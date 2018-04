T-Mobile odpovídá, ADSL má problémy, paušál je v nedohlednu...

čtvrtek, 17. července 2003 09:32

EU souhlasí se sdílením sítí UMTS

Evropská komise schválila sdílení sítí UMTS mezi německými operátory T-Mobile a O2 (British Telecom). Podle komise toto sdílení nenaruší konkurenci, ale naopak pomůže zákazníkům. O2 je totiž nejmenším německým operátorem a sdílení (či národní roaming) mu umožní začít rychleji konkurovat velkým operátorům. Oba mobilní operátoři tak samozřejmě ušetří za budování celonárodních sítí UMTS, takže by v důsledku měli nabízet i levnější služby koncovým zákazníkům. Povolení sdílet sítě se týká jenom základnových stanic. Vyprší nejpozději na konci roku 2009, poté by případné sdílení sítě začaly zkoumat úřady na ochranu hospodářské soutěže. Komise bude také postupně zkoumat, kde je sdílení nutné a kde už je nepřípustným zasahováním do konkurenčního prostředí. Výjimka tak vyprší nejdříve v průmyslových oblastech a déle bude platit v menších městech a řídce osídlených oblastech.