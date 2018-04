T-Mobile odpovídá na vaše otázky - epilog

Po předminulé a minulé dávce otázek, které jste na Jiřího Hájka vypálili, přinášíme další, tentokrát již poslední část odpovědí na vaše dotazy, které zazněly v nedávném on line chatu.

Jaká je souvislost mezi e-zones.sk (Slovenský Eurotel) a t-zones.cz? Kromě čistě náhodně podobných názvů asi fakt, že e-zones.sk dává (a dávat bude) možnost odesílat sms z netu zadara. Nebo se mýlím?

Jiří Hájek odpovídá: Slovenský Eurotel je vlastněn skupinou T-Mobile. K cenové strategii slovenského „bratra“ se nemohu vyjádřit.



Dobry den, odocela by mne zajimalo, jake podminky jsou pripraveny pro banky vyuzivajici sms center pro ovladani uctu z mobilu. Zdali mam pocitat se zdrazenim techto sluzeb. Dekuji

Jiří Hájek odpovídá: Připravujeme výhodnou velkoobchodní nabídku v této oblasti. K případným cenovým dopadům do služeb jiných subjektů se nemohu vyjádřit.



"Pane Hájek, chtěl bych se zeptat, jak vnímáte srovnání: užívám příležitostně služeb internetové SMS brány a neplatím žádné poplatky. T-Mobil zpoplatní internetovou SMS bránu a tvrdí, že i tak zůstává nejlevnějším na trhu. Přitom udává, že zákazník může užívat spoustu nadstandartních služeb v zahraničí jako GPRS apod. Nezdá se Vám to jako srovnávání nesrovnatelných věcí? Je to jakoby jste řekli: nepoužívejte už SMS, vzdyť jsme slevnili volání - volejte! Připadá mi to jako bezohlednost. Máte na ni právo, ale alespoň nemlžte! A nedivte se - reakce lidí v této diskusi jsou pouze produktem zklamání z T-Mobile, kterému lidé drželi palce, a on je od sebe odhání ke konkurenci."

Jiří Hájek odpovídá: Zpoplatnění služeb, které byly dosud zadarmo, vždy vyvolá nevoli u těch, kteří služby využívají. Trvám však na tom, že nabízíme mnoho dalších služeb, mnohdy unikátních, které patří k opravdu výhodným. Je dost pravděpodobné, že skupiny využívající tyto služby nejsou totožné, ale to nijak neodporuje mému tvrzení, že patříme k výhodným operátorům



Uprimne lituju zamestnance - pracovat ve firme, ktera neni schopna napred neco dobre pripravit a pak to dobre odkomunikovat musi byt opravdu strasne. Myslite, ze v tehle situaci mohou byt zamestnanci jeste na Radiomobil hrdi?

Jiří Hájek odpovídá: Management společnosti T-Mobile nečiní žádná unáhlená rozhodnutí. I v případě chystaných změn, a to především zpoplatnění zasílání SMS z internetu, vedení firmy učinilo toto rozhodnutí s plným vědomím toho, že se u určité skupiny našich zákazníků nesetká s pozitivní odezvou. Důvodem ke zpoplatnění SMS brány služby jsou hlavně náklady spojené s provozem této služby a její časté komerční zneužívání. Ke komunikaci - je vždy velmi obtížné odkomunikovat sdělení obsahující negativní prvky, troufám si tvrdit, že neutrální reakce je mnohdy nadstandardním úspěchem.



"Zdravím pane Hájku. Osobně vlastním tarif 200 a tak nějak mi nevadí, že sms brána bude zpoplatněna a ty další věci okolo taky. Jenže nejsem rád, že se z Paegase tedy nyní z T-Mobile stala taková fraška? Nevím, jak to jinak popsat. Mám osobně u TMobile svého příbuzného a tak zatím neuvažuji o změně, i když to není z toho důvodu. Proč však děláte taková hlouposti? Skončí jako všichni, co vzali lidem hračku zdarma. A takových firem je! Pak jim jen 40% lidí zaplatillo a jinak ostatní přešli jinam. Takže chcete taky tak skončit? Když tak vyjímka potvrzuje pravdilo ;))"

Jiří Hájek odpovídá: Důvody k tomuto kroku jsem popsal na mnoha místech. Ve světě je tato možnost většinou zpoplatněna, a do obliby operátorů se to nijak nepromítá.



