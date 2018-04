T-Mobile odpovídá čtenářům. A zákazníkům

Po minulé dávce otázek, které jste na Jiřího Hájka vypálili, přinášíme další, již předposlední část odpovědí na vaše dotazy, které zazněly v nedávném on line chatu.

Vážený pane, zajímalo by mě, kolik zákazníků by muselo odejít, abyste rezignoval na svoji funkci a kolik by jich muselo odejít, aby T-mobile ustoupil od chystaných opatření

Jiří Hájek odpovídá: Mezi mým setrváním ve společnosti a množstvím zákazníků není žádná spojitost. Zmíněná opatření nebyla míněna jako výzva k otevřenému boji a my doufáme, že zákazníci časem začnou vnímat i faktickou stránku věci – tedy to, že opatření představují mírné zvýšení cen u některých služeb a některých tarifů výměnou za více služeb a další funkcionality.

Vážený pane Hájku. Plně respektuji rozhodnutí vaší firmy omezit provoz webové SMS brány. Při rozšiřujícím se počtu uživatelů internetu je to pochopitelný krok. Nemáte však pocit, že by to mělo být vykompenzováno úměrnou slevou SMS z telefonů? Máte skutečně pocit, že cena 1,7-3 Kč je odpovídající nákladům, které na tuto službu máte? Zvlášť při oblibě SMS zpráv u nás? Děkuji.

Jiří Hájek odpovídá: Do ceny za sms se promítají především provozní náklady, které jsou určeny právě využívaností dané služby, v tomto případě tedy množstvím odesílaných zpráv. Ceny sms v síti T-Mobile odpovídají nákladům a přiměřené marži.

"Vazeny pane Hajek, nechapu lidi,kteri si stezuji na zdrazovani tarifu. Jsem velkym priznivcm T-mobile. Chapu to jako svoji image a preci neprejdu ke konkurenci jen proto,ze jsou levnejsi. Bude dostavat Agassi dostavat vice penez za reklamu,kdyz se zdrazi tarify ?"

Jiří Hájek odpovídá: Vážený pane, děkuji za Vaši přízeň i zdravý názor. Co se Agassiho týče – honorář za reklamu (promítanou v celé Evropě) již dostal.

"Tedy platit ještě za posílání SMS z bran internetu??? To je nehoráznost! Platíme za připojení buď UPC nebo Telecomu, proč tedy T-mobile nejedná s nimi a nežádá o část zisku za drahá internetová připojení ?? Proč má posílání SMS zákazník platit tedy dvakrát ? Nějak to nemohu strávit. Na „Pegase“ jsem nedala dopustit pro jeho výhody, celou rodinu, mažela, děti, rodiče moje i jeho, spoustu kamarádek, kolegyň v práci jsem přemluvila úspěšně na Pegas, už proto že bylo všem výhodné volat než na jinou síť. Bezvadný byl nápad volání o víkendu za 1Kč. Jsem zákazníkem Twistu od jeho začátku a bylo příjemné, když se začaly objevovat různé výhody, jako zlevnění hovorů, hlas. schránka zdarma (před tím jsem ji nechala vypnout a jak vidím, budu to muset udělat znova). Nikdy jsem na Pegas nedala dopustit a teď se přiznám, že jsem se začala zajímat i o tarify Oskara. Možná by bylo výhodné kdyby Oskar nabídnul klientům které přejdou v únoru nějaké dobré zvýhodnění, třeba SIM karty zdarma, SMS za 1,00 apod. Popřípadě při hromadném odběru třeba 5ti čísel, slevu na volání mezi těmito čísly, popř. slevu na volání v rámci sítě Oskar. Máme v úzké rodině 8 Twistu, a přechod na jiného operátora bude tedy hromadný."

Jiří Hájek odpovídá: Vážená paní, úvodem bych vám rád poděkoval za dosavadní přízeň. K placení sms z webu jsem již řekl mnohé, nicméně bych Vás rád ujistil, že zvažujeme možnost cenových balíčků pro uživatele této služby. Ve světě je tato možnost většinou zpoplatněna, není totiž běžné poskytovat zdarma službu všem, nejen zákazníkům daného operátora. věřím, že i přes toto opatření najdete důvody (např. partnerské tarify či nové služby), kvůli kterým zůstat.

dobry den, neprijde vam zruseni webove sms brany jako voda na mlyn konkurenci? jsem vs student a vetsina lidi, kteri vlastni mobil v siti t-mobile, chteji prejit ke konkurenci, konkretne na sit oskar.

Jiří Hájek odpovídá: Neočekáváme masivní odliv zákazníků, jsme totiž přesvědčeni, že zákazníci mají k využívání služeb mobilního operátora i jiné důvody, než je nezpoplatněná sms brána.

"V prosinci 2002 jsem uzavřel smlouvu na tarif 20 Hit (přechod z Twistu). Ohlášené změny, způsob jakým byly ohlášeny, aféra „melouny“ mě však vedou k vážné úvaze o vypovězení smlouvy. Odchod zákazníků bude patrně účinnějším prostředkem, jak vyjádřit nesouhlas než účast ve „stávkách“. Pokud bych se rozhodl jen pro opuštění tarifu (změny mohou zavést časem i ostatní operátoři), musím platit poplatek za návrat k Twistu? Děkuji. K.Turek"

Jiří Hájek odpovídá: Pokud vypovíte smlouvu do 16.1., neplatíte žádné sankce.

