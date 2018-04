T-Mobile ode dneška nabízí mladým internet v mobilu za stovku

Mladé uživatele s tarify BAV SE a BAV SE s Mých 5 tak vyjdou hlasové a internetové služby dohromady pod 200 korun.

Měsíční limit pro stažená a odeslaná data (FUP) je 100 MB, poté dojde ke snížení přenosové rychlosti. Běžnému uživateli však tento objem dat bude plnohodnotně stačit pro surfování, psaní a kontrolu e-mailových zpráv nebo například prohlížení Facebooku.

Tarify BAV SE jsou určeny pro mladé uživatele do 26 let. BAV SE s Mých 5 poskytuje SMS zcela zdarma do všech sítí či zvýhodněné volání za měsíční paušál 99 korun včetně daně. Tarif BAV SE pak obsahuje 50 volných minut, 100 textovek a 3 multimediální zprávy do všech sítí zdarma. Měsíční paušál činí 228 korun včetně daně.

Pro zájemce je navíc připravena i nabídka zvýhodněného telefonu. Smartphone LG GS290 si mladí s aktivací celého balíčku pořídí za 499 korun.