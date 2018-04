T-Mobile: o sdílení sítí jednáme, tlačí nás ale čas

Uvedl to generální ředitel společnosti Roland Mahler v rozhovoru pro ČTK. Podle něj bude jednodušší dohoda ohledně sítí UMTS, které je teprve potřeba vybudovat, naopak u GSM by se operátoři museli domluvit na sladění již fungující infrastruktury.

Operátory zároveň tlačí čas, protože doba, po kterou budou moci využívat GSM do nástupu nějaké modernější technologie, se zkracuje. "Doba amortizace nákladů na změnu konfigurace v případě sdílení sítí a doba pro dosažení dostatečných úspor, které by vyvážily související rizika, se pohybuje v rozmezí 12 až 15 let," uvedl Mahler.

Letos budeme absolutní jedničkou

T-Mobile navíc očekává, že se letos stane jedničkou na trhu podle výnosů a poprvé v příjmech předstihne mobilní divizi Telefóniky O2. "S vysokou pravděpodobností na konci roku potvrdíme vedoucí postavení na trhu nejen v počtu zákazníků, ale také převezmeme vedoucí pozici ve výnosech. Udělali jsme vše pro to, abychom letos tohoto cíle dosáhli," řekl Mahler.

V loňském roce firma Telefóniku předstihla v počtu zákazníků a jako první překročila hranici pěti milionů klientů. Na konci prvního čtvrtletí měl T-Mobile 5,11 milionu zákazníků a Telefónica 4,84 milionu. Zatímco T-Mobile letos 60.000 zákazníků získal, Telefónica zhruba 25.000 klientů ztratila. V prvním čtvrtletí T-Mobile zvýšil tržby o osm procent na 7,4 miliardy korun, O2 rostla o pět procent na 7,6 miliardy.

Pevná pro nás není tabu

T-Mobile zvažuje, že by vedle mobilních datových přenosů prostřednictvím technologií EDGE a UMTS nabídl i služby pevné sítě. "Věříme, že pokryjeme většinu poptávky stávajícími technologiemi, které T-Mobile nabízí, nicméně vidíme, že zde bude určitá část, kterou nejsme schopni uspokojit, například kvůli vysokým nákladům na pokrytí některé lokality nebo požadavku na vyšší rychlost," vysvětlil Mahler s tím, že dosud žádné rozhodnutí o spolupráci s fixním operátorem nepadlo.

"Nechceme ignorovat poptávku těchto zákazníků a nyní zjišťujeme, jak technicky jim službu zajistit," dodal. Firma podle Mahlera uvažuje o ADSL i dalších technologiích. ADSL služby jsou podle něj vhodné pro trh domácností a pro malé i střední firmy. Pro velké a klíčové klienty již nyní nabízí komplexní řešení založené na fixních i mobilních službách.