"Dobry den. Jsem vasim tarifnim zakaznikem skoro od vaseho zacatku. Prvni otazka je na uzavreni smlouvy na dva roky, proc uzivatel ziska vyhody pri podpisu na neco do budoucnosti, ale neziska zadne vyhody kdyz dva roky (a vice) vam radne plati a vyhody prvotni dotace nevyuzil. Pripada mi to jako nepekny nastroj na udrzeni si klientu „silou“ zakona. Proc neni neco obdobneho pro stare klienty, kteri se nechteji upisovat? (Paegas bonus je podle meho nazoru opravdu slaba nahrada). S tim souvisi otazka, zda budou nabidky, jak si udrzite stavajici zakazniky obdobna jako na ziskavani novych. Druha otazka - proc stare tarify se pri upravach vzdy pouze zdrazuji? Napr puvodni Ekonom nejdrive prisel o 40% volnych minut, pri zlevnovani volani do Oskara nebo do hlasove schranky se to Ekonomu netykalo a nyni mu zdrazujete SMSky a volani do Eurotelu zdrazujete na uroven volani Oskara (11/5Kc). Proc? Treti otazka se opakuje a neni nutne ji opet odpovidat, jen aby jste vedel co nas, zakazniky, trapi: opravdu se nebojite odlivu zakazniku ke konkurenci? (Eurotel a pripadne i Oskar?) Dekuji za odpoved."

Jiří Hájek odpovídá: Zvýhodněné HIT tarify jsou T-Mobile variantou zvýhodnění věrných zákazníků, obdobně postupují všichni operátoři. Za „upsání se“ na 2 roky získáváte protihnodnotu - výhodnější tarify a další výhody. K cenovým úpravám: cenu za volání do sítě Eurotelu na úroveň ceny volání do sítě Oskar jsme museli upravit na základě loňského výnosu Úřadu pro hospodářskou soutěž, cena sms byla upravena nejen u starých, dnes již nenabízených tarifů. Co se odlivu zákazníků týče – viz předchozí odpovědi.

"1) Byly vyvozeny personalni nasledky v dusledku chyby zpoplatnovani sms v akci „Melouny se vali“? Tato kauza je dosud interně v řešení. 2) Jaky vyznam prikladate CRM?"

Jiří Hájek odpovídá: CRM je velmi široký pojem, máte-li na mysli péči o zákazníky jako takovou, klademe na ni velký důraz (od posilování infolinek po možnost individualizovaného přístupu k vlastnímu účtu a informačnímu servisu).

"Dobrý den. Chtěl bych se zeptat na jedno: Proč jste změny ohlásili až po vánocích? Nemyslíte si, že byste do své sítě „nalákali“ mnohem méně lidí? Podle mě to je samo o sobě dosti nechutné... Děkuji za odpověď, s pozdravem bývalý klient Václav Hendrych"

Jiří Hájek odpovídá: Načasování kampaně bylo dlouhodobě plánováno a kampaň samotná neznamená žádné dramatické zvýšení cen. Vánoční kampaň tentokrát nebyla zaměřena na zisk nových zákazníků, ale odměnění stávajících. Musím však připustit, že v daném kontextu mohly změny zapůsobit negativně.

"Mají všichni operátoři v ostatních zemích placené brány na odesílání SMS? Je zaslání SMSky z internetu tak velice nákladné, že je nezbytně nutné ho zpoplatnit a znepříjemnit tak spoustě lidí život? Co studenti na školách? Co děti? Nebo chudší a střední vrstvy? Nepřijde někdo za chvíli také s nápadem, platit třeba 100 Kč za jeden odeslaný e-mail, na tom by se dalo taky dobře trhnout a tam se dá napsat pěkných pár stránek!!! Zatímco do SMS se jich za plánované 3Kč vejde jen 150. Myslíte to opravdu vážně ??? To přece nemůžete zákazníkům udělat?"

Jiří Hájek odpovídá: Důvody je zpoplatnění sms jsem již uvedl jinde. Musím znovu zdůraznit, že ve světě se jedná o běžnou praxi.

"Reakce na informaci o 2 typech „balíčků“ pro SMS: Kdo bude podle Vás platit cenu podle svého tarifu na vaší SMS brámě, když mu jiné portály určitě nabídnou stejnou službu levněji?"

Jiří Hájek odpovídá: K vysvětlení: Od února nebude možné odeslat sms zprávu do sítě T-Mobile jinak, než z portálu t-zones. Pochopitelně to nevylučuje, že k zasílání do sítí ostatních operátorů budou zákazníci využívat jiné portály.

„"Uvažujeme o dvou typech „balíčků“ pro odesíláni SMS...ale 4.2. je už velmi brzy. Znamenáto tedy, že v T-Mobile nyní o nákupu volných SMS např. pro portály není s kým jednat? na koho se mohu obrátit, pokud jste zatím pouze ve stádiu úvah? Znamená to, že ještě zvažujete i možnost cesty zpět k freewebSMS?"

Jiří Hájek odpovídá: Poslední variantu bych v této chvíli zcela vyloučil. Co se příznivějších cen za internetové sms týče, existují 2 cesty – jednou je cesta portálů, které najdou fungující obchodní model a danou službu budou nabízet (třeba i zdarma) ve své režii (zatímco dosud veškerý provoz hradili operátoři) , druhou pak vlastní cenová politika T-Mobile. Danými balíčky jsem měl na mysli úvahy uvnitř T-Mobile.

Dobrý den, jak se změní ceny u tarifů PARTNER I - III ? Kde najdu nové ceny. Děkuji.

Jiří Hájek odpovídá: Nové ceny najdete na www.tmo.cz ve formátu .pdf. U tarifu Partner III došlo pouze ke zpoplatnění volání do hlasové schránky 3311 a zpoplatnění sms brány, ceny za hovorné zůstávají stejné.