Dobry den, neveril jsem svym ocim kdyz jsem si na www.t-mobile.cz precetl, ze jste zpoplatnili volani do hlasove schranky a zaroven tam zavedli zabavny uvitaci pozdrav. Ptam se kolik me tento uvitaci pozdrav bude stat?

Jiří Hájek odpovídá: Uvítací pozdrav je volitelnou položkou, kterou nemusíte, samozřejmě využít. . Za uložení uvítacího pozdravu do schránky bude zákazníkovi účtována cena 14,90 Kč.



Vaše společnost dlouholeté zákazníky místo ocenění za věrnost neustále diskriminuje - mám Ekonom -nejdříve mi RM omezil počet volných minut, pak odmítl zavést vteřinové účtování i na staré tarify a teď vyrukoval s jednostranným zdražením SMS o 70%! Proč odrazujete zákazníky, kteří sice nejsou vázáni smlouvou, ale rádi by u vás zůstali i bez dvouletého chomoutu?

Jiří Hájek odpovídá: Rád bych upozornil, že jednou ze zaváděných změn je právě zavedení sekundové tarifikace u starých tarifů. Co se cen za sms týče, stále patří k nejnižším na trhu. Vážíme se věrných zákazníků, nicméně je třeba pochopit, že každý operátor se snaží motivovat zákazníky k uzavírání dlouhodobých smluv.



Reakce na Vase odpovedi: Zakaznik ma moznost se rozhodnout, zda bude platit za oznameni doslych emailu. Ale co kdyz mu pak nejaky pako necekane posle tak 10 tisic mailu (jako programator vim, ze to neni problem zajistit). To pak bude platit 10 tisic krat 2 koruny = 20 tisic? To bych chtel videt. Dalsi reakce - zpoplatneni SMS brany je nekterymi uzivateli vnimano jako nepopularni krok? Jen nekterymi? Ja bych rekl vsemi a vim o hodne lidech, kteri diky tomu prechazeji na jineho operatora. Tento krok se bude libit asi jen vedeni T-Mobilu apod. kterym to prinese hodne penez.

Jiří Hájek odpovídá: Uživatel, který má obavu, že jeho emailový filtr (přeposílající emaily jako SMS zprávy) bude překonán velkým počtem spam emailu má následující možnosti: - nastavení notifikace ( Máte novou emailovou zprávu; služba zdarma) namísto přeposlání emailu jako SMS. Pokud spam emaily překonají uživatelský filtr, doručí se jich jenom tolik, kolik je volných pozic na sms v telefonu, zbytek zůstane na SMS centru, kde po uplynutí expirační doby v trvání 1 den budou automaticky vymazány. Uživatel zaplatí jenom přeposlané zprávy. O reakci na zpoplatnění sms brány jsem se zmiňoval již jinde.



K cemu tedy vlastne bude slouzit SMS brana ? Snad jen k mirne pohodlnejsimu psani SMS nez na klavesnici mobilu - i kdyz pokud pripoctu nutnost nacteni stranek a loginu tak je to sporne. Dosud jsem byl se sluzbami T-mobile spokojen a hrde se ho zastaval, mirne zdrazeni sluzeb bych snesl, ale zpoplatneni mobilniho emailu me nuti odejit od Vas - bohuzel mi jinou volbu nedavate a to jak v predplacenkach tak v tarifech. Upozorneni na emaily potrebuju - na svuj email, ne na T-mobile email a potrebuju vedet kdo a co mi pise. Ing. Jan Stankovic

Jiří Hájek odpovídá: Je nám líto, že zpoplatnění SMS brány (které jsem na mnoha místech zdůvodnil jinde) je pro Vás rozhodujícím faktorem pro volbu operátora; vaše rozhodnutí však chápu.



