických internetových přípojek, toto číslo by ovšem mělo v příštích letech výrazně stoupnout. Operátor totiž plánuje optiku zavést do celkem milionu českých domácností. Bude to vyžadovat investici ve výši zhruba půl miliardy eur, tedy v přepočtu téměř 13 miliard korun.