Dobrý den, mám skromný dotaz, uvažujete o nějkém specielním SMSkovém tarifu? Děkuji za odpověď.

Jiří Hájek odpovídá: Uvažujeme o zvláštním tarifu na sms z internetu.

Mobilni trh v CR se nasytil. Dalsi zvyseni prijmu operatoru je mozne jedine na ukor konkurence. Pritom podil mobilni komunikace na vydajich obyvatelstva bude casem klesat diky konkurenci jinych technlogii. Jakou strategii zvolila Vase spolecnost pro toto obdobi. Jste si vedomi nebezpeci cenove valky a mate predstavu jak ji vest ?

Jiří Hájek odpovídá: Váš postřeh je velmi trefný, nicméně mám za to, že k cenové válce na tomto trhu nedojde. Prostor, v němž se pohybujeme je příliš malý a jasně vymezený. T-Mobile bude nadále „bojovat“ kvalitou, komplexností a novými nápady za rozumnou cenu. Nehodláme jít cestou nejlevnějšího operátora.

"Pane Hájku, opravdu si myslíte, že zákazníci jsou tak tupá masa, že řečem o „dorovnání cen“ uvěří? Vy mluvíte o tom, že ceny za služby mají být stejné jako v Evropě, ale uvědomujete si rozdíl mezi kupnou sílou občana EU a ČR?!"

Jiří Hájek odpovídá: Nikdy jsem neřekl, že dorovnáváme ceny na evropskou úroveň. Pokud jsem použil srovnání s Evropou, tak pouze v souvislosti se způsobem, nikoli výší, zpoplatnění sms bran.

Měl bych jeden takový návrh. Bylo by možné nastavit, aby každý uživatel t-zones měl denně určitý počet SMS do vlastní sítě, třeba 10 denně zdarma a všechny další a všechny do ostatních sítí podle tarifu. Těch pár SMS denně vás nevytrhne a znám hodně lidí, co by si kvůli tomu koupili vaši SIM. Pokud zavedete takové změny v SMS bráně, jak se plánuje, tak vám naopak hodně lidí odejde. Už teď někteří odcházejí. To přeposílání emailu přes mobilní email by mělo být taky do určitého počtu zpráv zdarma. Vy na tom naopak vyděláte, když získáte desetitisíce dalších klientů. Pokud bude vlastnictví vaší SIM jediná možnost, jak poslat do vaší sítě pár SMS zdarma, tak si hned zakoupíme alespoň twist

Jiří Hájek odpovídá: Děkuji za návrh. Rád bych Vás ujistil, že obdobné možnosti v této chvíli zvažujeme.

Nemáte odvahu na tuto otázku?: Pane Hájku, v roce 2001 jste zprovoznili BTSku u obce Kalek v Krušných horách. Od počátku bylo jasné, že tato malá obec nemůže zaplatit provoz této BTSky, ani kdyby si pořídil mobil každý osadník. Navíc tato BTSka pracovala na naftu! Těch několik obyvatel, kteří si T-mobil pořídili, jste zrušením stanice v roce 2002 poškodili i finančně. Ptám se - zaplatí mnohamilionovou ztrátu za zřízení, provoz a likvidaci BTS odpovědná osoba, nebo my, ostatní uživatelé T-mobilu? Kolik takových neperspektivních základnových stanic provozujete?

Redakce odpovídá: Tématem rozhovoru nebyly BTS společnosti RadioMobil. Téma bylo jasně určeno - ohlášené změny cen společnosti T-Mobile a změny služeb, zejména pak SMS brány.

Rikate 'T-Mobile nenabízí nejnižší ceny, ale chcenabízet širokou nabídku kvalitních služeb za přiměřené ceny.' - predpokladam ze zertujete. Podle Vas je informace o poctu mailu v mailboxu kvalitni sluzbou za primerenou cenu? Nebo preposlana zprava z mailu za cenu SMSky, kterou ostatni poskytuji zdarma? Muzete mi rict kde v tom hledat tu kvalitu za primerenou cenu???

Jiří Hájek odpovídá: Na svém sdělení v obecné rovině trvám a mám za to, že zpoplatnění některých služeb výměnou za rozšíření jejich funkcionality s ním není v rozporu.

"Dobrý den, cituji: „SMS brána na T-zones bude nově umožňovat zaslání SMS do sítí všech mobilních operátorů“ Opravdu si myslíte, že toto někdo bude využívat (pro Eurotel a Oskar), když je možnost zaslání SMS z internetu zdarma (př. jejich vlastní www)?"

Jiří Hájek odpovídá: Jistě se najdou naši zákazníci, kteří využijí možnosti z jednoho místa poslat sms bez časového a jiného omezení, pravděpodobně však budou preferovat služby zdarma tam, kde to bude možné.

Přeji Vám pěkný den. Měl by jsem jedinou otázku : Budete dělat nějaké vyjímky při posílání E-mail->SMS pro význačné zákazníky ? Jaké ?

Jiří Hájek odpovídá: zatím je v jednání.

Zajimalo by me co vedlo firmu T-Mobile ke zpoplatneni sms pres sms branu. A zda T-Mobile planuje zavest i platbu prichozich hovoru, kdyz uz zavedl platbu prichozich sms - za coz se notifikace o prichozi sms - da pokladat. :o)

Jiří Hájek odpovídá: viz předchozí odpovědi

Dobry den, nedokazu si predstavit, jakym zpusobem se bude platit za posilani sms z netu. Muzete mi to vysvetlit, prosim

Jiří Hájek odpovídá: Posílání sms do sítě T-Mobile bude umožněno pouze zákazníkům zaregistrovaným pod unikátními údaji na portálu t-zones a zpoplatněno jako součást mobilní služby.