"Před několika okamžiky jsem se ptal na Vaší předběžnou, snad i veřejnou, taktiku po zdražení. Uvítám, když mi odpovíte na moji předchozí otázku. Položím tedy otázku znovu a česky: Jak se nyní bude T-mobile po zdražení prezentovat na veřejnosti? Jako levný inovativní operátor nebo naopak operátor nabízející kvalitní služby za dražší cenu? Až skončíte rozhovor, mrkněte se na www.pooh.cz, je tam legrační článek o zdražování a T-mobile :)"

Jiří Hájek odpovídá: T-Mobile si chce udržet pozici silné dvojky na trhu, nikdy nebyl, a ani nehodlá být nejlevnějším operátorem. Chceme jít cestou kvalitní a inovativní služby za přiměřené, nikoliv nejvyšší ceny. Při prostudování cenových podmínek zjistíte, že i v této chvíli patří tarify T-Mobile k nejvýhodnějším na trhu. Díky za tip ;-)



Dobry den, nezda se vam, ze tento krok, jak rikate zlepseni sluzeb (ja rikam zdrazeni sluzeb) je velmi managersky riskantni. Domnivam se, ze se ztratou zakazniku musite pocitat. A za druhe, stale se ohanite, ze vsude ve svete je zpoplatnena sms brana. Zapominate, ze ale je tam moznost urciteho poctu zdarma (nehlede, ze k tomu ma pristup kazdy, ne pouze klient onoho operatora). Jsem verny zakaznik Paegasu, ale zda se ze T-mobile me presvedcuje o zmene operatora. Dekuji za odpoved.

Jiří Hájek odpovídá: Nepředpokládáme masivní odliv za zákazníků, ale odchod každého zákazníka nás bude mrzet. Přijatá opatření však znamenají pouze mírné zvýšení cen s možností využívat množství dalších služeb. Ohledně zasílání určitého počtu sms z internetu bezplatně máte pravdu. Někteří operátoři nabízejí v každém měsíci možnost poslat určitý počet sms bezplatně a to podle druhu zvoleného tarifu. Je možné, že i v této otázce dozná nabídka T-Mobile změn.



"Dobrý den. Jsem též dlouholetý zákazník a poslední události, které se dějí u T-Mobile mě docela nevyhovují. Takových lidí jako já je asi drtivá většina, jestli ne všichni. Už znám pár lidí, kteří zrušili s Vámi smlouvu, na základě Vášich „vylepšení“ a mohu Vám říct, že o tom uvažuji taky. Není Vám to blbý? Asi ne. Melouny, placené SMS z netu, . . co bude pokračovat dál? Nelíbí se mi to a rozhodně nejsem sám. Průměrně platím kolem 1500,-Kč měsíčně. Pořídil jsem si konkurenčního operátora a snížil jsem u Vás tarif. Bude nás víc. Věřte."

Jiří Hájek odpovídá: Masivní odliv zákazníků neočekáváme. Ne všechna připravované změny jsou populární. Je možné, že zákazníci hledící u mobilních služeb pouze na cenu, mohou začít uvažovat o změně operátora. Nikdy jsme neříkali, že chceme být nejlevnějším operátorem na domácím trhu. Pokud si však prostudujete cenovou nabídku zjistíte, že i přes tato opatření patří tarify T-Mobile k nejvýhodnějším na trhu.



"Pane Hajek, rikate, ze sms z netu zdarma je komercne vyuzitelne treti stranou a take spam je negativne vniman zakazniky. V tom mate jiste pravdu. Vedle toho vsak existuje jeste vec zvana „prozvaneni“. Jiste to znate. Ono prozvaneni vsak zatezuje sit (plus naklady na neuskutecneny hovor - na spojeni ) avsak v dusledku neni nikomu uctovan). Neuvazujete o nejakem reseni tohoto problemu, ktery je pro uzivatele mobilu take znacne neprijemny? Pripadne, sxistuje jiz ted nejaka obrana proti prozvaneni?"

Jiří Hájek odpovídá: Zatím o něčem takovém neuvažujeme, ale díky za podnět.



Říkáte, že většina operátorů v Evropě má zpopltaněné SMS brány na internetu. Můžete mi říct, jestli zákazníci těchto sítí platí za sms z internetu stejně, jako když SMS pošlou z mobilu, tak jak jste to zavedli teď vy? Jinak důvody, které vedli T-Mobile k zpoplatnění SMS brány chápu.

Jiří Hájek odpovídá: Většinou je cena za odeslání sms z internetu nižší. I my uvažujeme o obdobném cenovém modelu.



Muzete konkretne napsat co jsou nepresne informace uverejnene v tisku, ktere rozbourili emoce?

