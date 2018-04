T-Mobile má zase úplně nové tarify. U neomezeného přidal 0,5 GB dat

Mobilní revoluce u českých operátorů nekončí. Jen týden po překotném představení nových tarifů T-Mobile svou nabídku opět upravil. A stalo se tak znovu o víkendu. Operátor pak o nabídce oficiálně informoval v pondělí ráno.

Na titulní stránce měl T-Mobile v neděli večer ještě starou nabídku.

Nejvyšší tarif S námi síť nesíť za 749 korun s dvouletým úvazkem má nyní více dat. Místo 1 GB obsahuje tarif 1,5 GB. A to je momentálně nejvíc, co operátoři u zcela neomezených tarifů nabízejí. O2 má v tarifu Free CZ 1 GB dat, Vodafone pak v tarifu Neomezené volání do všech sítí dává 600 MB dat. Tarif O2 stojí stejně jako tarif T-Mobilu, tarif Vodafonu je levnější, stojí 691 korun. Ve všech případech platí ceny při dvouletém úvazku. T-Mobile nově umožňuje vzít si nejvyšší tarif i bez úvazku, ale počítá si navíc 150 korun, tedy opět stejně jako O2. Stejný příplatek za neuvázání se pak platí i u obou nižších tarifů.

Srovnání nových tarifů T-Mobilu s předchozími Cena tarifu (s úvazkem / bez úvazku) Volání a SMS ve vlastní síti Volání a SMS do všech sítí v ČR Volání a SMS nad rámec volných jednotek Data T-Mobile S námi v síti 249 / 399 Kč neomezeně X 3,50 Kč za minutu a 1,50 Kč za SMS X T-Mobile S námi v síti + 499 / 649 Kč neomezeně 120 minut 3,50 Kč za minutu a 1,50 Kč za SMS 200 MB T-Mobile S námi síť nesíť 749 / 899 Kč neomezeně neomezeně neomezeně 1,5 GB T-Mobile S Námi 390 273 / - Kč neomezeně mimo špičku 56 minut a 30 SMS 5,50 Kč za minutu a 1,50 za SMS 20 MB T-Mobile S Námi 590 472 / - Kč neomezeně mimo špičku 220 minut a 100 SMS 5 Kč za minutu a 1,20 za SMS 300 MB T-Mobile S námi síť nesíť 749 / - Kč neomezeně neomezeně neomezeně 1 GB

Kurzívou jsou označeny tarify, které platily jen pouhý týden.

T-Mobile upravil i oba nižší tarify. Nabídka je nyní velmi podobná s tarify O2. Nejnižší tarif S námi 390 se změnil na tarif S námi v síti. Cena klesla z 273 korun na 249 korun měsíčně. V tarifu se změnilo neomezené volání a SMS v rámci sítě, místo pouze mimo špičku platí nyní po celý den. To je však vše, co tarif obsahuje. V předchozí verzi bylo 56 volných minut a 30 SMS, v novém není ani jedna volná minuta či zpráva, navzdory prvním spekulacím pak dokonce ani datový balíček.

V nabídce jsou už nové tarify.

V prostředním tarifu S námi v síti +, který nahrazuje tarif S námi 590, se opět změnilo neomezené volání a SMS v rámci sítě na celý den. Tarif ještě obsahuje 120 minut, v původním bylo 220 minut a 100 SMS, a 200 MB dat. Cena tarifu se zvýšila, z 472 korun na 499 korun měsíčně s úvazkem.

T-Mobile u obou nižších tarifů poměrně výrazně snížil ceny minuty hovoru mimo síť a případně volné minuty. Z pěti korun, respektive 5,50, snížil minutovou sazbu na 3,50 koruny. Jedna SMS mimo síť pak stojí 1,50 koruny, což je u prostředního tarifu zdražení o 30 haléřů.

Operátor zároveň stejně jako O2 představil možnost vzít si telefon na splátky bez navýšení. Splátky jsou umožněny pouze se smlouvou na dobu určitou (24 nebo 36 měsíců), přičemž zákazník si může vybrat mezi jednou až 23 splátkami. Tímto krokem T-Mobile ruší dotace na telefony u hlasových tarifů.

Z výše uvedeného je patrné, že T-Mobile téměř dokonale srovnal nabídku s tarify O2, který dubnovou mobilní revoluci v Česku odstartoval.