Ještě jedna otázka, proč když je možné rozesílat blahopřející SMSky k novému roku nebyla dosud rozeslána SMSka o tom, že se zdražují,l podle Vás i zlevňují některé služby? Asi by pak ušel nějaký ten zisk že? Takto než pár tisíc zákazníku kteří něčtou noviny a tak dále zjistí, že volá čí píše za jinou cenu se Vám pár milionků objeví na účtě, nebo se pletu? Děkuji

Jiří Hájek odpovídá: Nikoli, hromadná sms byla odeslána počátkem října, znovu zákazníky upozorníme koncem ledna, paušální zákazníci obdrží speciální přílohu k vyúčtování za prosinec, další informace jsou šířeny prostřednictvím médií, infolinky a na www.t-mobile.cz.

Máme možnost teď, když se mění cenové podmínky odstoupit od smlouvy s T-Mobile?

Jiří Hájek odpovídá: ano, viz výše.

Hezký den. Zdražení je jistě nepopulární krok a z hlediska public relations může ohrozit to, jak vaši společnost vnímá veřejnost a média. Peagas byl znám jako levný a spolehlivý operátor. T-mobile čeká poměrně dlouhá cesta k vybudování své image v ČR. Po problémech v soutěži Melouny se valí, je zdražování služeb a zpoplatnění brány docela riskantní. Jaká bude (ve stručnosti) vaše současná strategie v oblasti public relations?

Jiří Hájek odpovídá: Díky za výjmečný dotaz. Komunikační strategie bude založena na trpělivém vysvětlování podstaty chystaných opatření a komunikaci pozitivních témat (nové služby, speciální nabídky atd.). Soustředíme se na zodpovězení pokud možno všech dotazů, které k nám dorazily (těm, kteří ještě čekají, se omlouvám, odpovíme co nejdříve).

"Proc se u starsich tarifu (treba Aktiv) meni impuls z 30s+30s na 60s+1s ? Vzdyt to v podstate bylo to jedine, co udrzovalo „stare“ zakazniky. Dekuji (Martin Rychtecky)"

Jiří Hájek odpovídá: Sjednotili jsme způsob tarifikace u všech tarifů. Řada „starých“ zákazníků právě po této změně volala.

vazeny pane hajku. jsem uzivatel TWIST STANDART, ale v novych cenach nikde nevidim slybovane razantni slevneni volani na pevnou linku. snad jenom ve spicce a to o cca 2 kc, ale zase volani v nocni hodiny a svatky se zdrazilo o cca 2 kc. takze se to jaksi nuluje. druha otazka. nemyslite si, ze by bylo fer, kdyz chcete zpoplatnit sms z webu, slevnit ceny odeslanych sms a ne je jeste zdrazit??? myslim, ze tohle neni zrovna ferove chovani vuci zakaznikovi. dekuji

Jiří Hájek odpovídá: Výrazné zlevnění cen za volání do pevné linky se promítlo především do tarifu Twist Extra. Ceny sms – viz předchozí odpovědi.

Daji se nejak odhadnout naklady na 1 poslanou SMS? Na internetu se pohybuji castky v halerich. Je toto pravda, nebo jsou naklady na jednu prenesenou SMS srovnatelne s minutou hovoru? Dekuji

Jiří Hájek odpovídá: Sms zatěžuje síť menší měrou než hovor, proto je náklad nižší. Nákladové ceny však patří k obchodním informacím a nejsou veřejně prezentovány, omlouvám se.

Kolik procent vašich zákazníků si doposud stěžovalo na Vámi zmiňovaný sms spam?!?! kolik zákazníků do dnešního dne vypovědělo smlouvu z důvodu navýšení cen?

Jiří Hájek odpovídá: Ad 1) neumím kvantifikovat, b) dosud jsme nezaznamenali odliv zákazníků

Pane Hajku, nevidim duvod, proc bych mel platit tarif, jen proto, abych mohl posilat sms znamym. Tarif odpovidajici oskarovu sms za pausal 10kc/mesicne nemate. Zavedete neco podobneho?

Jiří Hájek odpovídá: Zatím o podobném kroku neuvažujeme.

Vaše společnost poskytuje v současnosti asi nejrozvinutější a nejvýhodnější roaming v zahraničí u všech našich operátorů, nechystají se tam také nějaké cenové úpravy?

Jiří Hájek odpovídá: O těchto cenových úpravách neuvažujeme.

Dobrý den. Zabrání nové řešení SMS brány spamu? Děkuji

Jiří Hájek odpovídá: Ano, jsem o tom přesvědčen. Každý zákazník si může ve svém MobilBoxu nastavit důkladné filtry na příchozí sms zprávy, jimiž bude blokovat eventuální spam.

"Dobrý den, V současné době mám HIT, takže se mne současné zdražení zatím netýká. Jakmile mi ale v létě doběhne smlouva, okamžitě mám začít platit o polovinu víc? Za co? že Vám měsíc co měsíc platím už šest let a vám je to pořád málo? Jako klienta mne příliš nezajímá, kolik jako firma vyděláváte. Pokud se tím však chlubíte, mám pocit že mne „berete na hůl“. Svoje stálé klienty se snažíme oprašovat, dávat slevy, dárky, atd. a ne jim říkat, že co platí je slušné, ale mohli by ještě přidat. Naopak jsem zvyklý, že můj dodavatel je levný, nebo že mi leze do zadku a dělá první poslední. Do které skupiny patříte vy?"