Jiří Hájek odpovídá: V tisku se objevily informace, že v rámci úpravy našich cen bude snížen počet volných minut u jednotlivých tarifů.



Jaka je struktura vuyzivan vaseho SMS centra? Tedy kolik zhruba za jeden typicky den doruci SMSek z mobilu, z webovych bran a z e-mailu?

Jiří Hájek odpovídá: Tato informace patří ke strategickým, bohužel ji nemohu sdělit.



"VAŠE ODPOVĚĎ---Myslíte si, že má logiku, aby bezplatnou službu SMS brány zdarma využívaly komerční subjekty ke svému prospěchu, přičemž náklady jsme museli hradit my? MOJE OTÁZKA--- CO TO JE KOMERČNÍ SUBJEKT?? A PROČ SE ZPOPLATNĚNÍ NETÝKÁ JENOM JEHO???"

Jiří Hájek odpovídá: Nejedná se samozřejmě pouze o komerční subjekty, provozní náklady na službu jakou takovou jsou vysoké, a dosud nebyly kryty.



Dobry den, Rusim tarif 80hit a rad bych si nechal aspon TWIST (tedy presel bych na twist). To bohuzel nejde. Je vam tedy milejsi zadny zakaznik nez aspon nejaky?

Jiří Hájek odpovídá: To samozřejmě je možné - napsat na CC žádost o rušení smlouvy z důvodu změny cen a připsat i žádost o přechod na Twist. Zároveň je dobré tento požadavek nahlásit na Infolince T-Mobile 603603603 nebo 4603.



Nemyslíte si, že zpoplatnění upozornění na příchozí emailové zprávy formou SMS (ať už paušálem 90,- Kč měsíčně z Mobilboxu nebo za každou zprávu dle tarifu), je krokem, který přiměje spoustu vašich zákazníků k přechodu ke konkurenci? Spousta podnikatelů nezbytně potřebuje zavčas reagovat na příchozí emaily a nemají čas každou půlhodinu kontrolovat svoji emailovou schránku. Jak se stavíte k nebezpečí hromadného neodfiltrovatelného spamu, který by v případě platby za každou příchozí zprávu znamenal velké finanční ztráty zákazníka a velké zisky vaší společnosti (až do doby, než by tento zákazník přešel ke konkurenci)?

Jiří Hájek odpovídá: Tento problém řeší filtry. Uživatel který má obavu, že jeho emailový filtr (přeposílající emaily jako SMS zprávy) bude překonán velkým počtem spam emailů má následující možnosti: a) nastavení notifikace ( Máte novou emailovou zprávu. ) namísto přeposlání emailu jako SMS. Tato notifikace není zpoplatněna. b) nastavení filtrů tak, aby byly vyřazeny e-maily s hlavičkami typickými pro spam (undisclosed recipients atd.).



"proc mam stale na mobilu logo paegas? jsem „twistar“."

Jiří Hájek odpovídá: Logo Paegas je spjato se SIM kartou, starší typy karet změnu z Paegas na T-Mobile neumožňují, proto T-Mobile svým zákazníků nabízí zdarma toto logo ke stažení. Jiná cesta je pouze změna SIM karty.



Jak je mozne, ze v T-Zones stale v nastaveni chybi moznost nechat si posilat pouze notifikaci o poctu novych zprav?

Jiří Hájek odpovídá: V současnosti je možné si doručenku vyžádat při posílání sms v rámci služeb MobileBox a MobileBox Easy. Vyžádaná doručenka je doručována na mobilní telefon. Po zavedení zpoplatněné sms brány uvnitř bude k dispozici identická možnost vyžádání doručenky jako je tomu u výše uvedených služeb.



Je technicky možné, aby mobilní operátor vyhledal v síti podle IMEI ukradený mobilní telefon? Nebude taková pomoc okradeným u T-mobile možná? A není alespoň možné vyrobit pro okradeného novou SIM kartu s jeho původním číslem?

Jiří Hájek odpovídá: Vyhledat telefon pomocí IMEI nenabízíme, ale pokud jde o SIM, tak tu za poplatek samozřejmě s původním číslem aktivovat můžeme. Více již na Infolince T-Mobile 603603603 nebo 4603.