Jiří Hájek odpovídá: Pokud prodloužíte HIT verzi tarifu, budete nadále platit podle platných podmínek. Myslím, že nepatříme ani k jedné vámi zmíněné skupině, snažíme se však zákazníkovi nabídnout více možností, aby si zvolil tarif dle svých potřeb a nároků.

Jsem rád, že jste podrazili! Mam nekolik Vasich akcií... :) Jen tak dal! Jen bych mel dotaz, zda bude ještě někdy možné volat do hlasovky zdarma. Dekuji Ales Slaby (www.majasoft.net)

Jiří Hájek odpovídá: V současné chvíli nelze předpovědět.

"Pane Hájek, stále dnes ve svých odpovědích mluvíte „široké nabídce tarifů“ konkrétně i pro studenty - viz odpověď na dotaz Martina Jambora. Je to pouze nedůslednost Vaší terminologie, nebo jste již prostě odepsali netarifní programy typu TWIST ?"

Jiří Hájek odpovídá: Omlouvám se za nepřesnost, tarifními programy jsou myšleny všechny nabídky, jak předplacené karty, tak paušály. Twist považujeme za důležitou součást naší nabídky.

Co rikate na bojkot vyhlašený na konec ledna. Je TM připraven reagovat v případě, že půjde o rozsáhlou akci?

Jiří Hájek odpovídá: Samozřejmě, že nás to netěší a věříme, že díky současné diskusi na Mobil.cz bude bojkot více založen na konkrétních faktech.

"Vážený pan Hájku, Jako kolega z branže vím, že to vážně nemáte jednoduché... Dovolte mi však malou poznámku. Zákazníkem T-Mobile jsem od roku 1996. Vydržel jsem to, že na počátku fungování Paegase byl skutečný stav služeb úplně jiný, než co ukazovaly vaše mapky pokrytí. Chápal jsem to nicméně jako porodní bolesti a držel vám palce. Když jsem kdysi naletěl vaší „nabídce pro věrné zákazníky“ a koupil si zvýhodněný telefon, na který jsem pak nebyl schopen koupit žádné příslušenství (ani hands-free sadu do auta!!!), protože šlo o výběhový typ, chápal jsem to poněkud méně. Přišla však vaše omluva a dokonce nějaké volné minuty navíc, tak jsem to překousnul. Nicméně to, co se děje po převzetí společností T-Mobile, se mi překousává mnohem hůř. Nejde jen o to, že jiný operátor nabízí za můj paušál podstatně více volných minut a že se neváži žádnou smlouvou. Zpoplatnění SMS brány, hovoru do hlasové schránky a v neposlední řadě i omezení komfortu služeb na pobočkách (např. platba účtu...) jsou posledními kapkami. Třeba mne ještě přesvědčíte, proč bych u vás měl zůstat. S přáním všeho dobrého"

Jiří Hájek odpovídá: Děkuji za Vaše přání. Každá věc i služby či produkt se vyvíjejí a fungují či se prodávají v určitém prostředí a situaci. Podobné to je i v telekomunikačním sektoru u mobilních operátorů. Budu rád, když zůstanete naším zákazníkem nadále. Pokud ne, tak je to je Vaše svobodné rozhodnutí. Přeji Vám šťastnou volbu.

Dobrý den. Jak je možné, že je Vám lhostejné, že vás vaši klienti považují ze arogantní firmu a že mají pocit, že vám na vašich zákaznících nezáleží? Není přece důležité co VY říkáte že pro ně děláte, ale co ONI si myslí.

Jiří Hájek odpovídá: Společnosti T-Mobile není lhostejné, co si zákazníci myslí a jsem velmi neradi, pokud nás někdo pokládá za „arogantní firmu“. Nicméně máme za to, že úprava cen vlastních služeb je právem (a někdy u povinností) každého komerčního subjektu a neměla by být považována za útok na klienty. Snažíme se být nejlepší a přinášet uživatelům služby, které jsou užitečné a zajímavé. Tak jako ve většině lidských oborů existuje konkurence tak je i v oblasti mobilních operátorů. Záleží jenom na zákazníkovi, kterého operátora si zvolí.

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli T-mobil myslel při zpoplatnění sms brány, že jsou i nekomerční subjekty, které tuto službu hojně využívají ?? Např. některé obce informují své obyvatele pomocí sms, nouzové situace např. povodně. Nebo když budou posílat sms 100 lidem tak ať prostě platí..... Děkuji

Jiří Hájek odpovídá: Uvědomujeme si, že takoví klienti existují. Takovým subjektům nabízíme službu SMS Connect, kde jsou poskytovány velkoobjemové slevy.

Rekl jste na namitku ke drazeni, ze take zlevnujete. Ano, ale zlevnujete pochopitelne jen ty sluzby, ktere jsou malo vyuzivane. Napriklad ze jste zlevnili z twistu volani na pevne linky je vetsine Twiostovych uzivatelu k nicemu. Podavate nefer argumenty. Co je treba podlozit neakymi konkretnimi udaji? jako napriklad kolik minut Twistari protelefonovali na mobily a kolik minut na pevne linky a srovnat to s minutovymi cenami?

Jiří Hájek odpovídá: Tyto údaje bohužel patří k citlivým informacím, takže vám je předložit nemohu.

Vážený pane Hájku, pořad tu mluvíte o tom, že SMS bránu používají různé subjekty pro svoji komerční činnost. Přemýšlel jste nad tím, že kdyby váš zákazník o tyto SMS nestal, prostě si je posílat nenechá. Existuje přece systém filtrování a každý zákazník si může filtr nastavit. Pokud nemá registraci na t-zones, není přece problém zřídit nastavení filtru pomocí SMS, tak jako je to možné u spousty jiných služeb. Když chcete dělat opatření, dobrá, ale mám pocit, že by to šlo dělat rozumněji. Proč nemohou mít vaši zákazníci možnost odeslat SMS z Internetu zadarmo? O vašich nákladech vím své a tak nechápu Váš postoj, vysvětlete mi to prosím. Je jasné, že SMS zatíží vaši síť o 99% méně než hovor. Proč tedy nestojí o 99% méně. Vyděláváte na SMS odeslaných z mobilu ohromné peníze a ještě zpoplatníte SMS z Internetu. Nepřipadá Vám to nemorální?

Jiří Hájek odpovídá: Máte pravdu, obdobné filtrování je možné, i když popravdě, ne všichni zákazníci je umí nastavit. V současné době je zvažována možnost určitých balíčků pro zákazníky, v rámci nichž by byly stanoveny výhodnější ceny za internetové sms. Když argumentujte nižším zatížením sítě u sms, musíte na druhou stranu uvážit, že počet sms se pohybuje zcela v jiných řádech. Jen u sms z internetu je to měsíčně několik desítek milionů zpráv, které výrazně omezují kapacitu sms centra. pro Vaši informaci dodávám, že sms z internetu je ve světě většinou zpoplatněno, či výrazně omezeno.

Pane Hájku, přišlo mi také upozornění na mobil o změně tarifů. Dle instrukcí jsem vyrazil do prodejny, abych se informoval. A získané informace? Ještě to nemáme, přijďte koncem týdne. Tády dády dáááá...

Jiří Hájek odpovídá: Nejdříve bych se Vám chtěl omluvit, že jste nedostal požadované informace. Pošlete mi, prosím základní informace kde a kdy jste navštívil naši prodejnu a s kým jste komunikoval. Případ prošetříme a budeme Vás informovat o závěrech. Požadujete-li nějaké další informace obraťte se na naší infolinku T-Mobile. Děkuji Vám.

Jsem dlouholetym uzivatelem site T-mobile a chtel bych rici, ze doted jsem byl vicemene spokojen a ani jsem realne neuvazoval o prechodu na jineho operatora. Je asi malo veci, ktere by mne dokazali k takovemuto kroku primet. Zpoplatneni odesilanych SMS z WWW mne ovsem k tomuto kroku primo donuti. Nejde o to, ze bych tuto sluzbu vyuzival extremne casto, ale spise o princip. Pokud k tomuto kroku dojde, ostatni operatori zavedou poplatek take (momentalne pouze cekaji jak tento pokus dopadne) a tim se celkova uroven sluzeb mobilnich operatoru v CR vyrazne snizi. S timto nemohu souhlasit a jediny relevantni zpusob jak toto sve stanovisko vyjadrit je prejit na sluzby alternativniho operatora v pripade, ze dojde k zavedeni zmen tak jak byli avizovany. Uvedomte si prosim, ze se mnou ztrati T-Mobile i pocetnou skupinu mych pratel a podobne tomu bude ve vetsine pripadu zmeny operatora. Zajimalo by mne zda je T-mobile schopen sebereflexe a dokazal by uznat chybu pokud dojde k masivnimu odporu vuci zpoplatneni SMS z WWW. Dekuji za odpoved.

Jiří Hájek odpovídá: Děkuji za Váš dotaz. Odpovím Vám též otázkou. Pokud budete nabízet službu nebo nějaký výrobek svým zákazníkům (a nejen jim), budete ho nabízet zdarma, aniž pokryjete náklady na daný produkt? Pravděpodobně ne. I kdyby další operátoři učinili podobný krok (pozn.: ve světě zcela běžný), nebude možno hovořit o „výrazném snížení úrovně mobilních služeb“ - zasílání sms z web rozhraní je pouze jednou z mnoha, a nikoli primárních, služeb mobilních operátorů.

Jaky mate rozpocet na reklamni kampane, myslite ze tak bombasticka az neprijemna reklama je pro Vas tak nutna ? Proc neusetrite na reklame a radeji poskytnete klientum SMS branu jako sluzbu zdarma, hrazenou z toho co byste usetrili ? Dekuji. Patrizio Scuderoni

Jiří Hájek odpovídá: Reklamní kampaně jsou základním informačním prostředkem o službách každého operátora, o jejím zaměření i rozsah odpovídá požadavkům na oslovení stávajících i potenciálních zákazníků. Otázka „příjemnosti“ a intenzity je pak věcí individuální. Nedá se předpokládat, že úspory z reklamního rozpočtu by bylo možné „přelít“ do provozních nákladů a investic a že by to ovlivnilo koncové ceny služeb.

Dobrý den, proč jste zdražili SMS u paušálů i u Twistu, když provozní náklady na jednu SMS jsou v řádu haléřů? Myslím, že zlevnění sms do všech sítí u Twistu by Vám přineslo zřejmě hodně zákazníků, převážně mladých. Nebo o ně nestojíte? Děkuji za odpověď

Jiří Hájek odpovídá: Pokud se podíváte na plánované změny, tak v nich najdete cenové posuny směrem dolů - především volání na pevnou linku u všech tarifů Twist či sjednocení ceny SMS zprávy na 1,80 u tarifu Twist Extra. Cena sms u předplacených karet je stále jedna z nejnižších na trhu. Mám za to, že tato cenová úroveň tarifů Twist je přijatelná i pro vámi zmiňovanou kategorii zákazníků, kterou považujeme za velmi důležitou.

"Dobry den, zajimal by me soucasny postoj Radiomobilu k dalsim dvema operatorum v otazce zverejneni cenovych uprav - dle mych informaci dohoda znela: Vsichni najednou oznamime zmeny. Ten ma Radiomobil v rukou „medialniho cerneho petra“, budete to nejak resit? diky za tuto cjiste citlivou odpoved."

Jiří Hájek odpovídá: Bohužel nemohu komentovat.

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak jsem měl pocítit sílu nadnárodní skupiny, když zákazník něměckého T-Mobilu si v klidu z Malediv zavolal a já platící zákazník T-Mobilu českého s aktivovaným roamingem jsem se nedovolal!!! Další co mě zajímá jakou si myslíte, že má výhodu posílání SMS za cenu tarifu Internetu, když se musím přihlásit Dial-Up linkou...nulovou, protože levněji si ji pošlu z mobilního telefonu, nebo mi to hodláte vyvrátit. Pracuji v IT technologiích a servery se mnou komunikují prostředictvím e-mailu, kde posílají krátké chybové hlášky, které vidět musím, máte pro mě nějaké řešení (levné ?). Další otázka, jak je možné že došlo k zdražení SMS na partnerkartách ? Údajně až o 70 %, děláte si z vašich kmenových zákazníku legraci ? Myslím, že nejlepší je opravdu do 16.1. smlouvu s Vami zrušit, mohu vám vrátit i Twist kartu, kterou jsem před Vánoci koupil ? nebylo z ní voláno ... Děkuji za odpověď...

Jiří Hájek odpovídá: ad 1) Na Maledivách bohužel nemáme roamingového partnera.

ad 2) Ano, máte v tomto bodě pravdu – připojení navyšuje cenu sms zprávy. Uvažujeme o cenových balíčcích zvýhodňujících ceny za sms z internetu.

ad 3) Cena sms byla zvýšena u tarifů Partner I a II z 1 Kč na 1,70 Kč, stále se jedná o velmi výhodnou cenu.

ad 4) Obraťte se, prosím, na bezplatnou infolinku 4603, kde vám jednak důkladně vysvětlí, co změny znamenají právě pro Váš tarif. Pokud i poté budete trvat na vypovězen smlouvy a vrácení kreditu, poradí vám, za jakých podmínek to provést.

Pane Hájku, dobrý den, jsem dlouholetým uživatelem služeb spol. Radiomobil. Mám paušál Paegas200 a mám tři partnerské karty. Aby se mne nedotklo zdražení, rozhodl jsem se zavázat na další 2 roky a využít HIT. Na infolince mi bylo oznámeno, že mě se cena SMS nezvedne, partnerům však ano. Existuje varianta, kdy se ceny SMS u partnerů nezmění?Mé partnerské karty převážně SMS-kují a to v řádu cca 2000,- měsíčně a při případném zdražení činí nárůst takřka 1500,- Kč. A to se mi zdá trochu moc. Není taky zvýšení cen trošku důsledkem povinného zlevnění SMS v soutěži Melouny se valí?Pokud ano, proč mám já doplácet na někoho, kdo se snažil lehce vydělat...

Jiří Hájek odpovídá: Zvýšení cen sms se nedotkne tarifu Partner III. Rád bych též dodal, že úpravy cen nejsou v žádném vztahu k „melounové“ soutěži.

"Chtěl bych Vás jen trochu vyvést z omylu s tím odlivem klientů-mám nyní na mysli zejména velké zákazníky. Kdyby existovala přenositelnost čísel mezi operátory, velmi byste se divili, jak je poptávka cenově elastická...;-)...Z vlastní zkušenosti(velká pojišťovna)-pokud by existovala přenositelnost, odešli bychom již dříve...Neobáváte se tedy jejího budoucího zavedení?"

Jiří Hájek odpovídá: Přenositelnosti čísla se neobáváme – také proto, že v zemích , kde existuje (Německo), této možnosti využívá pouze 1% migrujících zákazníků. U zákazníků rozhoduje mnoho faktorů – možnost zachování stávajícího čísla je pouze jedna z nich.

"Plánujete do budoucna účtování po provolané minutě po sekundách nebo dokonce od počátku po sekundách? Změnu z 30+30 na 60+1 vnímám velmi negativně. Jistě víte, že většina hovorů, zvlášť u Twistových spořílků, je kratších a tak mnohdy u většiny z nich je 60+1 vnímáno jako nevýhodné."

Jiří Hájek odpovídá: Dovolím si upozornit, že změna se týkala pouze „starých“ Paegas tarifů, a jednotila tak způsob tarifikace u všech programů. (U Twistu tato tarifikace platí již od léta loňského roku).

Muzete mi prosim rict proc porad utocite na firmz ktere posilaji pres Vas reklamni maily? Jak to vite ze jsou reklamni ? Vy je ctete ? Snad existuje zpusob jak naprogramovat sms branu aby bylo mozne treba poslat 10 SMS z jedne ip adresy.

Jiří Hájek odpovídá: Vašemu dotazu příliš nerozumím, nicméně faktem zůstává, že z internetu je zasíláno velké množství nevyžádaných sms zpráv.

pri pohledu na zmeny v tarifech je jne videt, ze se snazite vsem prostredky donutit sve zakazniky, aby pouzivali SMS mene. Neni to tim, ze se vam jen nechce investovat do posileni SMS centra?

Jiří Hájek odpovídá: Mohu Vás ubezpečit, že tomu tak není. Posílání SMS přes wapovou bránu nás stojí nejen peníze, ale i odborný dohled apod. S touto službou, kterou nabízíme do konce ledna bezplatně, a to nejen našim zákazníkům, má T-Mobile řadu přímých i nepřímých nákladů, které dosud nebyly kryty.

Jak se vyvíjely příjmy vaší společnosti v roce 2002 oproti předchozímu roku? O kolik narostl počet vašich zákazníků?

Jiří Hájek odpovídá: Společnost T-Mobile dosáhla za první tři čtvrtletí tržeb 15,7 mld. Kč. Hodnota EBITDA vzrostla meziročně o 23 procent a přesáhla 7,5 mld. Kč. Počet zákazníků dosáhl ke konci loňského září 3,28 milionu oproti 2,46 milionu za stejné období roku 2001. Za třetí čtvrtletí roku 2002 získal T-Mobile 133 576 nových zákazníků a stal se tak mobilním operátorem s nejvyšším počtem nově získaných zákazníků.

Proc musim platit za vstup do hlasove schranky kdyz ma nekdo vypnuty mobil a nechci tam zanechavat zadny vzkaz?

Jiří Hájek odpovídá: Všemu dotazu tak úplně nerozumím – vstupujete do své hlasové schránky, a to pouze v případě, že jste upozorněn na novou zprávu, event. chcete změnit její nastavení.

Pane Hájku. Byl jsem 5 let klientem RadioMobilu a včera jsem se dověděl o zdražení a zpoplatnění vašich služeb. Ještě ten den jsem se stal klientem společnosti Oskar, u kterého jsem si objednal jeden z jeho tarifů. Popřejete mně, stejně jako dalším tisícům zakázníkům, kteří učinili totéž, mnoho štěstí u nového operátora?

Jiří Hájek odpovídá: Jistě jste měl ke svému svobodnému rozhodnutí pádné důvody, a já vám přeji hodně spokojenosti. Musím vás však ujistit, že nezaznamenáváme masivní odliv zákazníků.

Dobrý den, můžete mi říct, zdali bude stránka www.t-zones.cz i po konci ledna tak nepřehledna, s nesmyslným otvíraním nových oken při téměř každém kliknutí.

Jiří Hájek odpovídá: Děkuji za Váš názor. Myslím si, že stánky www.t-zones .cz jsou přehledné a naši zákazníci si je oblíbí. Samozřejmě budeme sledovat názory i připomínky našich uživatelů a v případě potřeby reagovat na jejich potřeby.

Dobry den pane Hajku. Rad bych se zeptal na situaci v T-Mobile. Jsou kroky, ktere jste avizovali a jiz ucinili (zmena tarifu, mozne zpoplatneni SMS bran, atd) zamereny na zakaznika??. Podle zmen , ktere problehly a probehnou (zestihleni technickeho useku, zasadni zmeny v HR oddeleni, prechod na outsourcing, zmeny v marketingovem oddeleni, zruseni call centra v ..., a zmeny v organizacni strukture) a zadna uprava stavajichich sluzeb jsou spise zamereny na tvrdy zisk (a to spise kratkodoby). Zmeny, ktere se v posledni dobe projevily, jsou diktovany primo z centraly(dle meho nazoru). Nebylo by vhodne se spise zamerit na udrzeni stavajicich zakazniku a zvyseni ARPU v dlouhodobem obdobi??Bohuzel tyto zmeny vnimam az priliz negativne jako kratkodobe, nestrategicke rozhodnuti. S pozdravem Vas First l.

Jiří Hájek odpovídá: Máte opravdu zevrubné informace, i když ne zcela přesné. Cest ke zvýšení výnosů je mnoho, cenová opatření jsou jednou z nich..

Z SMS brany T-mobile se da z jednoho PC (IP adresy) odeslat max. 720 SMS za 24 hodin (jednu za 2 minuty). Myslite si, ze se takto da komercne zneuzivat ? K cemu napriklad ? Vyzdy je tolik jinych cest k zakznikum. E-mail je zdarma a mohu v nem zaslat daleko vice informaci vcetne priloh. Pripada mi to nesmyslne. SMS zpravy budou vzdy slouzit k soukrome korespondenci (jdes na pivo? ap.)

Jiří Hájek odpovídá: Souhlasím s vámi, že e-maily jsou komerčně ještě více zneužívány, nicméně poměr spamu a nevyžádaných zpráv je u sms z internetu nezanedbatelný.

Můžete sdělit jaký byl váš hospodářský výsledek za poslední období (kvartál, půlrok, rok). Pokud se nemýlím, všichni operátoři na českém trhu jsou značně profitabilní. Co vás tedy vůbec dovedlo k těmto cenovým změnám ?

Jiří Hájek odpovídá: Společnost T-Mobile dosáhla za první tři čtvrtletí 2002 tržeb 15,7 mld. Kč. Hodnota EBITDA vzrostla meziročně o 23 procent a přesáhla 7,5 mld. Kč. O důvodech cenových změn jsem se zmiňoval v předchozích odpovědích.

„"Pro Twist nabízíme tři tarify s cenou SMS od 1,80 do 3 korun.“ Proc bych si mel vybirat tarif, kde je zprava za 1,8, kdyz chci i volat a u tohoto tarifu je volani drahe. Proc jste naopak treba cenu nesnizili?"

Jiří Hájek odpovídá: Každý z tarifů je zaměřen na uživatele s jinými preferencemi. Uvedené změny nijak neohrozily konkurenceschopnost předplacených karet, naopak (např. u Twist Extra) ji posílily.

Jaké image bude budovat T-mobile v letošním roce? budete se zaměřovat na konkrétní tržní segmenty?

Jiří Hájek odpovídá: Budeme se snažit udržet stávající zákazníky a získat nové, více se soustředíme na segment firem. Služby T-Mobile by měly být atraktivní pro toho zákazníka, který chce využívat mobil nejen jako komunikační nástroj, ale jako zdroj informací a zábavy.

